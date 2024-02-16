16 февраля 2024, 14:59
(обновлено: 16 февраля 2024, 16:00)
Валентин Фельмецгер — об эффективных инструментах продвижения и собственном рекламном агентстве
Валентин Фельмецгер работает в маркетинге и рекламе 17 лет, восемь из которых продвигает сеть клиник «АВС-медицина». Специалист рассказал «Снобу» об особенностях маркетинга в сфере медицины, развитии рынка рекламы и инструментах продвижения, дающих результат.
Далее — его прямая речь.
Про опыт в медиа и маркетинге
Сегодня я занимаюсь продвижением сети клиник «ABC-медицина», но за 17 лет карьеры успел поработать на телевидении, в рекламных и PR-агентствах. Начинал корреспондентом в филиале холдинга ВГТРК, а в 22 года нашел инвесторов и вел свой проект на ТВ про здоровый образ жизни в коллаборации с фитнес-центрами, где задачей было прорекламировать продукт через информационный повод. Дальше были спецпроекты для канала «Москва 24» и работа с крупными брендами по СЕО-продвижению и контекстной рекламе в агентстве «Перфект СЕО».
Долгое время со своей командой я занимался диджитал-продвижением крупных мировых брендов на российском рынке: P&G, Nestle, Indesit. Рабочие дни протекали в мозговых штурмах по разработке сценариев и механизмов продвижения продуктовых линеек, адаптации креативов под отечественный рынок и участии в тендерах. Помню, как после прочтения увесистых многостраничных брендбуков компаний и регулярных правок со стороны заказчика мне буквально снились эти памперсы и гели для мытья посуды.
Теперь весь этот опыт в медиа и маркетинге пригодился при продвижении конкретного клиента, работающего в узкой и непростой сфере. Сетью клиник «ABC-медицина» я занимаюсь уже более восьми лет на позиции директора по маркетингу и рекламе. На сегодняшний день в моем пуле порядка 30 подрядчиков. Многие из них — специалисты, с которыми я уже сотрудничал. Они со временем сильно выросли профессионально: кто-то открыл свое агентство либо перешел на руководящую позицию в рекламных агентствах и медиа. Пригодилось большинство контактов, с которыми я начинал свою карьеру. Теперь это эффективная команда — от IT-специалистов до собственного медиапродакшена. Без специалистов с горящими глазами, ловящих тренды, на рекламном рынке не обойтись.
Про эффективные инструменты для продвижения и личный бренд
Я также реализовал давнюю идею собственного рекламного агентства. Felmedia — проект моей команды. Особую роль играют услуги в продакшене по производству радийных роликов, ТВ-рекламы и любых медиапродуктов, когда от нас требуются максимально креативные сценарии и съемки. Лично принимаю участие в разработке сценариев и зачастую получаю заказы по рекомендации.
Маркетинговые и рекламные инструменты играют важную роль в привлечении новых клиентов, удержании уже имеющихся и повышении узнаваемости бренда. В команде Felmedia опытные специалисты по запуску контекстной, гео-, таргетированной и медийной рекламы.
Последние полгода видно, как эффективно работает гео- и локальная реклама. Примером такого инструмента продвижения могут служить сервисы «Яндекс Гео» во всех их проявлениях: брендированное приоритетное размещение на «Яндекс Картах», баннерная реклама в «Яндекс Навигаторе», в приложении «Яндекс Метро» и так далее. Также в продвижении по локациям поможет контекстная реклама «Яндекс Директ», в которой можно продвигать продукт, создав семантическое ядро, или набор ключевых фраз, по адресам и специализациям филиалов.
Не стоит недооценивать и классические медиаресурсы. Размещаю рекламу на радиостанциях, работаю с телеканалами и со всеми крупными музыкальными холдингами. Конечно же речь идет и о моем сотрудничестве с телеканалами «360» и «360 Новости»
На данный момент «Яндекс Директ» — один из основных инструментов для настройки эффективной работы диджитал-маркетинга. Но исключительно брендовые рекламные кампании безусловно не дадут максимального притока клиентов. Условно, для примера, у меня сейчас в работе порядка 10 объемных направлений: вся возможная диагностика; рекламная кампания по болевым синдромам пациентов, которые часто просто ищут специалистов и клиники, полагаясь на свои симптомы; более 300 различных объявлений и более 5000 ключевых фраз — это текущий масштаб контекстной рекламы.
Контекстная реклама дополняет медийную. Люди далеко не всегда запоминают даже самые креативные сценарии, но хорошо помнят бренд, о котором услышали в медиа. В первую очередь они начнут интересоваться брендом в поисковиках. Поэтому важно, чтобы по всем брендовым вариациям и запросам по локациям вы всегда были в топе выдачи.
Решение по усилению и расширению рекламных кампаний в «Яндекс Директ» мною было принято после ухода Google, который хоть и тяжело пропускал модерацию по медицинской тематике, но был эффективен. Однако даже с уходом Google и части соцсетей выбор не оскудел. В помощь — рекламная сеть «Яндекса», VK для медийно-контекстного размещения, Telegram Ads для рекламной кампании, чтобы охватить конкретную аудиторию. Кстати, думаю, Telegram в рекламе себя еще проявит. Недавно я запустил на данной площадке рекламную кампанию не только с прямой рекламой услуг в таргетированных объявлениях, а с форматом «скрытой рекламы», когда под интересной статьей вовлекаешь пользователя, предлагая параллельно услуги сети. Еще неплохо работает кешбэк. Людям всегда приятно получить дополнительную скидку по промоакциям от банков.
Про аналитику в рекламных кампаниях
Оценить эффективность рекламных кампаний можно, только увидев цифры. Только конкретные результаты аналитики могут дать полную картину. Порой то, что в вашем представлении сработает, не является триггером для целевой аудитории в принятии решения о посещении заведения, покупке или отправке заявки. Только сквозная аналитика поможет ответить вам и инвесторам на вопрос: «Что я вложу и что в итоге получу?»
На каждом этапе работы необходимо обладать инструментами колл-трекинга, использовать utm-метки, сделать интеграцию с системой, на которой работает софт бизнеса, чтобы можно было отследить клиента от совершенного действия до прихода в клинику. Нужно научиться четко анализировать, во сколько обходится привлечение аудитории в зависимости от рекламного канала.
Для оценки эффективности есть замеры по росту брендовых запросов в поисковиках, поддержка контекстной рекламы, замеры увеличения переходов в онлайн через гео-рекламу и активности на сайте в периоды медийных запусков.
Про грани креатива и развитие в профессии
На эффективность рекламной кампании и количество привлеченных клиентов, конечно же, влияет контент и креативность подачи. Казалось бы, медицинская тематика чаще всего очень казенная. Но я был одним из первых на медийном рынке среди сетевых клиник, кто стал активно применять фрик-сценарии в радиорекламе. И оказалось, что такой формат очень хорошо работает на привлечение новых клиентов. Конечно, нельзя выдавать такие креативы регулярно и стоит их чередовать с более умеренными, но также запоминающимися посылами. Аудитория разношерстная, и не всем будет понятен мой сценарий, например: «Шеф послала на три буквы: по ДМС в ABC» или «А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала, а на трубе еще сидела Ц. Не доводите свое здоровье до трубы». Но все же это неплохо работает.
Очень важно вести работу с отзывами — как через обратную связь на сайте и всевозможные онлайн-софты компании, так и на геоплощадках, например на «Яндекс Картах», и на профильных порталах-агрегаторах, например «СберЗдоровье», если речь про сферу медицины. Для такой работы у нас есть отдел качества в головном офисе и своя команда по управлению репутацией.
В данный момент я продолжаю активно заниматься продвижением сети клиник «ABC-медицина». У нас сейчас 11 филиалов по Москве и области — и в планах открытие новых медцентров.
Кстати, один из возможных путей развития в профессии — бизнес-консультации. Я оказываю такие услуги последние пару лет. Накопился солидный багаж опыта, и захотелось им поделиться. Хотя речь идет не о медицинских проектах, инструменты продвижения, аналитики и развития гибкие и пересекаются между различными сферами бизнеса. Консультации помогают выстраивать людям бизнеc-процессы. При правильном подходе и грамотной стратегии расходы быстро окупаются.
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