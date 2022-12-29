Эксклюзив 29 декабря 2022, 14:14 Лекарство от украинских диверсий. Ветеран «Альфы» предложил возродить СМЕРШ Ветеран «Альфы» Гончаров призвал возродить послевоенное управление контрразведки РИА «Новости»

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Американский журналист рассказал, что разведка США использует шпионскую сеть НАТО для диверсий внутри России. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров усомнился, что это именно так. Скорее всего, за недавними взрывами и терактами стоят украинские спецслужбы — в стране много беженцев с Украины, которых никто не контролирует, напомнил собеседник «360». России, по его мнению, стоит подумать о возрождении СМЕРШ.

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Далее — прямая речь.

Похвальба спецслужб

Уверен, не стоит каждое ЧП, которое происходит в России, будь то загоревшийся торговый центр, происшествие на какой-нибудь фабрике мягких игрушек и так далее, сразу приписывать диверсиям агентуры стран НАТО.

Если проанализировать ситуацию, становится понятно, что различные чрезвычайные происшествия случаются ежегодно. И говорить, что все они — результат действия диверсионных групп, я бы не стал.

Конечно, часть иностранной агентуры, которая была в России, как говорится, на отстое, возможно, сейчас начинает проявлять какую-то активность. Но это едва ли массовое явление: если и были случаи, то единичные.

Похвальба спецслужб

По словам американского журналиста, ЦРУ хочет, чтобы российские власти знали, кто стоит за различными авариями и взрывами в России. Это называется «похвальба спецслужб» — приписать себе любые чрезвычайные происшествия.

Например, когда еще существовала международная террористическая организация ИГИЛ*, что бы ни случилось в мире, ее адепты говорили: «Это сделали мы!» Потому что это было на пользу имиджу бандитской организации.

Так же действуют американцы и англичане. А вот то, что сотрудники разведок стран НАТО полностью координируют, курируют и организовывают диверсионные акты, — да, это реально. Спутниковая разведка позволяет им планировать все подобные операции.

Ситуацию с беженцами необходимо контролировать

Никаких «американских диверсий» на территории России нет. Это устраивают украинцы или те, кого они завербовали, в том числе «инициативники» — люди, сами предлагающие осуществить за вознаграждение любую провокацию.

Я не раз подчеркивал, что сегодня проблема номер один — то, что творится у нас с так называемыми украинскими беженцами. Сейчас их уже около семи миллионов, миллион из них — уже российские граждане.

Эта основная ситуация, которая должна беспокоить наши спецслужбы: то, что на территории России работают сотрудники ВСУ.

Пора возродить СМЕРШ

Чтобы противостоять диверсиям, нужно возродить ту структуру, которую однажды уже создавали в стране: после Великой Отечественной войны появилось управление контрразведки СМЕРШ. Название расшифровывалось как «Смерть шпионам».

Целью этой организации была именно борьба с диверсиями, убийствами, терактами. На ее счету множество успешных секретных операций. Если кто-то сомневается в ее эффективности, пусть поднимут соответствующие документы 1945 года.

* Запрещенная в России террористическая организация.