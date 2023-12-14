Общество 14 декабря 2023, 19:18 «Мы не боимся бороться». Владимир Путин подвел итоги 2023 года Kremlin Pool / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин провел прямую линию и большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги 2023 года. Разговор длился четыре часа и четыре минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Его ключевые заявления — в материале «360».

Путин — о своих главных задачах

«Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны, как Россия, существование, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно, ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет.

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Поэтому главное — это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, — это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма. Ну и, наконец, это обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета».

Президент Российской Федерации Владимир Путин, 2023 год / Пресс-служба Кремля

Путин — о российской экономике

«Самый главный показатель роста экономики — рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5 процента. Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там у нас было, по-моему, 2,1 процента. Если в этом году будет плюс 3,5 — значит, отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед.

К сожалению, у нас подросла инфляция, к концу года ожидается 7,5, может быть, чуть больше, к восьми процентам. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Можем еще об этом поговорить, я имею в виду и поднятие ключевой ставки, и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям.

Промышленное производство растет, уверенно, 3,6 процента. Но что особенно радует, что растет обрабатывающая промышленность — 7,5 процента будет по году. У нас давно такого не было».

Пресс-служба Кремля

Путин — об уровне безработицы и МРОТ

«Уровень безработицы, о чем я упомянул. Совсем недавно мы гордились тем, что у нас исторический минимум был три процента. Вчера мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору, уже 2,9 процента. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики.

Когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18 процентов. Мы не часто это делали».

Путин — о том, когда будет мир

Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям — они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе.

«Не хотят договариваться — ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Сегодня Украина почти ничего уже не производит, пытаются что-то там еще сохранить, но почти ничего не производят, все привозят — извините за моветон, — на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться, и, судя по всему, так и заканчивается помаленьку».

«Или мы договоримся о демилитаризации, согласуем определенные параметры, а, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали, просто потом выбросили в печку эти договоренности, но это же мы согласовали. Есть и другие возможности или договориться, или решить силовым путем. Мы к этому и будем стремиться».

Путин — о мобилизации

«Это чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили название такое к этим людям — „мобики“. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично. Четырнадцать Героев Российской Федерации из числа мобилизованных.

Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. Сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось и люди очень востребованны. Сорок одна тысяча, по-моему, уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее».

После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с вооруженными силами. И планировали к концу года набрать, по-моему, 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на два-три года, а так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, но у них просто на год, на более короткий срок, но все вместе — будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Ну, зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.

Путин — об обмелении Волги

«Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень, для того чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада, с электростанции был достаточным для того, чтобы обеспечить интересы промышленности и комбыта. А другие водопользователи — в низовьях — хотят, чтобы река была более полноводной. Моряки, конечно, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и чтобы он был поглубже. Эти вопросы известны.

Поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблема, конечно, есть. Согласен».

РИА «Новости»

Путин — о перспективах нормализации отношений с Евросоюзом

«Это зависит не только от нас — мы не портили же эти отношения: это с нами портили отношения и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами».

«Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов, для того чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя как маршал Петен, который хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую мировую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов.

Почти все ведут себя так, кроме нескольких человек. Роберт Фицо появился сейчас, после выборов [в Словакии], Виктор Орбан в Венгрии. Уже много раз говорил: они не пророссийские политики, они пронациональные — они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет. Не знаю, с чем это связано. Связано с большой зависимостью от «старшего брата» — от Штатов. Но мы готовы выстраивать отношения с ними».

Путин — об отношениях с США

«Что касается Соединенных Штатов. Мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США — важная, нужная страна миру. Но эта абсолютно имперская политика мешает им самим, даже не нам — им мешает. Почему? Потому что в общественном сознании они должны себя вести как империя и, если они в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел. Поэтому элиты вынуждены себя так отчасти и вести.

Когда произойдут какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы».

Пресс-служба Кремля

Путин — о том, что происходит у Крынок

Противник анонсировал контрнаступление большое — нигде ничего не получилось. Последняя попытка — во всяком случае, на сегодняшний день выглядит как последняя попытка — была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. Все говорят об этом, все хорошо знают, и ничего здесь нового нет. Что произошло на этом участке?

ВСУ сосредоточили удары артиллерии по очень узкому участку левого берега. Для того чтобы сохранить наших ребят и не подвергать их излишнему риску, не нести потери, военным командованием было принято решение отойти на несколько метров, <…> в лесопосадке они скрывают личный состав и уберегают от ненужных потерь.

ВСУ зашли на этот участок. Он небольшой, был 1200 примерно в длину и где-то 300 метров в ширину. Я даже не знаю, зачем они это делают: они пихают своих людей просто на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав — там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, — используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения. У наших военнослужащих санитарные потери там — два-три, три дня назад было шесть человек раненых, у противника — десятки погибших. Просто они попали в «огневой мешок» и по политическим, я считаю, только по политическим, соображениям бросают туда личный состав».

Путин — о позиции МОК

«По поводу решения МОК, сравнения с другими спортсменами — с израильскими и так далее. Первое: все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена „О спорт, ты — мир“.

Для того и создавалось олимпийское движение, чтобы спорт объединял людей, а не разъединял их. Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений, они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Там и внутренних проблем достаточно. Если они и дальше будут действовать таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма страдает сегодня».

Пресс-служба Кремля

Путин — о росте цены на яйца и ЖКХ

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему отметил, честно говорю, это прямая речь, я говорю: „А у граждан наших есть проблемы, рост на яйцо курицы — 40 процентов, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное“.

Знаете, что произошло. У нас, я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок и популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем и в свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть. Но что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Первое.

Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают дополнительные поставки, у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства.

Из других стран, из Белоруссии предлагают. Но вовремя не открыли. Нужно было вовремя решить вопросы в рамках ЕврАзЭС».

Решения приняты, по-моему, на днях, во всяком случае в декабре должны быть приняты, и ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Потому что уже минимум две недели назад эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства.

Путин — о комиссии за оплату услуг ЖКХ

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято: комиссия уплачиваться пенсионерами не будет».

Путин — об обеспечении России вакцинами

«Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи — здесь тоже такой технический сбой на самом деле и он вызывает сожаление. С чем он связан? Это связано, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано. Это первое.

Второе — там все решения приняты, я думаю, что в ближайшее время проблемы такой не будет».

Путин — о том, когда откроют аэропорты на юге России

«Главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров. Обеспечение безопасности пассажиров — абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара.

Хотя он далеко от зоны боевых действий, но такое поручение министерство обороны имеет — постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат — тогда будем действовать. Надо посмотреть, еще раз проанализировать».

РИА «Новости»

Путин — о производстве российских самолетов

«Надо развивать собственное самолетостроение. Надеюсь, что все планы, которые мы имеем в виду, а мы планируем произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов: это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями — ПД. Нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного — ПД-35, — с мощной тягой. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте — он подлиннее чуть ли не на 12 метров. Так что работать нужно. Возможности для реализации всех наших планов имеются.

Повторю еще раз: надеюсь, что все эти планы будут реализованы, будет на чем летать и специалистам — летчикам, будет на чем летать пассажирам. Да, и конечно, речь еще и о малой авиации для региональных рейсов».

Путин — о сторонниках России

«Я не только уверен, я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы и в Соединенных Штатах, я уж не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы делаем все правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом. И это поддерживается очень многими людьми. Первое.

Второе. У нас огромное количество сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей, огромное количество. И их число увеличивается кратно, в геометрической прогрессии растет».

Пресс-служба Кремля

Путин — о дружбе с Китаем

«У нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий. Мы много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота в 200 миллиардов долларов. Он у нас будет в этом году — уже не в следующем, а в этом — свыше 200 миллиардов. Надо будет в I квартале следующего года посчитать — думаю, будет 220-230 миллиардов товарооборот. Это уже приличный [показатель]. В прошлом году у нас был 31 процент рост товарооборота, в этом будет 30 процентов рост».

Стабильно мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях. Что меня радует — это диверсификация наших отношений. Мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры, и мосты строим, дороги, работаем в высокотехнологичных областях вместе — и будем дальше это делать.

«Мы видим, что происходит и вокруг России, и вокруг Китая. Видим попытки Запада переключить на Азию и в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящие за рамки уставных целей этой организации — Североатлантического блока. Он же называется Североатлантический блок — что ему делать в Азии? Нет, тащатся в Азию, провоцируют там, накаляют обстановку, создают новые военно-политические блоки в разном составе.

Сейчас не буду повторять — это все хорошо знают: мы с Китаем ничего подобного не делаем. Да, мы сотрудничаем — и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем. И наша дружба не направлена против третьих стран — она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было».

Путин — об отношениях с Арменией

«Что касается Армении, там же непростые процессы происходят, связанные с Карабахом, это же мы все понимаем. Но не мы же отказались от Карабаха — это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно на самом деле и нас-то особенно не информировали о том, что готовятся к принятию такие решения. Это просто констатация факта, потому что есть в этом и плюсы, и минусы. Так произошло, и процессы сложные внутриполитические».

Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, в ЕврАзЭС, в ОДКБ. В итоге это все равно выбор государства.

Путин — об абортах и правах женщин

«Мне, разумеется, известна позиция Церкви, и другой позиции у Церкви и быть не может, потому что Церковь борется за жизнь каждого человека, и у нее есть свое отношение к вопросам абортов. В то же время, вот, я сейчас упомянул про печальные результаты антиалкогольной кампании. Мы должны это иметь в виду.

Но государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали после того, как узнают о своей беременности, решение в пользу сохранения жизни ребенка. Это очевидная вещь, но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться».

Путин — об искусственном интеллекте и двойниках

«Предотвратить развитие ИИ, в том числе того, у которого появляются когнитивные возможности, невозможно. А значит, нужно возглавить. Нужно сделать так, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится, никто не знает. Можно говорить о возможных ограничениях. <…> Нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создавать условия, которые могут привести к опасностям для человечества. В свое время, когда ядерная бомба превратилась в угрозу, тогда начали договариваться. Так же, наверное, будет с ИИ: когда лидеры этого направления осознают угрозы. Но думать надо уже об этом сегодня»

Путин — о том, как надо встречать Новый год

«В Новый год, мне кажется, что нужно уделить больше внимания близким, семье, позаниматься вместе, найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести. Желательно провести его вместе со своими близкими людьми, с семьей».