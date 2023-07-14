Эксклюзив 14 июля 2023, 18:01 Депутат назвал условия, при которых YouTube и Google могут заблокировать в России Депутат Госдумы Хамзаев: YouTube и Google заблокируют, если они нарушат законодательство Unsplash

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С весны 2022 года в России заблокированы Facebook*, Instagram* и Twitter. YouTube и Google такая участь пока не постигла. Член Общественной палаты и депутат Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев рассказал «360», при каких условиях эти сервисы тоже окажутся недоступны в стране.

Далее — прямая речь.

Сервисы YouTube и Google местами противоречат российскому законодательству — мы это понимаем. Особенно касается той части, где есть предписания и требования по блокировке экстремистского, террористического контента, опасного для здоровья, в том числе и психологического, и пропаганды.

В этой части нужно ставить планку корпорациям, которые диктуют правила, как себя вести другим странам. У себя — в Америке — они не позволяют этого делать. Если бы вы только видели, как происходит разбор, если кто-то нарушает правила, причем и с точки зрения идеологии страны.

Необходимости в блокировке, лично я не вижу, если контент будет соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае нарушения требований государства запрет — обязательная мера.

* Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.