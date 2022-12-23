Общество 23 декабря 2022, 14:54 VK подвела итоги поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году VK: свое дело в социальной сети развивают более двух миллионов россиян "ВКонтакте"

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Более двух миллионов россиян развивают свое дело на платформе «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе социальной сети. В 2022 году компания помогала малому и среднему бизнесу по трем направлениям — в открытом диалоге с предпринимателями, развитии простых и эффективных инструментов, а также обучении сообщества.

По словам вице-президента департамента рекламных технологий и СМБ «ВКонтакте» Егора Абрамца, компания стремилась быстро перестроиться и активнее развивать инструменты, которые могли быть полезны бизнесу в новых условиях. В течение первого полугодия специалисты провели встречи более чем с тысячью предпринимателями.

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«Мы видим результат проделанной работы. За 2022 год количество активных сообществ и групп бизнеса в соцсетях VK выросло более чем на 40%», — уточнил он.

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"ВКонтакте"

Бизнес «ВКонтакте»

По данным представителей соцсети, VK стала платформой для развития собственного дела более чем для двух миллионов предпринимателей. С начала 2022 года в полтора раза увеличилось число сообществ, которые подключили магазин «ВКонтакте» для продажи своих товаров и услуг.

Наиболее стремительный рост показали предприниматели в категориях «Красота и здоровье» — их количество выросло на 104%. Продвинулись и бизнесмены из сфер одежды и аксессуаров, ресторанов и продуктов питания, а также товаров для детей.

В июле социальная сеть перезапустила «Маркет „ВКонтакте“». Обновленная площадка объединила более 360 тысяч предпринимателей, которые предлагают 40 миллионов товаров. Бизнесменам стало проще работать и обрабатывать заявки клиентов — над этим поработали разработчики VK.

Руководство сети помогает развивать сообщества предпринимателей. Во «ВКонтакте» появился Индекс качества бизнес-сообществ. Бизнесмены могут привлекать еще больше клиентов, а также повышать активность своих страниц благодаря простым заданиям и подсказкам.

Пользователям напомнили, что теперь можно еще быстрее получить заветную галочку, подтверждающую верификацию — этого удалось добиться благодаря реализации совместного проекта VK и Корпорации МСП.

"ВКонтакте"

Реклама, обучение и поддержка

Во «ВКонтакте» выросло количество уникальных рекламодателей среди малого и среднего бизнеса — прирост составил 70% год к году. Успешнее всего пока выступают те, кто предлагает профессиональные услуги (рост на 194% в год). В числе самых успешных — сообщества, продающие товары (плюс 161%) и посвященные здоровью и красоте (рост на 58%).

В продвижении товаров и услуг россиянам помогает единая платформа VK Реклама. По данным социальной сети, этот сервис позволяет совершать в семь раз меньше действий, чтобы получить необходимый целевой результат от кампании. Любой желающий может подать заявку на тест новых инструментов VK для продвижения товаров в центре бета-тестирования.

Сейчас там доступны алгоритмы, настроенные на рекламу сообществ и постов в социальных сетях. Предприниматели отметили, что это приносит в два раза больше комментариев и лайков, а также в полтора раза больше кликов. Вероятность привлечения нового подписчика увеличилась на 70%.

Осенью VK запустила новую обучающую платформу для бизнеса. Она объединила видеокурсы, полезные статьи и чек-листы от профессионалов рынка. За несколько месяцев сервисом воспользовались более 2,3 миллиона пользователей.

В 2022 году «ВКонтакте» и Минэкономразвития расширили действие совместной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь речь идет не о пилотах в ряде регионов страны, а о федеральном проекте «Мой бизнес», охватывающем всю Россию. Эксперты VK делятся знаниями и опытом с бизнесменами., а также предоставляют дополнительные бонусы на продвижение своего дела на платформе социальной сети.

Несколько увлекательных лекций состоятся во «ВКонтакте» в новогодние праздники. Пользователи смогут посмотреть выступления Ольги Бузовой, Антона Пинского и других звездных спикеров.