24 мая 2023, 21:46
Весь день как тихий час. Закон о тишине в России предложили ужесточить
Эксперт ЖКХ Степура: проект закона о тишине в дневное время выглядит недоработанным
- 01Закон о тишине и его цели
- 02Общественный деятель Владимир Михайлов: конфликтов станет меньше
- 03Руководитель проекта «Дом-и-Двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура: непродуманный проект
- 04Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева: сначала нужно решить проблемы с исполнением законов
- 05Что россияне думают о предложении
В России предложили ввести штраф за нарушение тишины в дневное время. Инициативу поддерживают в Госдуме, а также главы некоторых субъектов. Помимо запрета на шум ночью, жителям городов в случае ее принятия придется отказаться от ремонта и других «громких» действий в течение рабочей недели и выходных. Полезная это инициатива или ее еще стоит доработать, «360» рассказали эксперты.
Закон о тишине и его цели
Содержание проекта огласили в апрельском решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева, сообщили «Известия».
«Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время», — отметили в документе.
Особую важность закон о тишине, по мнению авторов инициативы, принял во время пандемии COVID-19, когда большая часть россиян ушли на удаленку. Многие жители предпочли остаться работать в дистанционном режиме, поэтому дневной шум может их отвлекать.
С учетом этого правительственная комиссия предложила рассмотреть вопрос о закреплении в региональном законодательстве нормы, предусматривающей ответственность за нарушение тишины и покоя жителей в дневное время.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Общественный деятель Владимир Михайлов: конфликтов станет меньше
Закон сможет урегулировать конфликтные ситуации, если будет какой-то нормативный акт. Известное дело, когда люди въезжают в новостройку и некоторые соседи годами (а то и больше) каждый день сверлят и пилят, тем самым создавая проблемы окружающим.
Когда же это регламентируют, то есть будет четкое понимание, когда шуметь можно, а когда — нет, все станет намного проще.
Нужно определить точное время, когда нарушать тишину запрещено. В таком случае количество конфликтов заметно снизится.
Нарушаешь — заплатишь штраф. Сверлишь в положенное время — тебя никто не оговорит. С моей точки зрения, принятие регламентирующего документа уберет все конфликтные ситуации.
Если соседи будут жаловаться на шум в положенное время, человек сможет показать им нормативный акт и спокойно продолжить свой ремонт.
Руководитель проекта «Дом-и-Двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура: непродуманный проект
Законопроект, который хотят ввести в действие, очень неправильно выглядит с точки зрения реализации. В документе указали, что ночью и в выходные дни нарушать тишину будет запрещено. Шуметь можно только в определенные часы в будние дни.
Встает вопрос: а когда, например, делать ремонт, если человек работает? Ему нельзя шуметь с семи вечера до девяти утра и нельзя нарушать тишину в субботу и воскресенье.
Получается, что в квартире даже полку прибить не получится, потому что это тоже создает определенный шум.
На данный момент предложения такого законопроекта совершенно не сбалансированы. Такое ощущение, что их взяли с потолка.
В Москве действует более-менее положительный пример, как это закон может работать. В столице уже приняли региональный закон о тишине.
Там все четко и понятно: нельзя шуметь в будние дни ночью, нарушать тишину в рабочие дни с 13:00 до 15:00, а также производить какие-то работы в воскресные дни и праздники. Это, по крайней мере, сбалансированный и понятный подход, который уже достаточно давно действует.
Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева: сначала нужно решить проблемы с исполнением законов
У нас есть санитарные нормы, которые предписывают недопустимый уровень шума в ночное время. На основании этих норм в каждом регионе, в том числе в Московской области, приняты законы о тишине. Они регламентируют сохранение тишины в домах разной категории.
В Московской области есть более мягкий режим, который применяют к новостройкам. Все люди делают ремонт, и каждый это понимает.
Законы, конечно, есть, но существуют проблемы с их исполнением.
Сейчас не во всех регионах приняли поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). Следовательно, не везде еще определили наказания за нарушение законов о тишине, и мало где заключили договоры с органами внутренних дел.
[Их сотрудники] не могут просто приехать по вызову, выписать штраф о правонарушении и предъявить меры взыскания, у них нет на это права. Однако регионы сейчас работают над проблемой.
Органы внутренних дел иногда не успевают выезжать на такие сигналы о нарушении закона о тишине, так как у них просто-напросто не хватает людей.
Инициатива, которую выдвигает комиссия, по меньшей мере звучит странно. Если бы органы внутренних дел лучше работали, то никаких новых законодательных инициатив и не надо было бы.
Что россияне думают о предложении
Телеканал «360» провел опрос в Telegram-канале. Аудитории нужно было ответить на вопрос об инициативе и поделиться своим мнением.
Большинство респондентов (60,1%) не поняли, зачем ужесточать меры закона о тишине, ведь тогда и ходить по квартире придется на цыпочках, не говоря уже о шумном ремонте.
Однако немалая часть опрошенных — 39,9% — посчитали идею отличным решением, чтобы избежать громогласных стуков молотка по стене, когда хочется спокойно поработать из дома или поспать в обед.
Штрафы
Законы
Госдума РФ
Реклама
Реклама