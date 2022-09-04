Эксклюзив 04 сентября 2022, 19:40 Поделиться Telegram

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Viber «Узкие» не могут только одного — быть русскими «Голос Мордора»: «узких» в российском шоу-бизнесе много YouTube

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В YouTube набирает популярность пародия Александра Гудкова «Я — узкий» на песню «Я — русский» исполнителя SHAMAN. Попытка комика забрать долю популярности певца провалилась. Но таких «узких» в российском шоу-бизнесе оказалось достаточно много. Часть из них уехала из России во время спецоперации. Но после они поняли, что там их творчество никому не нужно, и начали возвращаться. О разнице между «узкими» и «русскими» рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Какой-то персонаж записал песню «Я — узкий» — пародию на песню SHAMAN «Я — русский». Даже не знаю, как этого персонажа зовут, и знать этого не хочу.

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По одной простой причине — он на самом деле тот самый «узкий». Отличное позиционирование, жаль, что мы с вами до такого не додумались. Можно быть русским, а можно — узким.

У русских противоречий нет

Русских очень много. Вне зависимости от этники. Это и чеченцы, и буряты, и мордва, и украинцы. Да все народы, которые проживают на территории огромной России, смело могут называть себя русскими и при этом оставаться татарами или якутами. Это вовсе не противоречиво.

А вот быть «узким» — для русского противоречиво. «Узкий» не может быть русским ни при каких условиях.

«Узких» тоже немало, и тот самый урод исполнил их гимн. «Узкими» могут быть и откровенные предатели, которые свалили за бугор и оттуда поливают свою страну грязью. Порой — за щедрую оплату. Узость — тоже товар, кое-где еще востребованный.

Испугавшиеся патриоты — они тоже эти самые, из «узких». Вся эта дешевка, которая сначала трусливо убежала из России, а потом, поиздержавшись, начала возвращаться обратно, заявляя, что «уезжали просто в отпуск», и аккуратно подтерев в социальных сетях все свои «антивоенные» посты. Все эти Урганты, Пугачевы — самые настоящие «узкие». Галкин вообще образцовый «узкий». Доказывает это каждый день.

Валера Меладзе — тоже «узкий». Тут, кстати, казус недавно случился. В Грузии были отменены концерты Галкина и Меладзе. Ребят, вы чего там? Зачем концерты-то отменять? Они же ваши, на все 100%. «Узкие». Уже не найдешь.

Макаревич, Гребенщиков, Земфира, Кортнев — тоже «узкие». В любую щелку пролезут. Особенно Макаревич, который и при советской власти себя отлично чувствовал. Чувак уже тогда был очень «узким». Это было очень удобно.

Удобная узость

У узости есть свои преимущества. Удобно перемещаться, менять точки зрения, приспосабливаться. Благодаря узости можно даже неплохо зарабатывать и скопить себе на домик где-нибудь в солнечной Каталонии. Собственно, наверное, это и есть главная мечта всех «узких». Узкая такая мечта.

«Узкие» не могут только одного — быть русскими. Никак. Даже несмотря порой на чистый русский язык и русские фамилии. Узость перечеркивает все это напрочь.

И огромное спасибо этому персонажу за песню. Буду считать ее каминг-аутом, чем она по своей сути и является.

Для всех «узких».

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