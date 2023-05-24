Общество 24 мая 2023, 21:46 Весь день как тихий час. Закон о тишине в России предложили ужесточить Эксперт ЖКХ Степура: проект закона о тишине в дневное время выглядит недоработанным Freepik

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В России предложили ввести штраф за нарушение тишины в дневное время. Инициативу поддерживают в Госдуме, а также главы некоторых субъектов. Помимо запрета на шум ночью, жителям городов в случае ее принятия придется отказаться от ремонта и других «громких» действий в течение рабочей недели и выходных. Полезная это инициатива или ее еще стоит доработать, «360» рассказали эксперты.

1 Закон о тишине и его цели Содержание проекта огласили в апрельском решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева, сообщили «Известия». «Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время», — отметили в документе. Особую важность закон о тишине, по мнению авторов инициативы, принял во время пандемии COVID-19, когда большая часть россиян ушли на удаленку. Многие жители предпочли остаться работать в дистанционном режиме, поэтому дневной шум может их отвлекать. РИА «Новости» С учетом этого правительственная комиссия предложила рассмотреть вопрос о закреплении в региональном законодательстве нормы, предусматривающей ответственность за нарушение тишины и покоя жителей в дневное время.

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Общественный деятель Владимир Михайлов: конфликтов станет меньше Закон сможет урегулировать конфликтные ситуации, если будет какой-то нормативный акт. Известное дело, когда люди въезжают в новостройку и некоторые соседи годами (а то и больше) каждый день сверлят и пилят, тем самым создавая проблемы окружающим. Когда же это регламентируют, то есть будет четкое понимание, когда шуметь можно, а когда — нет, все станет намного проще. Нужно определить точное время, когда нарушать тишину запрещено. В таком случае количество конфликтов заметно снизится. Freepik Нарушаешь — заплатишь штраф. Сверлишь в положенное время — тебя никто не оговорит. С моей точки зрения, принятие регламентирующего документа уберет все конфликтные ситуации. Если соседи будут жаловаться на шум в положенное время, человек сможет показать им нормативный акт и спокойно продолжить свой ремонт.

3 Руководитель проекта «Дом-и-Двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура: непродуманный проект Законопроект, который хотят ввести в действие, очень неправильно выглядит с точки зрения реализации. В документе указали, что ночью и в выходные дни нарушать тишину будет запрещено. Шуметь можно только в определенные часы в будние дни. Встает вопрос: а когда, например, делать ремонт, если человек работает? Ему нельзя шуметь с семи вечера до девяти утра и нельзя нарушать тишину в субботу и воскресенье. Получается, что в квартире даже полку прибить не получится, потому что это тоже создает определенный шум. На данный момент предложения такого законопроекта совершенно не сбалансированы. Такое ощущение, что их взяли с потолка. Freepik В Москве действует более-менее положительный пример, как это закон может работать. В столице уже приняли региональный закон о тишине. Там все четко и понятно: нельзя шуметь в будние дни ночью, нарушать тишину в рабочие дни с 13:00 до 15:00, а также производить какие-то работы в воскресные дни и праздники. Это, по крайней мере, сбалансированный и понятный подход, который уже достаточно давно действует.

4 Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева: сначала нужно решить проблемы с исполнением законов У нас есть санитарные нормы, которые предписывают недопустимый уровень шума в ночное время. На основании этих норм в каждом регионе, в том числе в Московской области, приняты законы о тишине. Они регламентируют сохранение тишины в домах разной категории. В Московской области есть более мягкий режим, который применяют к новостройкам. Все люди делают ремонт, и каждый это понимает. Законы, конечно, есть, но существуют проблемы с их исполнением. РИА «Новости» Сейчас не во всех регионах приняли поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). Следовательно, не везде еще определили наказания за нарушение законов о тишине, и мало где заключили договоры с органами внутренних дел. [Их сотрудники] не могут просто приехать по вызову, выписать штраф о правонарушении и предъявить меры взыскания, у них нет на это права. Однако регионы сейчас работают над проблемой. Органы внутренних дел иногда не успевают выезжать на такие сигналы о нарушении закона о тишине, так как у них просто-напросто не хватает людей. Инициатива, которую выдвигает комиссия, по меньшей мере звучит странно. Если бы органы внутренних дел лучше работали, то никаких новых законодательных инициатив и не надо было бы.

5 Что россияне думают о предложении Телеканал «360» провел опрос в Telegram-канале. Аудитории нужно было ответить на вопрос об инициативе и поделиться своим мнением. Большинство респондентов (60,1%) не поняли, зачем ужесточать меры закона о тишине, ведь тогда и ходить по квартире придется на цыпочках, не говоря уже о шумном ремонте. Однако немалая часть опрошенных — 39,9% — посчитали идею отличным решением, чтобы избежать громогласных стуков молотка по стене, когда хочется спокойно поработать из дома или поспать в обед. Телеканал «360»