Эксклюзив 15 марта 2023, 18:54 Крым наш! Вернулись, чтобы взлететь Писатель Беседин: в день воссоединения с Россией огонь перемен пылал в сердцах крымчан На площади Нахимова в Севастополе / РИА «Новости»

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Восемнадцатого марта исполнится девять лет, как Севастополь и Крым вернулись в родную гавань — стали частью России. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» вспомнил, что жители полуострова чувствовали в тот день.

Далее — прямая речь.

Да, да, прошло целых девять лет. Хотя юн и бодр — что называется, как вчера — тот день, когда мы, севастопольцы, вышли на площадь Нахимова, скандируя: «Севастополь — Черноморский флот — Россия!» А рядом были Графская пристань и гостиница «Кист», где когда-то жили Лев Толстой и Федор Шаляпин. Тогда все происходило по-настоящему и огонь перемен пылал в людях.

Александр Солженицын писал, что Россия потеряла Крым за 24 часа. Все так: предательскими росчерками пера Ельцин, Кравчук, Шушкевич отдали полуостров в чужую среду. И я сейчас не о плохой или хорошей Украине, не о Бандере и пропаганде, нет.

Только о гармонии и уместности. О конгруэнтности (любимое слово моего научного руководителя), так сказать.

Жители Симферополя на концерте «Крым — Весна», который проходил на площади Ленина в центре города, в день голосования на референдуме о статусе Крыма / РИА «Новости»

Когда Севастополь и Крым уже стали Россией, в 2014 году, я поехал во Львов — на большую книжную ярмарку, напротив которой, тоже факт, странные люди («нацики») сжигали мои книги. Но вместе с тем я гулял по замечательному городу, встречал приветливых горожан — и все они, как один, что называется, заявляли: Севастополь и Крым в составе Украины — что-то странное.

И это было так, да. Лично мое мнение, что пребывание полуострова в составе Украины лишь портили ее целостность.

Житель села Победного Джанкойского района Крыма во время голосования на дому на референдуме о статусе Крыма / РИА «Новости»

Так что произошедшее 16–18 марта 2014 года было абсолютно естественно. Оттого — в том числе оттого — обошлось без крови, без порванных сухожилий. Атмосфера праздника, который навсегда останется в сердцах и душах.

И тут нет никакого пафоса — сугубая передача эмоций тех, кто был причастен к тому чуду.

Вид на Крымский мост через Керченский пролив с набережной в станице Тамань в Краснодарском крае / РИА «Новости»

Далее можно говорить о том, как преображались Севастополь и Крым все эти годы. И в итоге преобразились! Можно стрелять фактами, ставя на вершину торта великолепнейший Крымский мост, монументальнейшую трассу «Таврида», шикарный аэропорт.

Конечно, на Украине такие масштабы априори были бы невозможны. Просто разные реальности — о чем тут еще говорить? И один только факт: в каждом дворе — яркая детская площадка. А у меня под домом — на том месте, где раньше коричнево-серыми проплешинами зиял пустырь, — появились в ряд, как на параде, детский сад, школа, спорткомплекс.

Ясно, что Севастополь и Крым преобразились. Вернулись, взлетели, ушли в российский космос. Однако, мне видится, главнее всего был полет души, устремившейся ввысь девять лет назад. Потому что, пусть я повторюсь, все тогда было по-настоящему. Помню те лица, сияющие особым внутренним светом. Дело было не в российских зарплатах, пенсиях, нет (хотя для многих и в них тоже, конечно) — прежде всего в том, что «есть вещи на порядок выше».

И люди, не забыв свои корни, сделали — внимание: важная мысль! — свой выбор не против Украины, но за Россию. Вот что ключевое. Не от «поездов дружбы» бежали крымчане и севастопольцы, не от Бандеры и его нездоровых адептов — просто сдвинулись тектонические плиты истории, появился шанс восстановить справедливость.

Мы использовали его на 100%. А Россия своих не забыла, явила народу и миру, что Родина своих не бросает, что Родина здесь — вот она, сынок, твоя, искренняя, могучая.

Зрители наблюдают за воздушной частью парада Победы в акватории Севастопольской бухты / РИА «Новости»

Тогда — в феврале и марте 2014 — стране, народу был дан колоссальный импульс. И, я полагаю, многие недооценивают те события. Хотя, казалось бы, рядом — кровавое марево Донбасса. Меж тем было явлено бескровное чудо воссоединения — именно так, не иначе.

И в страну вернулся ключевой — сакральный — элемент, чтобы развернуть историю по-новому. Воспользовались ли мы эпохальным шансом в полной мере? Скорее нет, чем да, ведь многое еще предстоит осмыслить и осознать. Двинулись ли мы в верном направлении, задав спасительный вектор? Безусловно. Севастополь и Крым — те ускорители, что придали нашей стране верное движение. Теперь — только вперед!

РИА «Новости»

И девять лет — с одной стороны, не так чтобы много, а, с другой — вполне достаточно. Но вот что поразительно: то чувство от 23 февраля и 18 марта на площади Нахимова, от референдума 16 марта, прошедшего в атмосфере праздника, оно настолько сильно, настолько ярко, что его не способны затереть ни управленческие ошибки, ни время, ни бюрократическая казенщина.

Мы смогли прикоснуться к свету истории, к тому, что двигает народы, страны вперед — и думаю, священный свет этот не угас, он до сих пор с нами. Именно так, без всякого преувеличения, потому что для многих на Крымском полуострове те февральские и мартовские события 2014 года были и будут самыми лучшими мгновениями их жизни.

На наших глазах творилась история. Впрочем, чего уж там — мы сами ее сотворили!