Общество 08 декабря 2022, 19:22 «Все, что связано с демографией, важно». В России запретят суррогатное материнство для иностранцев Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Волынец: суррогатное материнство безнравственно Unsplash

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В России запретят суррогатное материнство для иностранцев. Соответствующий закон приняли в Госдуме, Совфед рассмотрит его на заседании 14 декабря. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, инициатива позволит предотвратить торговлю российскими детьми и защитит их от ситуаций, когда они «попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы». «360» выяснил, какие есть за и против в вопросе суррогатного материнства.

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Далее — прямая речь.

Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан

Не зря суррогатное материнство запрещено в подавляющем большинстве стран. Это сложный вопрос — и с точки зрения этики и морали, и с точки зрения правоприменения.

Я считаю, что суррогатное материнство приемлемо только на безвозмездной основе, чтобы исключить вероятность торговли детьми. Хотя сторонники говорят, что это никакая не торговля, а просто договор на вынашивание и рождение ребенка. Но что это, если не торговля, если в договорах прописывается, что суррогатная мать получает деньги после передачи новорожденного?

Таким образом, ребенок выступает как объект, как товар. Даже если не брать религиозный аспект, я считаю, что заключать такой договор просто безнравственно.

Действительно сочувствую тем женщинам и семейным парам, которые в силу медицинских причин не могут иметь детей. В подобных случаях государство может помочь таким женщинам и таким парам при условии, что они находят суррогатную мать, которая согласна вынашивать ребенка на безвозмездной основе.

Суррогатное материнство не исчезнет, но оно будет вне закона. По крайней мере, люди будут знать, что это — криминал.

Ирина Боровова, член Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества, председатель региональной общественной организации «Наши дети»

Я рада, что приняли закон о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан, потому что было много разбирательств. Дети наши уезжали за рубеж, мы не знали, что с ними, где они. А здесь может быть и торговля органами, и торговля самими детьми. Хорошо, что теперь мы защитили таких детей.

Законодательно суррогатное материнство у нас разрешено в двух случаях: семейные пары, которые не могут завести детей по биологическим причинам, и одинокие супруги, которые тоже имеют на это право. Это хорошо, поскольку в стране достаточно большой процент бездетных пар и людей, имеющих патологию невозможности реализации своей фертильности.

РИА «Новости»

Люди хотят быть родителями, воспитывать детей, почему нет? Для нас сейчас все, что связано с демографией, важно. Поэтому, если такая помощь будет включена в ОМС, это будет правильно, точно так же как ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение — прим. ред.), которое уже есть в этой системе.

На заре, так сказать, суррогатного материнства я была против. Потому что с религиозной точки зрения это вмешательство в процесс рождения ребенка. Но, видя счастливые глаза родителей, у которых появляется шанс иметь своих детей, я поменяла мнение.