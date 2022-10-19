Что такое военное положение и что оно означает для региона | 360°

Общество 19 октября 2022, 23:36 Военное положение ввели в новых регионах России. Что это значит и как повлияет на жителей Военное положение и средний уровень реагирования в регионах России: что это значит РИА «Новости»

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Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. А в Центральном и Южном федеральных округах ввели режим повышенной готовности. Что это означает для вышеуказанных регионов и страны в целом, в чем разница между военным положением и режимами ЧС и ЧП, разобрался «360».

Три особых режима

Каждое государство живет по законам: в России это Конституция, федеральное законодательство, а также подзаконные акты — указы президента и приказы исполнительной власти. В некоторых ситуациях могут вводиться особые юридические режимы, и военное положение — один из них.

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Во-первых, нельзя путать его с режимом чрезвычайной ситуации. Режим ЧС объявляется на отдельных территориях исполнительной властью для помощи людям. Обычно его вводят в связи со стихийными бедствиями или техногенными катастрофами. Такой режим не предусматривает ограничение прав граждан.

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Есть режим ЧП — чрезвычайного положения. Он вводится уже решением президента с немедленным уведомлением Федерального собрания. Он может действовать на отдельных территориях или по всей стране. Этот режим используют в случае внутренней угрозы — беспорядков или катастрофы. Он предполагает ограничение некоторых прав и свобод граждан, а также возложение на них дополнительных обязанностей.

Третий режим — военное положение. Он отличается от чрезвычайного в том, что применяется при внешней угрозе, а не при внутренней.

РИА «Новости»

Как и кто вводит военное положение

Порядок военного положения определяется конституционным законом, который приняли 30 января 2002 года.

Объявляет военное положение президент — своим указом, который незамедлительно должен быть оглашен по радио и телевидению. Также глава государства обязан немедленно уведомить генерального секретаря ООН и обе палаты Федерального собрания — сенаторов и Госдуму. Совфед имеет право в течение двух суток отменить президентский указ.

Юридическое состояние войны

Не следует путать военное положение с юридическим состоянием войны. Статус военного времени устанавливается отдельно и действует во время боевых действий против страны. Это реальная война. Статус военного положения существует, чтобы не допустить такого развития событий.

РИА «Новости»

Когда вводят военное положение

Военное положение вводят в случае внешней агрессии против России или угрозы ее применения. Под внешней агрессией понимаются:

— вторжение иностранных войск или нападение иностранных войск на российские, где бы они ни находились;

— бомбардировка или иные виды обстрелов иностранными войсками российской территории;

— засылка иностранных вооруженных групп в Россию;

— блокада российских портов или берегов иностранными вооруженными силами;

— разрешение иностранного государства использовать свою территорию для атаки на Россию;

— иные формы действий, в том числе юридических, экономических и прочих, которые указывают на подготовку агрессии против России.

Эти пункты перечислены в федеральном конституционном законе РФ № 1-ФКЗ «О военном положении» от 30.01.2002.

РИА «Новости»

Красный, оранжевый, желтый и зеленый уровни опасности

Военное положение может объявляться как на всей территории Российской Федерации, так и в отдельных ее частях. Уровни опасности и реагирования на них тоже могут быть разными. 19 октября Владимир Путин ввел полноценное военное положение на территории четырех субъектов РФ: ДНР, ЛНР Запорожская и Херсонская области. Это считается красным уровнем опасности.

Еще в восьми регионах, которым угрожает опасность с украинской территории, введен «средний уровень реагирования» — это частичное ВП, а не полное. Это оранжевый уровень угрозы — и соответствующих полномочий местных властей.

Желтый уровень, так называемый «уровень повышенной готовности», объявлен в Центральном и Южном федеральных округах.

На остальных территориях России — зеленый уровень, статус «базовой готовности».

Ограничения при военном положении

Красный уровень, полноценное военное положение, дает государству широкие полномочия. А вернее, обязанности:

— право вводить военную цензуру, запрещать митинги и забастовки, ограничивать продажу оружия, наркотиков, алкоголя и временно изымать их у граждан;

— усиливать режим охраны общественного порядка и критических объектов инфраструктуры;

— ограничивать свободу передвижения граждан на территориях, устанавливать досмотр;

— изымать частное имущество, но с компенсацией

— ограничивать распространение информации, если она касается безопасности страны;

— ограничивать бизнес, в том числе брать стратегические компании под государственный контроль. И привлекать граждан к работе на таких предприятиях:

— запрещать опасные организации, в первую очередь иностранные, и интернировать неблагонадежных граждан.

РИА «Новости»

Мобилизация

Мобилизация регулируется отдельным законом и объявляется отдельным указом президента.

Частичная мобилизация отличается от полной только квотой, которую устанавливает президент. 300 тысяч — это значит, что Минобороны не имеет права призвать больше 300 тысяч человек.

А вот кого призывать — это прерогатива военных. Министр обороны своим приказом может устанавливать военкоматам критерии — например, сейчас нужны те, кто и служил срочную службу, и имеет военный опыт. Но следовать этому критерию или нет — решает только само военное ведомство. Не стоит путать мобилизацию с призывом на срочную службу, где критерии и ограничения установлены законом. В случае с мобилизацией — они устанавливаются исполнительной властью, а не законодательной.