Помощь от неравнодушных людей. Организация «Вече» направила военно-гуманитарный груз для бойцов Донбасса | 360°

Общество 14 сентября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Viber Помощь от неравнодушных людей. Организация «Вече» направила военно-гуманитарный груз для бойцов Донбасса Организация «Вече» направила военно-гуманитарный груз для бойцов Донбасса

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Грузовая машина с партией аптечек, бронешлемов и беспилотников выехала из Москвы, чтобы доставить груз российским военным и бойцам Донецкой и Луганской народных республик, которые защищают мирное население Донбасса на передовой. Необходимые вещи собрала межрегиональная организация «Вече» на пожертвования неравнодушных людей.

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Председатель организации Владимир Орлов рассказал, что объединение появилось еще в 2009 году. Тогда участники проводили на Украине акции «Георгиевская ленточка» и «Русские книги школам Украины». Когда в 2014 году в соседней стране произошел переворот, «Вече» сконцентрировалось на помощи жителям Донбасса».

«Сегодня наша организация активно принимает участие в специальной военной операции. Мы помогаем множеству подразделений, помогаем мирному населению, развозим гуманитарную помощь по самым далеким районам. Большая часть той помощи, которую мы привозим, это вклад тех неравнодушных людей, которые откликаются на наш призыв. Часть людей перечисляют деньги, кто-то приносит вещи, которые уже купили в магазинах. Эти грузы формируются на наших складах и потом по заявкам распределяются по подразделениям или в те населенные пункты, где нужна помощь», — рассказал Орлов.

Для находящихся на передовой в Донбассе бойцов организация «Вече» закупила индивидуальные и тактические аптечки для оказания помощи бойцам в случае ранения.

В каждом футляре, кроме лекарств и медицинских изделий, есть специальная инструкция по их использованию. Кроме того, есть химический источник света, если помощь раненому придется оказывать в темноте.

Владимир Орлов рассказал, что сегодня в Донбасс отправляется специальный груз из 100 беспилотников, большого набора бронешлемов, тепловизоров и оптических приборов. Все удалось закупить благодаря помощи людей.

«Это большие вложения и помощь. Нужно понимать, что каждый беспилотник стоит более 200 тысяч рублей. Именно благодаря вкладу людей, которые пришли в нашу организацию, в ближайшее время все эта техника окажется у бойцов», — заявил председатель «Вече».

Он подчеркнул, что беспилотники бойцам сегодня необходимы для ближней разведки: они позволят качественно выполнять работу в ходе специальной военной операции.

«Мы все беспилотники изначально подготавливаем, перепрошиваем, чтобы они не светились в так называемых аэроскопах. Здесь у нас большой груз тепловизоров, биноклей, оптических приборов. В ближайшее время мы отправим весь груз в Донбасс бойцам подразделений, которые у нас запросили помощь», — добавил Орлов.

Со словами благодарности к людям, которые помогли организации собрать необходимые средства, обратился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он подчеркнул, что для каждого участника сборов это вклад в борьбу с нацизмом на Украине.

«Спасибо всем читателям канала „Вече“, а также всем неравнодушным людям, которые помогали, помогают и намерены дальше помогать организации „Вече“. За помощь с покупкой беспилотников, тепловизоров, приборов ночного видения и другой специальной техники, а также обмундирования для Вооруженных сил России и подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Ваше личное участие — это ваш вклад в дело в борьбе с нацизмом на Украине. Надеемся, что и дальше будем совместными усилиями помогать нашей армии», — заявил он.

Главная цель межрегиональной общественной организации «Вече» — помощь жителям районов Донбасса, которые серьезно пострадали от обстрелов со стороны украинских боевиков. Также организация помогает беженцам, российским военным и бойцам Донецкой и Луганской народных республик.

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