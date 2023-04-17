Эксклюзив 17 апреля 2023, 16:28 «Чтоб вы сдохли, в эфире „Вечерний Ургант“» Публицист Миронова: живущий в Израиле Ургант не отвечает интересам российского общества Telegram

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В воскресенье на телеканале ТНТ вышла новая развлекательная программа «Шоу Воли». Публицист Анастасия Миронова в колонке для «360» рассказала о становлении гражданского общества на примере телеведущих Ивана Урганта и Павла Воли.

Далее — прямая речь

Сколько невероятных комментариев прочитала я вчера после выхода на ТНТ шоу Павла Воли, которое незамысловато и называется «Шоу Воли».

Формат вечерней юморной болтовни с привлечением звездных гостей и шуточным обзором новостей. Для ТНТ с вечным «Камеди» вечернее новостное шоу — это даже прорыв. Я бы сказала — рывок. Как и для Павла Воли, который до того годами обретался в менее респектабельных комедийных формах.

Викимедиа

Казалось бы, что не так? Воля, филолог по образованию, с хорошо поставленной речью, неплохой эрудицией, в свои 44 года очевидно перерос стендап-юмор, тем более что он не профессиональный актер.

В молодости можно было удерживать публику одним лишь миловидным лицом и парой шуток. А когда тебе пятый десяток, нельзя все так же одному стоять в кадре и жеманничать.

У иноагента Максима Галкина* тот же, между прочим, кризис. Тоже филолог, тоже выезжал за счет острого ума и эрудиции, пока был молод и свеж. После 45 стало видно, что не актер, сцену на одних лишь шутках держать не может. Он тоже пытался уйти в другие форматы, начал вести всякие посиделки. Теперь вынужден вернуться к концертам и, как мы видим, терпит фиаско.

Вот и Воля пробует новое. Имеет право. Хотя, на мой взгляд, после 18 лет шуток в телевизоре можно уже и на покой уйти. Тем более что первый выпуск вечернего шоу Павла Воли мало чем отличался от передач основного ассортимента «Камеди», даже без Харламова не обошлись.

Но это частности. А в общем, что Воля сделал не так? По мнению остро либеральной публики, он занял чужое место. Место Ивана Урганта.

Мародеры!

Что вменяют Воле? Не поверите, но чуть не мародерство. Дескать, Иван Ургант, когда-то едва ли не открыто содравший свою передачу у Джимми Фэллона, невинно пострадал за собственные высказывания, лишился эфира на центральном канале, а бесчестный ведущий Comedy Club украл у него формат, не дождался, когда Ургант вернется в эфир.

Ведь, по мнению нашей якобы демократически настроенной публики, поляна давно закреплена за Ургантом. А кто сказал? Почему?

Начнем с того, что «Ваня» вообще-то уже 22 года в телевизоре и тоже изрядно надоел. При нормальном конкурентном телевидении вопрос обновления должен был встать уже давно. У нас что, кроме Урганта, некому шутить? Нас теперь больше 150 миллионов человек. Что, больше нет задорных пареньков пошустрее и помоложе?

Почему вообще носились год с этим «наш Ваня, наш Ваня»? Чей — ваш? Ваня работал на ТВ, которое получает кучу государственных денег. Ваня-то, может, и ваш, но телевизор наш и должен хотя бы иногда считаться с мнением своей аудитории.

Рекламные доходы у «Первого», насколько мне известно, занимают небольшую долю в общем его бюджете. Наверное, в этом все дело.

Существовавшая долгие годы модель финансирования телевидения окончательно оторвала его, так сказать, от народа, вывела из поля конкуренции, в итоге Константин Эрнст может себе позволить пригласить Ивана Урганта на премьеру фильма и позволить ему заявить, что он вернется на телевидение вопреки…

«Рот порву, башку отобью сапогом»

Вот здесь самое важное. Ургант, уверенно утверждая, что скоро вновь окажется на «Первом», бросает публике вызов, потому как и он, и публика, и мы, журналисты, и сам Константин Эрнст понимают: Ургант собрался на телевидение вопреки желанию аудитории.

И здесь начинается самый важный разговор. По данным «Левада-центра»*, 74% россиян поддерживали в ноябре свою армию. Человеческим языком это означает, что они желают ей выжить.

Одно это в условиях свободной конкуренции должно бы означать, что Иван Ургант может остаться на центральном телевидении только для работы на те 26%, что не поддерживают своих военных или не определились.

Если бы телеканал жил на рекламные доходы, он бы Урганта убрал из эфира сразу без намека на восстановление. Так и только так работает рынок. Но у нас нет рынка, есть госфинансирование.

И весь только вопрос — в долготерпении народа. Готовы эти три четверти населения терпеть, что за их счет звезду номер один изображает человек, который желает гибели их армии и конкретно их сыновьям, отцам, братьям, племянникам, соседям по лестничной клетке, друзьям по работе, которые служат в армии профессионально или были мобилизованы.

Очень бессовестно утверждать, будто тот же Ургант или, к примеру, артист Назаров, или Лия Ахеджакова пали жертвой кровожадного охлоса, дремучего народного хтоноса, который направила на них тирания. Ведь именно так они себя представляют, верно? Жертвы темных русских и всяких там потомков татаро-монгольской орды, которые, де, не понимают, что такое свобода, у них ген соответствующий изъят.

No money, no funny

Но скажите мне, пожалуйста, в какой другой стране в условиях свободного рынка будут держать на телеканале или в театре звезду, которая публично желает гибели своим согражданам? Такой страны нет!

Телезрители CBS не будут смотреть шоу, если их ведут люди, публично желающие поражения ВС США, расчленения США и передачи страны под иностранный протекторат. Не будет зрителей — не будет рекламы. Да рекламодатели сами не станут покупать время в передачах у таких ведущих, потому что тогда их товарам объявят бойкот. И зрители «Би-би-си» не станут оплачивать телелицензию, если на проектах холдинга появятся подобные кадры, постящие, например, вот такое про британскую армию:

«Тем, кто к нам пришел с дырявой башкой, отобью я ее сапогами. Пусть враг орет в разорванный рот, будут прахом, мы рвем их без страха».

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Что-что, спросят британские домохозяйки? Рвать рты нашим сыновьям, которые сражаются в боях? Да не будет никакого «Би-би-си» после появления в эфире подобного ведущего.

И никаких актеров, публично желающих победы вражеской армии, в театрах быть не может — публика не станет покупать билеты. В той же Британии театр, согласный держать пожилых актеров, из-за которых публика бойкотирует спектакли, превратится в богадельню. Если у вас в штате с десяток стариков и старушек, которые открыто презирают публику и которых публика в ответ игнорирует, вы не театр, а богадельня, да!

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И на певцов, которые позволят себе вслух пожелать гибели собственным согражданам, там никто не ходит. Это нормально.

Это вообще единственно нормальный сценарий: люди просто не покупают билеты. Когда у нас пошли сдавать билеты на Галкина* в прошлом году, это представили как торжество автократии. Сейчас пишут: то у Арбениной проблемы с продажей билетов, то на Меладзе билеты сдавали, то у ДДТ, «Би-2» отменяли концерты. Сплин в прошлом году не выдержал и прямо на сцене толкнул речь — тоже публика не приняла. Нам говорят, что они жертвы.

Простите, Путин заставлял зрителей билеты сдавать? Или, может, это Путин дергал артистов за язык? Нет, друзья, это рынок и это современное развитое общество с памятью и зарождающимся институтом репутации.

Дойные коровы

Мы много лет жили в парадоксальной действительности. У нас была культурная элита, которая вообще никак не соотносилась с интересами населения. Вот буквально: эти люди не только исповедовали другие ценности — они свое будущее с Россией не связывали. Пока было спокойно и мирно, народ терпел.

Хотя все прекрасно видели ненормальность ситуации, когда эстрадные артисты так чуть ли не в полном составе оказывались обладателями израильских паспортов, музыканты — американских, актеры же любой ценой приобретали ВНЖ в Эстонии или Латвии.

Включали телевизор и видели каких-то странных людей, которых давно уже в этом телевизоре никто не хочет смотреть, но которые крепко держатся за него, потому что живут вне рынка, вне конкуренции и считают его своей поляной. «Это наша корова, и мы ее доим», ага. А жить планируем за границей, так?

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Чуть что — вы тут бывайте, а мы на Красное море и в Юрмалу. Вы только нам денежки высылайте, смотрите наши клипы, крутите по радио наши песни и ходите строем на наши концерты — мы, так и быть, согласны к вам раз в квартал прилетать.

Так ведь хотели? Ургант хотел жить в Израиле, шутить там про рваные русские рты, а сюда прилетать на съемки. Еще чтобы билеты ему оплачивали и VIP-зал аэропорта.

Обретение памяти

И было бы так. Еще бы лет десять они так жили, плевав на зрителей, потому что деньги им что на телевидении, что в театре дает государство. Но случились непредвиденные обстоятельства. Два.

Во-первых, актеры с шоуменами недооценили значение смерти. Да, именно. Они купились на отсутствие слова «война» в публичном разговоре и вовремя не поняли, что там умирают люди — настоящие, живые, их телезрители, сыновья, отцы, мужья, братья их телезрительниц.

Растерялись и позволили пожелать своим зрителям смерти, а потом, от безысходности, сделали вид, будто это нормально и снова зритель виноват — тупая хтонь, не понимает свободы слова.

Во-вторых, в России именно в прошлом году в финальную стадию вошел процесс, начавшийся задолго до всех событий. Это формирование гражданских связей, оформление гражданского общества и, как результат, появление в стране института репутации.

Его долгие годы у нас не было, потому что репутацию нельзя отслеживать в атомизированном населении. Чтобы этот институт работал, нужно гражданское общество. Оно у нас долго строилось: волонтеры-поисковики, зоозащитники, борцы с ямами на дорогах, помощники старушкам, активисты ТСЖ, участники домовых чатов и многие другие — все эти люди из года в год потихоньку налаживали гражданские горизонтальные связи.

Они строили-строили и наконец построили то, что нам казалось в России недостижимым, — гражданское общество. Которое окончательно окрепло на вязании для армии носков и плетении маскировочных сетей.

Горизонтальные отношения в обществе это как нейронные связи, без них у общества нет памяти, соответственно, оно не способно отслеживать репутацию и блюсти собственные интересы.

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Новое слово в народном лексиконе — «хватит!»

У российского общества появилась память и оно закономерно стало использовать ее для соблюдения своих интересов. Сегодня интерес общества — сохранить себя в благополучии, страну — в целостности, армию — живой.

Все, что этому интересу не отвечает, здоровым обществом должно отторгаться как жизненная опасность. Иван Ургант из Израиля, который слушает песни о русских разорванных ртах, не соответствует этим интересам. Павел Воля таких песен не включал, почему бы ему не попробовать вступить в конкуренцию?

Правда, о Воле самом писали, что он с семьей поселился в Испании, а сюда намерен ездить зарабатывать. Если это так, то Павел Воля вряд ли сможет обмануть гражданское общество, хотя и очень хочется. Много еще будет желающих обмануть и проверить, сложился ли в стране институт репутации. И мы проверим. Если Воля впрямь увез семью в Испанию, его шоу провалится.

Это нормально. Так везде. Мы как раз долгие годы жили ненормально, позволяя смеяться над собой, зарабатывать на себе звездам, которые не связывают жизнь с Россией. Все эти люди, которые сегодня стенают, будто им, гражданам Израиля, Латвии, США, публично поддержавшим Украину, не рады в России зрители, просто были развращены годами противоестественной и абсолютно внерыночной ситуации.

Пользуясь тем, что доступ к телевидению, радио, к госденьгам был не конкурентным, они держались за свои кормушки, привлекая к ним своих единомышленников.

Думали, что так будет всегда. Но пришла угроза, и народ вдруг сказал: «Хватит!»

* Признан российским Минюстом иноагентом