Общество 14 апреля 2023, 12:22 Владимир Правдивый завершает работу в Авито

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Генеральный директор Авито Владимир Правдивый 14 апреля завершает работу в компании и планирует посвятить время собственной семье и здоровью. Руководство компанией продолжат члены Правления Авито.

После окончания финансового периода в марте 2023 года генеральный директор Авито Владимир Правдивый решил завершить работу в компании. Перерыв в деятельности он сделает с 29 апреля.

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Правдивый сообщил, что сосредоточится на вопросах собственного здоровья и семьи. Руководство компанией останется у членов Правления, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. На корпоративном уровне за развитие бизнеса будет отвечать Иван Гуз, экс-замгендиректора, за поддержку бизнеса — Сергей Пивень, финансовый директор Авито.

Правдивый руководил Авито на протяжени девяти лет. Этот период времени он назвал настоящей жизнью по эмоциям, вызовам и достижениям. Он добавил, что очень гордится результатами и командой, которую ему удалось вырастить.

«Рост в 30 раз по выручке и выход на позицию № 1 в мире. Это был марафон в темпе спринта, а последние три года — самые сложные, но и самые успешные. Очень горжусь этими результатами, особенно командой, которую мне удалось вырастить, и тем, чего мы достигли вместе», — рассказал он.

Правдивый выразил уверенность, что компанию ждет большое будущее и она реализует все свои планы.

Я — играющий тренер, а не артефакт. CEO, который работает больше 10 лет в одной компании — редкий случай. Знаю, что оставляю Авито в надежных руках большой команды из шести тысяч человек. Уверен, что у нее есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах. Владимир Правдивый СЕО Авито

Он добавил, что сейчас сфокусирует все свое внимание на семье и здоровье. Правдивый вспомнил, что когда-то давно принял компанию и основателей Филиппа и Йонаса. Он признался, что относился к Авито как к ребенку.

«Ребенку, который уже вырос и окреп, в то время как мои дети еще растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как Авито», — добавил Владимир Правдивый.

Основатель Kismet Capital Group, акционер компании Авито Иван Таврин рассказал, что сообщение о том, что Владимир Правдивый завершает работу в Авито, стала неожиданностью для него.

«Авито сегодня находится в лучшей форме. И это, несомненно, заслуга Володи и той команды, которую ему удалось собрать. То, что он решил уйти не во время шторма, а когда компания твердо стоит на ногах — вызывает у меня уважение», — отметил Иван Таврин.

Таврин заверил, что Авито по-прежнему будет успешной компанией и сохранит уникальную культуру. Вместе с Правдиным они уже решили, как будут поддерживать этот баланс, добавил он. Акционер компании Авито также добавил, что сохраняет веру в команду. По его словам, руководящий состав обеспечит сотрудников поддержкой в стратегических вопросах.

Управление компанией останется в руках действующего топ-менеджмента — Правления, которое де-факто делает это многие годы. Kismet как акционер не будет влиять на операционную деятельность Авито, наши планы в отношении компании как актива не меняются. Иван Таврин основатель Kismet Capital Group, акционер компании Авито

Команда Авито поговорила с Владимиром Правдивым и записала видеоинтервью по самым принципиальным вопросам.

Ключевые бизнес-юниты Авито уже давно работают на профильных высококонкурентных рынках как самостоятельные игроки с собственными стратегиями развития. Компания несколько лет назад перешла от модели централизованного управления бизнеса к передаче ключевых решений центрам вертикалей и горизонтальным директорам. К вертикальным бизнес-юнитам относятся Авито Товары, Авито Авто, Авито Недвижимость, Авито Работа, Авито Услуги; к горизонтальным — Продукт, Технологии, Продажи, Маркетинг и др. Их лидеры составляют Правление Авито.

Общая стратегия развития компании и ежегодный бюджет будут по-прежнему разрабатываться Правлением и согласовываться акционером. Таким образом, алгоритм принятия решений в компании сохранит свой формат.