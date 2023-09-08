Эксклюзив 08 сентября 2023, 13:08 «Важно для республики». Жители Донецка поделились впечатлениями от выборов «360» показал кадры с обстановкой на выборах в Донецке

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Жители Донецка активно отдают свои голоса на избирательных участках. Горожане рассказали «360» со своем отношении к первым выборам после возвращения ДНР в состав России.

«Это важно для республики», — заявила одна из участниц голосования.

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Выборы проходят очень оживленно. Люди активно приходят на избирательные участки, чтобы стать частью исторического события — первых выборов после присоединения ДНР к России.

«Это точка отсчета. То, как Донбасс интегрируется в политическую жизнь именно России», — отметил один из избирателей.

Донецкая Народная Республика вернулась в состав России осенью прошлого года. Кроме того, частью страны стали ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о досрочном голосовании в новых регионах, в том числе и ДНР. Она связала высокую явку с просьбой максимально использовать разнообразные формы голосования.