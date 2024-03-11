Эксклюзив 11 марта 2024, 12:14 В идее Минтруда о запрете мигрантам менять работу нашли минусы Эксперт Московский: трудовых мигрантов на одной работе удержат лишь деньги РИА «Новости»

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Идея Минтруда обязать трудовых мигрантов, приехавших в Россию по организованному набору, работать по своему профилю похожа на мечту о крепостном праве. Но удержать рабочих у одного работодателя могут деньги. Такое мнение в разговоре с «360» высказал председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор ИАЦ «Прогноз» Юрий Московский.

Минтруд по поручению правительства разработал законопроект, по которому работающих не по профилю мигрантов обяжут покинуть Россию в течение 15 дней. Речь об иностранцах, которые отказываются работать на пригласивших их предприятиях, уточнили «Известия».

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Собеседник не согласился с инициативой министерства, подчеркнув, что любой человек имеет право менять профиль работы. При этом он признал, что в некоторых сферах действительно не хватает рабочих.

«Возможно, у кого-то есть мечта о крепостном праве. Но люди всегда идут туда, где больше платят. К примеру, из дворников уходят в доставку. Мне кажется, что работодатель сам должен вводить определенные меры. В случае перехода сотрудника на другую работу его можно обязать вернуть работодателю деньги, которые уплачены государству за трудоустройство», — пояснил Московской.

Эксперт заявил, что понимает, в какой ситуации оказываются некоторые работодатели. Однако, подчеркнул он, единственное, что может удержать работника, — хорошая заработная плата и условия труда.

«То же самое касается и вопроса с распределением выпускников вузов. Тогда давайте и обучение сделаем бесплатным, и стипендию будем платить, и сразу будем заключать трудовой договор с работодателем», — указал собеседник «360».

Ранее Минтруд предложил новый подход при учете трудоустройства россиян с инвалидностью.