Как приближение зимы скажется на отмене антироссийской риторики в Европе | 360°

Общество 13 сентября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

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Viber Европа требует тепла. Часть стран ЕС готовы пересмотреть отношения с Россией Политолог Журавлев: Европа готова поменять свое отношение к России Фото freepik.com

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Американцы откровенно боятся смены политического курса в Европе. Хотя выход из ЕС невозможен, все больше политиков понимают, что придется прислушиваться к своим избирателям и сворачивать антироссийскую риторику — зима на подходе. Европейцам нужно лишь выдумать себе достойное оправдание, чтобы не признавать вину в собственных ошибках.

США боятся неповиновения Европы

Администрация Белого дома опасается, что лидеры европейских государств выйдут из-под контроля. Под влиянием нынешнего энергетического кризиса в странах Евросоюза могут поменять отношение к ситуации между Россией и Украиной, сообщил американский телеканал CNN.

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Соединенные Штаты внимательно следят за антиправительственными митингами в столице Чехии в начале сентября и продолжает мониторить ситуацию в Европе. Наступает похолодание — и простые граждане все чаще заявляют о несогласии с экономической изоляцией России.

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Риск раскола антироссийского блока реален, поэтому США пытаются не допустить народных волнений и политической нестабильности в Европе. Многое зависит от погодных условий: по данными западной разведки, запасов газа в Евросоюзе может хватить только для теплой зимы.

Выход из Евросоюза не предусмотрен

Ни одна страна из тех, что сегодня входят в ЕС, не станет его покидать. Это чревато серьезными последствиями, отметил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Он пояснил «360», что выход из Евросоюза невозможен — такой процедуры попросту нет.

«Пример Великобритании, которая все-таки добилась выхода из ЕС, показывает, что она ничего не выиграла, зато получила проблемы. Шотландия и Уэльс воспользовались моментом. Теперь они пытаются выйти из состава Объединенного Королевства под предлогом того, что хотят остаться в ЕС», — напомнил политолог.

Он добавил, что британцы не смогли извлечь из Brexit никакой выгоды ни в экономическом, ни в политическом плане. Более того, страна до сих пор связана обязательствами с ЕС. Этот пример хорошо показывает, что выход из Евросоюза может быть только формальным.

Фото freepik.com

Русофобию перестали оплачивать

Подлесный отметил, что при этом ряд стран откровенно стараются извлечь для себя максимум выгоды из той ситуации, в которую попала Европа. Например, прибалтийские государства и Польша в свое время продавали русофобию, чтобы получать за нее и за территориальную близость к России большие субвенции от ЕС, НАТО и США.

«Сейчас поляки, как и прибалты, все больше и больше пытаются разыгрывать карту русофобии, но при этом все меньше и меньше получают на нее финансирования. Потому что у Евросоюза заканчиваются возможности субсидирования их, как в предыдущие годы», — пояснил политолог.

По его словам, те страны, которые могут сейчас фрондировать, демонстрируя свою особость, будут действовать только в жестких рамках ЕС. Они могут за что-то голосовать или не голосовать, обсуждать какие-то вопросы, но не более того.

Европа лавирует между США и Россией

Существует так называемый венгерский прецедент, напомнил Подлесный. В ответ на санкции против России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жестко повел страну в противовес общим усилиям стран Еврозоны. Венгры поддержали все запретительные меры, кроме тех, которые сильно бьют по экономике страны.

«Орбан выступал не только против санкций, но и против общей политики ЕС. Венгерский премьер заявил, что брак — это связь мужчины и женщины, что детей нельзя растлевать ЛГБТ, предложениями о смене пола и так далее», — рассказал политолог.

Он отметил, что венгры вышли за рамки попыток удержать различные льготы на торговлю и на приобретение российских энергоносителей. Даже без России Венгрию бы все равно занесли в списки неблагонадежных стран ЕС. Между тем у многих стран накапливаются внутренние проблемы.

Словакию, Чехию поджимает экономика, и они вынуждены лавировать. У Греции кроме экономических проблем вырисовывается возобновление вооруженного конфликта с Турцией. Черногории, которая вступила в НАТО и безропотно все выполняет, без российских энергоносителей и туристов будет очень сложно удержать политическую стабильность в стране Геннадий Подлесный директор Центра прикладной социологии и политологии.

Германия на грани раскола

Что касается экономических гигантов Германии и Франции, то они, по мнению политолога, точно не станут раскалывать ЕС. Эти страны — краеугольные камни, которые сдерживают весь Евросоюз за счет своих экономик. Представить, чтобы они проявили стремление ограничить участие в Евросоюзе, крайне сложно, добавил Подлесный.

«Внутриполитическая обстановка в Германии может привести к смене правительства. Ситуация накаляется, и хотя с момента объединения ГДР и ФРГ прошло более 30 лет, страна единой не стала. Восточные немцы сейчас бунтуют больше не только потому, что у них экономическое положение хуже, чем у западных немцев», — сказал Подлесный.

По его мнению, бывшие жители ГДР обладают другой ментальностью. Среди них большая прослойка бывших граждан СССР. Их дети не видели советской жизни, очередей, карточек, но они знают, что родители получили бесплатные квартиры, образование и медицину. А главное — там была копеечная стоимость электроэнергии.

Фрагмент Берлинской стены с работой Дмитрия Врубеля. Фото wikipedia.org

«Плохое забывается, а хорошее остается. И это дополнительный стимул для недовольства в Восточной Германии политикой федеральных структур. Массовые протесты, особенно зимой, могут вынудить правительство уйти в отставку. Еще может поменять курс правительство Италии. Во Франции до этого вряд ли дойдет», — предположил Подлесный.

Страны ЕС ищут оправдания своим ошибкам

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что с наступлением холодов ситуация в Европе обострится. Хотя существенного изменения позиций ждать не стоит — все идет по инерции, некоторое движение все-таки происходит.

Европе нужен повод, нужна какая-то точка, когда они смогут сказать: «Мы были неправы. Но не потому, что мы были неправы, просто нас кто-то обманул». Или: «Мы только что узнали великую истину!». Возможно, внутренне они уже готовы поменять позицию, но им нужно оправдание Дмитрий Журавлев научный руководитель Института региональных проблем.

По словам эксперта, первыми могут поменять позицию венгры, австрийцы и греки. Есть повод для смены курса и у болгар — там пришло новое, менее прозападное правительство и есть шанс заявить, что все предыдущие решения принимали старые руководители, от которых наконец-то избавились.

«Немцы и австрийцы неплохо заработали на перепродаже наших энергоносителей третьим странам. Им очень хочется продолжать это делать. Кроме того, у немцев самая большая промышленность, которая требует энергии. Бельгия заинтересована в переменах в меньшей степени — там мало предприятий, главное, чтобы дома тепло было», — пояснил Журавлев.

Он добавил, что у французов ситуация более двойственная: они проигрывают по энергетике, но выигрывают за счет продажи оружия разным странам. От британцев вместе с Прибалтикой и Польшей ждать ничего не стоит, Чехия тоже вряд ли поменяет свои взгляды — их элита всегда была настроена антироссийски, заключил он.

Евросоюзу не хватает лидеров

Журавлев отметил, что народные возмущения могут заставить правительства лавировать, чтобы не попасть в противофазу своим избирателям. Людей можно довольно долго водить за нос, главное помнить, что самая хитрая змея не может бодаться наравне с быком — он явно выиграет.

Во многих странах произойдет поляризация политических сил, отметил эксперт. Там, где сформированы коалиции, они могут развалиться из-за разных позиций по отношению к России. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц — человек мягкотелый.

«Скоро выборы, и большой вопрос, есть ли в ЕС политики, которые смогут стать лидерами. Как пел Высоцкий, „нам вождя недоставало: настоящих буйных мало, вот и нету вожаков“. Если весь европейский политикум деградировал, ничего не случится. Но если остались люди, не скажу, что пророссийские, а просто более энергичные, активные и готовые рискнуть, нас ждут новые лица», — предположил Журавлев.

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