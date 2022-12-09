Общество 09 декабря 2022, 19:51 «Будем равняться на них». В ЛНР отметили День героев Отечества В Антраците ЛНР почтили память героев Отечества Телеканал «360»

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В городе Антраците Луганской Народной Республики впервые отметили День героев Отечества. Дата стала знаменательной для местных жителей после того, как регион вошел в состав России. На мероприятии вспоминали ушедших героев и пообещали отмечать этот день каждый год.

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День героев Отечества в Антраците

Мероприятие прошло на мемориальном комплексе «Вечный огонь» у Аллеи Героев СССР. В нем участвовали глава администрации города и района Сергей Саенко, депутат Народного совета ЛНР Елена Рахмукова, начальник отдела военного комиссариата ЛНР по Антрацитовскому району майор Роман Гриценюк, а также представители Росгвардии и местных предприятий.

На торжестве присутствовали и жители города, включая юнармейцев.

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«Сегодня, в День героев Отечества, мы отдаем дань уважения людям, которые своими героическими поступками прославляли нашу землю. Совершали свои поступки для того, чтобы жили на земле, чтобы были благополучие и мир. Испокон веков во все исторические времена были герои СССР, герои Российской Федерации, кавалеры ордена Славы и Святого Георгия. И у нас тоже есть герои, которым установлены бюсты. Мы будем чтить их память, будем равняться на них — за то, что они для нас сделали», — заявил Саенко.

Он подчеркнул, что День героев Отечества — новый праздник для города и района. Однако его будут проводить каждый год, отдавая дань памяти героям.

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Герои Антрацитовского района

Во время торжественного мероприятия напомнили, что среди жители Антрацитовского района есть герои СССР. Именно в их честь в городе возвели Аллею Героев Советского Союза.

Кто-то из них сражался во время Великой Отечественной на передовой, кто-то вел свою борьбу в тылу, другие уходили в партизаны и подполье. Многие из этих людей получили государственные награды.

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Также среди антрацитовцев есть и те, кто исполнял интернациональный долг в Афганистане. Имена этих девяти человек высекли на гранитной плите, расположенной в основании памятника «Воинам-интернационалистам». Все награды местные жители, сражавшиеся в Афганистане, получили посмертно.

Участники мероприятия не оставили без внимания и сражающихся в зоне специальной военной операции. Ведь теперь уже внуки и правнуки победителей Великой Отечественной ведут бой за свое Отечество.

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Объединение истории воинских подвигов

Представитель Росгвардии Евгений Юрьевич во время выступления подчеркнул, что герои — это те люди, которые, казалось бы, ничем не отличаются. Но они смогли совершить поступок во имя будущих поколений и Родины.

«Этот день очень важен для всех жителей России, потому что он объединяет историю воинских подвигов и героев российской армии — со дня ее создания до настоящего времени. В этот день мы восстанавливаем страницы нашей истории, историческую справедливость, преклоняемся перед нашими героями, вспоминаем погибших. Память о войне — это напоминание ныне живущим, какой ценой был завоеван мир», — сказал он.

Телеканал «360»

День героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России каждый год 9 декабря. Госдума установила ее 26 января 2007-го. Этот день призван способствовать формированию «в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».

«Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы», — сказано в пояснительной записке к закону.