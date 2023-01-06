Эксклюзив 06 января 2023, 14:00 🎆«Верю только в лучшее!» Волонтер Екатерина Скорикова — о трудностях и радостях 2022 года Екатерина Скорикова: меня очень вдохновляет осознание того, что я нужна РИА «Новости»

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Уходящий год для многих выдался непростым. Однако и в сложные времена можно найти опору. Обычно в роли нее выступают близкие, друзья, родственники. Есть и те, кого спасает забота о других. Екатерина Скорикова из Подмосковья в 2022-м успела побывать в Донецке в качестве волонтера. Она помогла не одному человеку. Не забывает девушка и про собственные мечты.

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Далее — прямая речь собеседницы «360».

Лучший момент года

Лучший момент года — участие в шествии «Бессмертный полк» с Владимиром Владимировичем Путиным. Меня очень вдохновляет осознание того, что ты нужен, что можешь помочь тому, кто нуждается в помощи. Понимание, что ты хоть на капельку кого-то сделал счастливее!

Было довольно трудно все успевать вовремя. Например, уделять должное внимание учебе — я студент параллельно двух вузов. Времени категорически не хватает. Забросила некогда постоянные посещения занятий балетом. Но обязательно все наверстаю!

Я навсегда запомню мои регулярные поездки в Донбасс. Мне очень хочется в старости рассказывать своим детям и внукам о подвигах настоящих героев, с которыми мне посчастливилось познакомиться там.

Этот год был прекрасным, он показал, что действительно важно. Счастье в банальных мелочах. К сожалению, мы иногда забываем об этом. Но этот год научил ценить то, что имеешь, искренне любить то, чем занимаешься, беречь людей, которые тебе дороги.

Этот год подарил мне новых людей и единомышленников, которые стали родными, я приобрела новые знания. Много прекрасных встреч, поездок. Каждый день этого года был для меня особенным!

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Вызовы года

Я преодолела страх воды и страх высоты. Боялась любой живности в воде, даже водорослей боялась. Но мое главное правило: прыгай в бездну — крылья появятся во время полета. И я прыгнула. Я погрузилась с аквалангом в Красном море на глубину 10 метров. Мне так понравилось, что теперь мечтаю получить сертификат дайвера.

В этом году встала на горные лыжи — как вы понимаете, высоты я уже тоже не боюсь. Мне очень помогли и помогают мои руководители, коллеги, семья, друзья. Вообще, я считаю, что один в поле не воин. Только при поддержке близких, единомышленников мы добиваемся поставленных целей.

Кому помогла? Думаю, многим. Делай добро и бросай его в воду! Думаю, об этом говорить должны люди, которым я старалась помочь! Мои планы всегда далеко идущие. Обязательно поделюсь реализованными целями. Мне кажется, что я всегда все делаю для и ради близких. Следующий год должен быть лучше, потому что каждый год лучше предыдущего. Я всегда верю только в лучшее!