Общество 09 января 2024, 15:43 Вкусно, полезно и быстро. Завод «Мираторга» в Домодедове предложил покупателям около 230 готовых блюд Количество новых блюд от «Мираторга» выросло в магазинах Москвы и Подмосковья «Мираторг»

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Завод «Мираторга» в Домодедове выпускает порядка 230 наименований блюд: блюда для завтрака, супы, вторые блюда, салаты, а также хлеб и выпечку. Используются только натуральные продукты, без консервантов.

«Практически все сырье мы производим на своих площадках: это и растительные продукты, овощи, мясные продуты, за качество которых мои коллеги отвечают головой», — отметила сотрудник службы качества Лилия Чентырева.

По ее словам, на заводе по классическим рецептам готовят более 20 видов супов (борщи, щи, рассольники, солянки и другие) на основе бульонов, сваренных на мясе с собственных ферм. Основные ингредиенты варятся, жарятся и тушатся отдельно. Часть из них добавляют вручную, другую — с помощью дозаторов.

«Мираторг»

Для удобства потребителей супы разливают в специальные термостаканы, которые можно разогревать в микроволновке.

Благодаря удобному расположению завода покупателям доставляют еду в короткие сроки.

«Мираторг»

Здоровый перекус

На упаковках блюд — подробная информация о продуктах: можно подсчитать точное количество килокалорий и соблюсти баланс белков, жиров и углеводов.

Один из популярных продуктов «Мираторга» — сырники. Они выпекаются как с начинкой, так и без, в основе — натуральный фермерский творог.

«Мираторг»

В процессе приготовления он сохраняет все полезные свойства: в составе блюда много белка и кальция. А в варенье содержится глюкоза, которая подарит заряд бодрости на весь день, и дополнительные витамины.

По мнению диетолога Нурии Диановой, сырники подходят для здорового перекуса.

Главных правил питания на самом деле очень много. Для правильного, здорового пищеварения нужен режим питания — хотя бы четыре приема пищи: завтрак, обед, ужин и один перекус минимум. С правильным перекусом все элементарно: он должен быть вкусным, полезным и не очень объемным, в среднем до 200 килокалорий. Что это может быть? Например, один сырничек — или два, если ест мужчина. Нурия Дианова диетолог, гастроэнтеролог, повар

Сырники от «Мираторга», кстати, содержат всего 193 килокалории.

Польза и экономия времени

«Мираторг» автоматизировал почти все процессы: дозацию компонентов, замес и нарезку заготовок выполняет техника. Хлеб, булки, слоеные изделия и десерты изготавливают на четырех производственных линиях, разместившихся на площади 12 тысяч квадратных метров.

«Мираторг»

По помещениям разносится аромат свежего хлеба — невозможно пройти мимо. И не нужно: эксперты отмечают, что правильно выбранный хлеб богат не только углеводами, но и витаминами.

«Серый хлеб, ржаной, с добавлением кукурузной муки — это всегда лучше. Потому что в этих добавках, особенно в цельнозерновой муке, есть премиксы — это натуральные витамины. И в этом есть преимущество: кроме углеводов и энергии, которую они должны нам приносить, мы получаем витамины группы В», — пояснила Дианова.

Клиенты «Мираторга» не только получают вкусную и полезную еду, но и экономят время на приготовлении блюд.

«Мираторг»

«Самое драгоценное, что у нас есть, — это время. Я встречаюсь с друзьями и много работаю, а еще активно занимаюсь спортом. Я веду подсчет калорий, для меня важны белки, жиры и углеводы. В готовой еде „Мираторг“ это все прописано, что очень помогает мне держать себя в форме», — призналась покупательница Регина Сардар.

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