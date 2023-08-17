Общество 17 августа 2023, 15:06 В России хотят провести кредитную амнистию для многодетных семей. Это точно поможет? Волынец: кредитные амнистии особенно нужны многодетным семьям с ипотекой Изображение, сгенерированное с помощью нейросети. / Телеканал «360»

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Меры поддержки семей с детьми и многодетных семей в России работают стабильно, но, судя по всему, этого мало. Маткапитал, универсальные пособия, бесплатные кружки и секции для детей — всего этого по-прежнему недостаточно, чтобы семьи чувствовали себя уверенно. В Госдуме предложили обратить внимание на финансовое состояние семей с непомерными займами. Если не все, то часть проблем, как полагают депутаты, может решить кредитная амнистия. Но действительно ли прямые выплаты — это лучший способ помощи и государственной поддержки?

Рука помощи для малоимущих семей

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Более 80% малоимущих в России, по ее словам, это семьи с детьми.

«В этой связи с целью ослабления долгового бремени [мы предлагаем ввести] кредитную амнистию для семей с детьми, а именно — установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по не зависящим от них причинам. Например, при ликвидации организации, в которой работал заемщик», — отметила Лантратова.

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Ссылаясь на данные Центробанка России, депутаты сообщили, что задолженность россиян перед банками достигла 30,22 триллиона рублей. При этом уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%.

Лантратова предложила правительству самостоятельно определять перечень условий, при которых будут предоставляться льготы.

Нагрузка на бюджет и лучшие меры

Кредитная амнистия — это замечательная инициатива от государства, однако это может также стать большой нагрузкой на госбюджет, отметила в разговоре с «360» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Нагрузка, по ее словам, — главная причина, по которой идею в результате могут отложить в долгий ящик.

«Нам нужно принимать комплекс мер, чтобы повысить уровень благосостояния семей. Большую роль здесь играет усиление косвенных мер поддержки россиян с детьми: бесплатные кружки, секции, детские лагеря или все виды образования», — подчеркнула омбудсмен.

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Вместо прямых выплат государству стоит обратить внимание на львиную долю расходов родителей, которые они несут при воспитании детей, добавила она.

Это станет мощной поддержкой от государства. Косвенные выплаты исключают злоупотребление средствами, которые попадают в руки. Некоторые семьи тратят прямые выплаты не на детей, а на совсем другие нужды. Ирина Волынец

Косвенными выплатами семьи злоупотребить не смогут. Такая поддержка даст родителям гарантию того, что они в состоянии достойно воспитать ребенка. А качество детства не зависит от толщины кошелька родителей, подчеркнула собеседница «360».

Фокус-группа — семьи с ипотекой

Волынец отметила, что идея единоразово закрыть долги — полезное предложение, но через какое-то время кредитные проблемы могут вернуться обратно, ведь «если средств не хватает, люди невольно влезают в кредиты». По ее словам, долговая яма нередко образуется из-за финансовой неграмотности населения.

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В таком случае государству нужно сначала рассмотреть семьи с ипотекой, а затем уже разбираться с остальными кредитами россиян.

Когда люди берут жилье в ипотеку на долгий срок, то они переплачивают реальную стоимость квартиры в два с половиной раза. Освобождение от процентов при помощи государства — очень крутая поддержка семей. Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан

Поэтому многодетным и ожидающим третьего ребенка россиянам государство может закрыть остаток долга по ипотеке, а всем остальным хотя бы списать по ней проценты, добавила она.

Способ улучшить демографию?

Демографическая яма в России становится все глубже. Население сокращается, и темпы пугающие, заявила «360» член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Ирина Боровова. По ее словам, единственная группа, где рост рождаемости увеличивается, — многодетные семьи.

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Боровова подчеркнула, что государство может поддерживать подобные семьи, не всегда прибегая к большим финансовым затратам. Однако кредитные амнистии — инициатива слабо- и труднореализуемая. Она может остаться в процессе долгой доработки, как это было с кредитными каникулами, предположила она.

Рассмотрение со всех сторон

Однозначно, родители с одним ребенком или многодетные семьи требуют особой поддержки, отметила в беседе с «360» первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. С этого года в России ввели единое универсальное пособие, сумма которого равна прожиточному минимуму на одного ребенка в регионе, уточнила она.

Такие меры поддержи охватывают около 10 миллионов детей. Государство очень многое делает для поддержки семей. Татьяна Буцкая

Буцкая подчеркнула, что каждая инициатива проходит серьезное сито мнений различных министерств и институтов. Это позволяет рассмотреть идею со всех сторон.

«Движение вперед идет. Но мы должны рассмотреть это не только с социальной стороны, но и со стороны биения сердца всего организма нашего государства», — заключила зампред комитета по вопросам семьи.