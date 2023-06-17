Эксклюзив 17 июня 2023, 16:45 «Вам какое дело?» Захарова поставила на место западные СМИ после неудачной попытки «изолировать» Россию Мария Захарова пристыдила западные СМИ за неудачную попытку сорвать ПМЭФ

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Иностранные СМИ в первый день работы Петербургского международного форума всячески пытались доказать, что Россия якобы изолирована, а ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере не удалось. В частности журналисты указывали, что «коридоры были пустыми». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью «360» рассказала, что для Запада привычное дело заявлять о том, чего они не знают.

«Насколько я знаю, организаторы их сюда не приглашали. Но это же классика жанра — писать о том, чего не видел со слов неизвестных и неназванных источников. Сколько раз мы с этим сталкивались. Да и когда просишь уточнить источники и предоставить факты — не происходит ничего. Никто ничего не предоставляет», — рассказала Захарова.

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Дипломат иронично заметил, что, может быть, ночью коридоры конгрессно-выставочного центра, где состоялся форум, и были закрыты. Захарова отметила, что на ПМЭФ постоянно происходит движение: подписываются контракты, проводятся сессии, даются интервью. Огромное количество людей и мероприятий проходит на площадке.

«Я могу сказать про международных гостей — были из 130-140 стран. Хотя, на мой взгляд, постоянно обращать внимание на то, приехала плюс одна страна или минус две страны — невозможно. Форум состоялся, ну, хочешь не хочешь, и приезжать на него будут всегда. И кстати, к вопросу об этих вбросах западных СМИ — они нигде не пишут, что все, что мы проводим, и все, на что к нам приезжают, происходит в условиях колоссального давления», — подчеркнула представитель дипведомства.

Захарова посоветовала иностранным журналистам задумать, приехал бы кто-то к ним, например, в США, если бы те подвергались такому колоссальному давлению. Причем давлению не только информационному, а фактическому: угроза санкции, угроза стоп-листов.

«Да, и им мало теперь просто вносить людей в черные списки, они еще угрожают разного рода квазилегальными процедурами. Да никто бы к ним не приехал», — заявила спикер.

Собеседница телеканала посчитала, что относиться к тому, что пишут зарубежные газеты и сайты, нужно совершенно спокойно. Как к реальности западного мира, подчеркнула она. По словам Захаровой, они поступали так всегда. Захарова призналась, что иногда хочется задать Западу вопрос: «Вам какое дело?».

«Мы живем в своей стране, это наша страна. Мы проводим форумы, приглашаем страны. И те гости, которые хотят приехать, — приезжают. Мы не проводим наш петербургский форум для того, чтобы кому-то насолить, сделать хуже или кого-то от кого-то оторвать, разорвать или что-то переделать.

Мы проводим форум для тех, кому это интересно. Если вам не интересно, не приезжайте, а сотням людей интересно, они приехали. Какое вам, NYT, Bloomberg, Guardian дело до того, как мы живем? Мы жили, живем и будем жить так, как мы считаем нужным», — заключила Захарова.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с «360» заявил, что успех ПМЭФ подтверждает тот факт, что введенные против России санкции Запада не работают.