Общество 14 апреля 2023, 08:40 VK Fest раскрыл лайнап этого года Anna Asti, Баста, Jony и Big Baby Tape вошли в лайнап VK Fest 2023 РИА «Новости»

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VK Fest раскрыл имена почти 100 артистов, которые выступят на фестивале этим летом. В 2023 году он пройдет в пяти городах страны и будет длиться целый месяц, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

В Парке Горького в Москве и Парке 300-летия в Санкт-Петербурге выступят более 80 популярных артистов.

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Среди них — Anna Asti, Jony, Клава Кока, Элджей, Big Baby Tape, «Иванушки International», Хаски, HammAli & Navai, Zivert, Jah Khalib, Feduk, Dabro, Лолита, L’One, Boulevard Depo, Елка, «Иванушки International» и многие другие.

Леонид Агутин, Клава Кока, Мари Краймбрери, DJ SMASH, Султан Лагучев станут гостями фестиваля на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса. В Новосибирске и Владивостоке на сцену выйдут Эльдар Джарахов и Баста.

пресс-служба «ВКонтакте» пресс-служба «ВКонтакте» пресс-служба «ВКонтакте»

Фестиваль каждый год создают вместе со слушателями, отметил Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK. С помощью собственных технологий и рекомендательных систем формируется лайнап, который основан на предпочтениях всех пользователей VK Музыки.

Список исполнителей фестиваля будут пополнять. Позже представят других артистов, известных спикеров и блогеров, добавили в пресс-службе соцсети.

В прошлом году VK Fest проходил одновременно в Москве, Петербурге и Сочи. За два дня open-air посетили 175 тысяч человек, а за трансляцией события онлайн наблюдали свыше 23 миллионов зрителей.