Общество 26 февраля 2023, 16:19 Великий пост — не диета. Вот как нужно соблюдать его на самом деле Настоятель храма Козлов: в пост важнее всего хранить в душе мир с собой и другими freepik

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Великий пост начнется уже 27 февраля. Он считается самым строгим из всех православных постов: длится целых 48 дней и подразумевает довольно серьезные ограничения как в еде, так и просто в быту. «360» разобрался, что можно и чего нельзя в Великий пост и обязательно ли следовать правилам неукоснительно.

Общие правила

Во время Великого поста нужно молиться чем чаще, чем лучше. В идеале — находить время на поход в церковь даже в будни. Есть можно только один раз в день. Нельзя — мясо, рыбу, яйца, молоко. Крепкое спиртное тоже под запретом. Масло и вино — только в субботу и воскресенье, тогда же можно позволить себе поесть дважды в день. Рыба разрешена лишь в Благовещение — 7 апреля и Вербное воскресенье. В его канун можно есть рыбную икру.

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Но это еще не все. Для первой и последней недель поста — седмицы и Страстной седмицы — ограничения еще более строгие. Например, в первые два дня первой седмицы церковный устав предписывает вообще воздержаться от пищи. В Страстную седмицу пищу не варят и не жарят, а в пятницу и субботу также не едят вовсе.

Но и это еще не все.

Очистится ли наша душа, если мы не съедим, скажем, мясную котлету или салат со сметаной в среду или пятницу? Или, может быть, мы сразу попадем в Царство Небесное только за то, что вообще не едим скоромного? Едва ли. Слишком уж просто. <…> Цель поста — искоренение пагубных проявлений души и стяжание добродетелей. Русская православная церковь

Соблюдение поста подразумевает лишение телесных удовольствий, и еда не единственное из таковых. Некоторые верующие ограничивают себя в интимной близости, хотя даже священнослужители признают, что это скорее обычай, чем правило, и все индивидуально (речь идет о брачных отношениях — секс вне брака РПЦ рассматривает как грех). А вот отказаться от вредных привычек или хотя бы минимизировать их стоит. Реже курить, не сквернословить и по возможности вообще меньше разговаривать, ограничить употребление кофе, не так часто смотреть развлекательные передачи…

К чему же такие строгие запреты и насколько важно их соблюдать?

Духовное удовольствие

На самом деле пост — прежде всего «духовное упражнение», «малая жертва Богу», пояснили на сайте Русской православной церкви. Иными словами, верующие сознательно — и, что важно, с удовольствием! — ограничивают себя в том, что любят, чтобы приблизиться к Богу и «искоренить пагубные проявления души». Например, вместо того чтобы съесть любимое блюдо или выкурить сигарету, идут в церковь. Вместо того чтобы посмотреть кино, поговорят по душам с родным человеком или в чем-то ему помогут.

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«В молитвах говорится: „поститесь постом приятным“. Это значит, что нужно придерживаться такого поста, который будет духовно приятен. Нужно соизмерять свои силы и не поститься излишне усердно или, наоборот, совсем нестрого. В первом случае исполнение правил, которые нам не по силам, может принести вред и телу, и душе, во втором случае мы не достигнем нужного телесного и духовного напряжения», — пояснили в РПЦ.

Церковь и сама разумно подходит к ограничениям, связанным с Великим постом, и признает, что невозможно установить единый пост даже для монахов, духовенства и мирян. Миряне не обязаны строго следовать монастырскому уставу, особенно если у них есть хронические заболевания или если это дети и пожилые люди. А в этом году, например, РПЦ разрешила военнослужащим, участвующим в спецоперации, поститься по облегченной программе или вовсе не поститься, написал ТАСС.

РИА «Новости»

Верующие перед постом часто просят у священнослужителей благословения на то, чтобы соблюдать ограничения не так строго. Например, поститься только в первую и последнюю недели. Но вообще-то даже в самой церкви утверждают, что такие вещи можно решить самостоятельно, исходя из разумных соображений. И уж точно не стоит слепо соблюдать все ограничения, если поститесь впервые.

В Православной церкви в правилах поста указаны лишь наиболее строгие нормы, к соблюдению которых должны по возможности стремиться все верующие. Формального разделения в правилах для монахов, духовенства и мирян не существует. Но к посту нужно подходить разумно. Нельзя браться за то, что нам не по силам. Русская православная церковь

В целом ограничивать себя в еде — не первоочередная задача во время поста, рассказал «360» первый зампред учебного комитета при Священном синоде РПЦ, настоятель храма Преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной Максим Козлов. По его словам, строго поститься могут те, кто и так регулярно молится, но в этот период важнее не телесные ограничения, а духовность. И уж точно дело не в диете.

Нужно стараться не «есть» людей, не испытывать вражды и ненависти, хранить в душе мир с окружающими, с совестью и с Богом. А все остальное абсолютно вторично. В качестве помощи для тех, кто и без того живет в церкви и молится Богу, можно применять и физические ограничения в виде воздержания от мясомолочной пищи, излишних отвлечений и развлечений. Но воздержание в пище — вещь в посте второстепенная и абсолютно инструментальная, целью поста оно не является и являться никак не должно. Максим Козлов первый зампред Учебного комитета при Священном Синоде РПЦ, настоятель Храм преподобного Серафима Саровского в Москве

На сайте РПЦ подчеркивается, что пост благотворно влияет «на душу и тело»: временный отказ от белков и жиров может оздоровить организм. Но пост — однозначно не диета и «такой цели не преследует», подчеркнул Максим Козлов. За вариантами диеты и оздоровления организма лучше обратиться к врачу.