Общество 05 апреля 2023, 15:54 «Внедряется с детства». Украинская система нацистского воспитания оставляет шрамы Политолог Подлесный: нацизм на Украине насаждают с детского сада Flickr

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Уполномоченная по правам детей при президенте России Мария Львова-Белова рассказала, что усыновленный ею в прошлом году подросток из Мариуполя бегает за младшими детьми со словами «съем москаленка». Это остатки влияния украинской пропаганды, заявила омбудсмен. Тем не менее приемный сын начал называть ее мамой, в семье сложились доверительные отношения и царит любовь. О том, как киевский режим зомбирует детей и что с этим делать, — в материале «360».

Детям пропаганда въедается глубже

За годы так называемого независимого развития на Украине сложилась целая система воспитательной работы. Ее начинают проводить с детского сада, даже с яслей, заявил в разговоре с «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

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«Отсюда все эти „не сяду рядом на горшок с ‚русней‘, руснявым‘ мальчиком или девочкой“, „мне западло сидеть в классе с москалем“ или „съем москаля“», — уточнил он.

Политолог объяснил, что на Украине существуют инструкции и методички для работников детских садов, учителей, преподавателей вузов, в которых четко разъясняется: есть особая раса, некие укроарийцы, которые должны получать преимущество во всем и везде, и есть неполноценные расы, остальные.

«Наши так называемые либеральные деятели (хотя после теракта в Санкт-Петербурге непонятно, как их называть, особенно после реакции на случившееся) часто заявляют: мол, не надо наговаривать на бедную Украину, там нет никакого фашизма, ничему такому детей и взрослых не учат. Но случаи, подобные тому, что описала Мария Львова-Белова, — яркое подтверждение того, что нацизм на Украине есть и внедряется с детства», — отметила в комментарии для «360» политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

РИА «Новости»

Сознание украинского населения обрабатывают мощно и как раз в сторону расчеловечивания всех русских — по принципу русскоязычности, добавила политолог. Естественно, дети больше, чем взрослые, подвержены такой пропаганде.

«Взрослые еще более-менее включают критическое мышление, а дети, которые слышат нацистские нарративы „из каждого утюга“ — от плаката на улице до школьного учителя, — они воспринимают это иначе, им въедается это глубже», — объяснила Макеева.

Возразить некому

По словам Подлесного, на Украине была развернута большая межшкольная работа. В основном ее проводят нацистские организации, которые создавали — во всяком случае, до специальной военной операции — целые детские лагеря. Там школьников учили азам военного дела, параллельно идеологически обрабатывая их. Детям внушали мысль, что убить «москаля», «русню» зарезать — вполне нормально, заявил политолог.

Система «оболванивания» украинского народа слаженно и четко работает над созданием мифа об Украине — учебники все переписаны, заметил эксперт. А возразить практически некому, по крайней мере в публичном поле все зачистили.

«СБУ, другие службы, полиция — они сделали так, чтобы даже у тех людей, которые все еще не согласны с тем, что украинцы выкопали море, послали первого космонавта в космос, придумали порох и папирус, чтобы у них не было возможности это высказать — они прекрасно понимают, что любое [такое] высказывание может привести к [репрессиям], смерти», — сказал Подлесный.

В прошлом году захватили и до сих пор удерживают советского и украинского политолога, политтехнолога Михаила Погребинского.

«Михаил Борисович — уважаемый ученый, который воспитал сотни, может, даже тысячу политологов, и не только на Украине на его книгах учились. Это настоящий патриот Украины, он никуда не бежал, остался, ратовал за свободную независимую Украину, а кончилось тем, что его просто арестовали. До сих пор неизвестно вообще, жив он или нет», — рассказал Подлесный.

Печально, что на Украине нет возможности «возвысить свой голос за правду», констатировал эксперт. По его мнению, именно поэтому в стране выросло поколение, которое теперь участвует в боевых действиях, а следующее поколение готовится воевать.

Участники акции национального корпуса (организация запрещена в России) на площади Свободы в Киеве, 2019 год / РИА «Новости»

Можно преодолеть, но есть опасность

Проблема адаптации детей на освобожденных территориях, которые прошли «обработку мозгов», представляет собой большую педагогическую задачу, отметила Наталья Макеева.

«Вот вам пример удачного „перевоспитания“. Известны факты, когда бывшие гитлерюгенд работали после 1945-го в Штази, и нормально работали», — сказала она в беседе с «360».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти» в штаб-квартире Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Москве. / РИА «Новости»

Любые последствия пропаганды можно преодолеть, заверила политолог. Но нужно учитывать опасность.

«Если надеяться, что „обработку мозгов“ у детей вы можете вылечить построенной дорогой и сумкой гуманитарки, ничего хорошего не выйдет. Дороги и гуманитарная помощь — очень хорошо, но это работает на взрослых, у которых озлобленность носит бытовой характер — „я спокойно себе жил, а эти пришли — и у меня нет воды“. У детей же все острее, они воспринимают события иначе», — подчеркнула Макеева.

С детьми надо работать, это педагогическая задача для специально обученных людей. А подходить к проблеме нужно на идеологическом уровне, подытожила собеседница «360».