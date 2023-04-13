Эксклюзив 13 апреля 2023, 17:52 В свете Великого четверга Писатель Беседин: современный человек сформирован тремя китами Верующий на богослужении в Троицком соборе в Щелкове на праздновании Входа Господня в Иерусалим / РИА «Новости»

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Сегодня православные, каковыми в России себя считает большинство, встречают Великий четверг (или Страстной четверг). В народе его еще называют Чистый четверг. Считается, что нужно встать до восхода солнца, чтобы совершить омовение. На самом деле это примета, поверье — что-то вроде того, рассказал писатель Платон Беседин в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Великий четверг в первую очередь отсылает нас к Тайной вечере — одному из самых известных событий в христианской истории. Согласно Евангелию, именно тогда Иисус Христос совершил омовение ног своих учеников. И тогда же Сын Божий установил таинство Евхаристии. Для тех, кто вдруг подзабыл (или не знал), напомню, что это освящение хлеба и вина с последующим их употреблением.

В народе говорят: причастие. Оно соединяет человека с Богом во Христе. Причастие крайне важно — и тем страннее те люди, которые относятся к нему формально.

Еще страннее персонажи, полагающие это чем-то архаическим и бесполезным. Мол, у меня Бог в душе. Эта формулировка «Бог в душе» оказалась настолько популярна, что стремительно приближает православных, говорящих так, к протестантам или вообще к сектантам.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время совершения чина умовения ног в Великий четверг / РИА «Новости»

Да, современный человек стал ленив. От людей прошлого его отличает то, что теперь не человек служит Богу, а сам Бог якобы должен служить ему. Или прислуживать. Для того веру (в том числе христианство) упростили по максимуму, дабы сделать ее доступнее. Насколько полезно и спасительно это — большой вопрос. Впрочем, лично у меня есть ответ.

В западных же церквях пошли еще дальше: там в принципе решили переписать Библию, подогнав ее под соответствующую политическую повестку. Самый очевидный пример — пропаганда ЛГБТ, которую ведут прямо в церквях.

А как же вот это? «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость; да будут преданы смерти, кровь их на них». Отброшено за ненадобностью — как атавизм. Впрочем, англиканская церковь относительно недавно вообще заявила, что у Бога нет пола.

РИА «Новости»

Как следствие, на выходе нам предлагают суррогат из перебродивших течений и смыслов, не имеющий ничего подлинного. По сути, современный человек — из того самого «цивилизованного мира» — сформирован тремя «китами»: упрощенной восточной мудростью (реинкарнация, карма и так далее), протестантской моралью крайнего толка и диковатым миксом из бесконечных тренингов личностного роста.

Результат деятельности такого человека мы видим. И ужасаемся, если, конечно, вконец не утратили эмпатию.

Великий четверг отсылает нас к традиции, без которой человек невозможен. Задача же тренеров и коучей — убедить, что можно отбросить все, лишь приняв себя, проработав (ну и так далее в том же духе). Размышлять подобным образом — все равно что представлять лист, который, будучи отделенным от ветки, от дерева, «принял» свое увядание. Духовный рост невозможен без обрубания корней. В Страстную седмицу (неделю) чувствуешь это особенно.

И в заключение. Расскажу историю, которую очень люблю. Живя в Киеве, лет 12 назад, я отправился в ближайший от работы храм. Был Великий четверг, читали 12 страстных Евангелий.

Когда они читаются, стоящие в храме люди зажигают свечи. После же прочтения последнего — 12-го — Евангелия огонек не тушится, а несется домой. Кто-то использует для этого лампадку, кто-то мастерит на свечу специальную защиту. Я использовал лампадку.

Меж тем ехать домой было неблизко. Сначала на троллейбусе минут 20, потом на метро, пересадка на станции «Золотые ворота» — и вновь метро. И вот я с лампадкой сел в троллейбус, огонек горит — люди смотрят на меня то с опаской, то с сомнением. Та же история повторяется в первом вагоне метро.

Сквозняки гуляют, грозятся огонек затушить. А я чувствую себя неловко и даже начинаю стесняться. Малодушные мысли скребутся в голову, потому что вокруг полное непонимание. И я расстроен.

РИА «Новости»

Но на станции «Золотые ворота» сажусь в вагон и вдруг вижу людей с такими же лампадками. Один, два, три, 10 человек. Вагон будто расцвел огоньками. Словно чудо какое! И, глядя друг на друга, мы, люди с лампадками и свечами, искренне так улыбаемся. И едем спокойно, везя домой огоньки.

Это я к чему? Да к тому, что зачастую надо, как у Балабанова, «найти своих — и за них держаться». А еще надо нести свой огонек домой, несмотря ни на какие сомнения и препятствия.