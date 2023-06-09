Общество 09 июня 2023, 23:53 «В авангарде Знаний». Самые важные вопросы о перспективах развития России обсудят на ПМЭФ Перспективы развития России обсудят на ПМЭФ на площадке «Знание.Лекторий» с 14 по 17 июня РИА «Новости»

Читать 360tv в

На полях Петербургского международного экономического форума с 14 по 17 июня будет работать «Знание.Лекторий». В совместной мультимедийной студии общества «Знание» и Российского военно-исторического общества ключевые представители отечественной экономики, бизнеса, науки, культуры и государственные деятели ответят на самые важные вопросы о перспективах развития страны.

Общество «Знание» вместе с РВИО откроет студию в продолжение смыслового вектора ПМЭФ-2023, главной темой которого станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Реклама

На площадке участники форума обсудят возможности роста национальной экономики в эпоху глобального перелома, новые подходы к международному сотрудничеству и развитие культурного и технологического суверенитета страны.

В качестве гостей студия «В авангарде Знаний» пригласила федеральных министров, глав регионов, владельцев бизнеса и топ-менеджеров крупнейших компаний. Перед собравшимися также выступят деятели науки, культуры и спорта.

На «Знание.Лекторий» можно будет принять участие в дискуссиях о важности сохранения исторической памяти для будущего страны. Эксперты общества «Знание» и их коллеги из РВИО также расскажут об укреплении государственности как ресурса развития экономики.

В молодежный день ПМЭФ-2023, 17 июня, в студию придут представители креативных индустрий, молодые предприниматели и лидеры мнений. Они поделятся своим взглядом на актуальные вопросы в самых различных сферах.

Для оформления студии в 2023 году выбрали стилистку русского авангарда. Его считают одним из знаковых направлений отечественного искусства и символом глобальных изменений на рубеже веков.

Мультимедийная площадка применит экспериментальный подход к созданию и распространению экспертных знаний, что будет одной из ее ключевых особенностей. Общество «Знание», опираясь на опыт не боявшихся ничего нового и делавших ставку на неизведанные формы и образы русских авангардистов, обратит внимание на важность широкого мышления и применения новейших инструментов просвещения.

Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль указал, что мир вступил в эпоху глобальных перемен. В этих условиях необходимы передовые идеи и новаторские подходы, которые способны стимулировать рост и развитие.

И одна из задач Российского общества «Знание» как ключевой просветительской площадки страны — поиск таких идей, выработка новых знаний и смыслов. Именно поэтому наша мультимедийная студия на ПМЭФ станет пространством, которое объединит государственных деятелей, представителей бизнеса, ученых, спортсменов, художников и множество других экспертов, которые стоят в авангарде сегодняшних преобразований России. Максим Древаль гендиректор общества «Знание»

Древаль выразил уверенность, что «Знанию» вместе с РВИО удастся создать место, где прозвучит множество визионерских идей, сохранивших в себе национальные традиции и историческую память.

Первый заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко обратил внимание, что происходящие события послужили мощным объединяющим стимулом для общества, государства и бизнеса.

«Несмотря на старания недругов, наша экономика выстояла, а производства вышли на новый уровень», — подчеркнул он.

Встречи в мультимедийной студии «В авангарде Знаний», добавил Коновченко, будут способствовать выработке конструктивных решений, которые направлены на дальнейшее укрепление связей между различными институтами.

Получить информацию из первых уст и стать участником открытого диалога на Знание.Лекторий сможет каждый. Эфир студии будут транслировать на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе «ВКонтакте».