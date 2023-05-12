Общество 12 мая 2023, 16:57 VK «Места» презентовали уникальный фильм, посвященный Архангельской области Ведущая Лена Летучая приняла участие в фильме про Русский Север по проекту VK «Места»

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На турслете «Маевка. Больше, чем путешествие» на базе центра знаний «Машук» показали первый фильм в рамках проекта VK «Места». Имиджевый ролик уже опубликовали на платформеVK Видео.

Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте»

Его посвятили Архангельской области. Телеведущая Елена Летучая вместе с блогером Владимиром Воиновым и участниками программы «Больше, чем путешествие» открыли Русский Север и рассказали об уникальных местах региона.

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«Для меня Русский Север — настоящее открытие. Бескрайние арктические льды Белого Моря стали новым источником вдохновения», — рассказала Летучая.

Она призналась, что много путешествовала по миру, но именно в Архангельскую область ей захотелось вернуться снова.

Проект VK «Места» реализуют вместе с автономной некоммерческой организацией «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В рамках программы до конца 2024 специалисты выпустят 70 имиджевых фильмов о российских регионах, а также другие виды контента для соцсетей. В роликах будут рассказывать об уникальных местах России, их истории и проекты местных жителей.

Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте»

По словам директора по стратегическому партнерству VK Дмитрия Уварова, благодаря проекту «Места» качественного контента в Сети будет в разы больше. Он появится не только в профильных сообществах проекта, но и на страницах инфлюенсеров, разных партнеров и даже на официальных страницах регионов России.

Перед VK стоит задача — вдохновить россиян не только на путешествия, но и на создание своего уникального пользовательского контента. Первый ролик в рамках проекта расскажет об уникальном регионе, открывающем Русский Север, уточнил Уваров.

«В девять минут ролика мы уместили недельную медиаэкспедицию, оставив для наших зрителей самые яркие эмоции участников и уникальную информацию об открытых нами местах», — подчеркнул он.

В фильме показали культурно-ландшафтный парк «Голубино», арктическую деревню Кимжа и другие интересные локации. Зрителям рассказали о восстановлении арктического поморского судна, а также представили место рождения бельков — детенышей гренландского тюленя. Также герои фильма повествовали о необычных видах досуга, таких как катание на снегоболотоходах, камусных лыжах и виндсерфинге.