Эксклюзив 09 июня 2023, 15:04 «Волкодав прав, а людоед — нет». Глава RT объяснила провокации ВСУ на территории России Симоньян: мне спокойно засыпать с мыслью, что волкодав прав, а людоед — нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина пытается спровоцировать Россию на жесткие намеренные действия против мирного населения. Ради этого произошла и атака беспилотников на Москву и Подмосковье, заметила главред RT Маргарита Симоньян. По ее мнению, если бы этой провокации поддались, можно было бы говорить о моральном проигрыше. Но этого не произойдет, подчеркнула она в интервью для проекта «Жеребцова и точка» на телеканале «360».

«Они хотят нас спровоцировать на жесткие действия в отношении, в первую очередь, мирного населения, намеренные жесткие действия, которых мы до сих пор себе не позволяли и, я очень надеюсь, не позволим», — заметила она, говоря об атаке дронов на столицу и Московскую область.

Реклама

Симоньян обратила внимание на то, что ВСУ продолжают прицельно кошмарить мирное население — обстрелы Белгородской области происходят каждый день, хотя там нет никаких военных целей.

«Они что в Шебекино-то нашли? Шахты с ядерной бомбой? Что они там нашли? Они шарашат за одну ночь 260 бомб просто по людям, мы же не делаем такого», — подчеркнула она.

И эти беспилотники. Куда они летели? Ни в какие-то военные объекты. Они летели, чтобы всех напугать, чтобы власть наша разозлилась и сказала бы — все, превращаем Украину в мокрую лужу. И тогда мы бы проиграли морально.

По словам Симоньян, Россия при таком сценарии, может быть, и выиграла бы физически, но морально проиграла. А этого допускать нельзя. Нельзя оставаться и жить дальше с чувством, что ты был неправ, подчеркнула журналист.

«Мне, несмотря на всю тяжесть того, что происходит, несмотря на реки крови, которые льются, спокойно засыпать с мыслью, что волкодав прав, а людоед — нет. И что мы в этой ситуации — волкодав, а людоедом я быть не хочу», — добавила она.

Симоньян пояснила, что в случае моральной победы речь идет об осознании, что правда на твоей стороне.

Морально победить — это знать, <…> что ты проводишь эту операцию не потому, что тебе хочется хапнуть какой-то землицы, земли нам мало что ли? Ты проводишь ее, потому что защищаешь людей. Знаешь, что люди, которые живут на наших новых территориях — наши люди. И они хотят быть с нами.

Отдельно она отметила, что российские военные на протяжении СВО всеми силами стремятся не причинять ущерба простым людям.

«Понятно, что избежать этого невозможно, но вы же понимаете разницу между тем, чтобы делать это намеренно, как делают они с 2014 года. Плюс значительную часть урона они наносят сами — сбивают нашу ракету, и обломки летят в их дома», — указала Симоньян.

Такие действия ВСУ, по ее словам, говорят о том, что им проще пожертвовать жилым домом, чем военным объектом, куда направили российскую ракету.

«Осознавать, что ты на стороне своей Родины, а она еще и права — это очень успокаивает даже в той тяжелой ситуации, в которой мы находимся», — заключила журналист.