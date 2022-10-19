Что такое военное положение и что оно означает для региона | 360°

Общество

19 октября 2022, 23:36

Военное положение ввели в новых регионах России. Что это значит и как повлияет на жителей

Военное положение и средний уровень реагирования в регионах России: что это значит

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Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. А в Центральном и Южном федеральных округах ввели режим повышенной готовности. Что это означает для вышеуказанных регионов и страны в целом, в чем разница между военным положением и режимами ЧС и ЧП, разобрался «360».

Три особых режима

Каждое государство живет по законам: в России это Конституция, федеральное законодательство, а также подзаконные акты — указы президента и приказы исполнительной власти. В некоторых ситуациях могут вводиться особые юридические режимы, и военное положение — один из них.

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Во-первых, нельзя путать его с режимом чрезвычайной ситуации. Режим ЧС объявляется на отдельных территориях исполнительной властью для помощи людям. Обычно его вводят в связи со стихийными бедствиями или техногенными катастрофами. Такой режим не предусматривает ограничение прав граждан.

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Есть режим ЧП — чрезвычайного положения. Он вводится уже решением президента с немедленным уведомлением Федерального собрания. Он может действовать на отдельных территориях или по всей стране. Этот режим используют в случае внутренней угрозы — беспорядков или катастрофы. Он предполагает ограничение некоторых прав и свобод граждан, а также возложение на них дополнительных обязанностей.

Третий режим — военное положение. Он отличается от чрезвычайного в том, что применяется при внешней угрозе, а не при внутренней.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Как и кто вводит военное положение

Порядок военного положения определяется конституционным законом, который приняли 30 января 2002 года.

Объявляет военное положение президент — своим указом, который незамедлительно должен быть оглашен по радио и телевидению. Также глава государства обязан немедленно уведомить генерального секретаря ООН и обе палаты Федерального собрания — сенаторов и Госдуму. Совфед имеет право в течение двух суток отменить президентский указ.

Юридическое состояние войны

Не следует путать военное положение с юридическим состоянием войны. Статус военного времени устанавливается отдельно и действует во время боевых действий против страны. Это реальная война. Статус военного положения существует, чтобы не допустить такого развития событий.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Когда вводят военное положение

Военное положение вводят в случае внешней агрессии против России или угрозы ее применения. Под внешней агрессией понимаются:

— вторжение иностранных войск или нападение иностранных войск на российские, где бы они ни находились;

— бомбардировка или иные виды обстрелов иностранными войсками российской территории;

— засылка иностранных вооруженных групп в Россию;

— блокада российских портов или берегов иностранными вооруженными силами;

— разрешение иностранного государства использовать свою территорию для атаки на Россию;

— иные формы действий, в том числе юридических, экономических и прочих, которые указывают на подготовку агрессии против России.

Эти пункты перечислены в федеральном конституционном законе РФ № 1-ФКЗ «О военном положении» от 30.01.2002.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Красный, оранжевый, желтый и зеленый уровни опасности

Военное положение может объявляться как на всей территории Российской Федерации, так и в отдельных ее частях. Уровни опасности и реагирования на них тоже могут быть разными. 19 октября Владимир Путин ввел полноценное военное положение на территории четырех субъектов РФ: ДНР, ЛНР Запорожская и Херсонская области. Это считается красным уровнем опасности.

Еще в восьми регионах, которым угрожает опасность с украинской территории, введен «средний уровень реагирования» — это частичное ВП, а не полное. Это оранжевый уровень угрозы — и соответствующих полномочий местных властей.

Желтый уровень, так называемый «уровень повышенной готовности», объявлен в Центральном и Южном федеральных округах.

На остальных территориях России — зеленый уровень, статус «базовой готовности».

Ограничения при военном положении

Красный уровень, полноценное военное положение, дает государству широкие полномочия. А вернее, обязанности:

— право вводить военную цензуру, запрещать митинги и забастовки, ограничивать продажу оружия, наркотиков, алкоголя и временно изымать их у граждан;

— усиливать режим охраны общественного порядка и критических объектов инфраструктуры;

— ограничивать свободу передвижения граждан на территориях, устанавливать досмотр;

— изымать частное имущество, но с компенсацией

— ограничивать распространение информации, если она касается безопасности страны;

— ограничивать бизнес, в том числе брать стратегические компании под государственный контроль. И привлекать граждан к работе на таких предприятиях:

— запрещать опасные организации, в первую очередь иностранные, и интернировать неблагонадежных граждан.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Мобилизация

Мобилизация регулируется отдельным законом и объявляется отдельным указом президента.

Частичная мобилизация отличается от полной только квотой, которую устанавливает президент. 300 тысяч — это значит, что Минобороны не имеет права призвать больше 300 тысяч человек.

А вот кого призывать — это прерогатива военных. Министр обороны своим приказом может устанавливать военкоматам критерии — например, сейчас нужны те, кто и служил срочную службу, и имеет военный опыт. Но следовать этому критерию или нет — решает только само военное ведомство. Не стоит путать мобилизацию с призывом на срочную службу, где критерии и ограничения установлены законом. В случае с мобилизацией — они устанавливаются исполнительной властью, а не законодательной.

Военные

Частичная мобилизация в РФ

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