Общество 18 августа 2023, 19:49 Ускользающий матроним. Россиянам отказывают в альтернативе отчества Филолог Славкин заявил, что отчество — это определенное проявление патриархата Freepik

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Украинка первой в своей стране сменила отчество на матроним. Россияне уже давно стараются добиться закона, который давал бы возможность указывать имя матери, а не отца, но пока это запрещено.

Украинские практики

Киевлянка при получении паспорта в 16 лет решила отказаться от отчества. Вместо него она указала в документе матроним — Лесеевна. Свое решение девушка объяснила тем, что ее воспитали мать с отчимом. Вероятно, жительница Киева стала первой на Украине носительницей «матчества».

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Для России такой матроним отнюдь не новость. Хотя в Семейном кодексе указано, что отчества детей должны образовываться только от имени отца, сотрудники ЗАГСов иногда идут навстречу желанию родителей ребенка.

Некоторые эксперты уверены, что разрешить россиянам выбирать матронимы было бы логично, ведь по Конституции у женщин и мужчин равные права. Тем более что родители вправе дать ребенку фамилию матери или отца, а то и обе сразу.

Закон против матронимов

Юрист «ФБК Право» Александр Ермоленко подтвердил «360», что закон не позволяет использовать матронимы в именах россиян, если иное не предусмотрено национальными обычаями или законами.

Если человек приезжает из другой страны и в его документах уже указан матроним — пожалуйста. Это их традиции, мы в чужой паспорт не полезем и менять его не заставим. Однако в России сделать такую запись в метрике не имеют права. Александр Ермоленко юрист

Ермоленко добавил, что противники отчества имеют право вовсе его не брать, поставив прочерк в соответствующей графе. Это сделать закон позволяет.

Отчество — дань традиции и культуре

Филолог доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин пояснил «360», что отчество для россиян — признак уважения к старшему поколению и своим предкам.

Когда вы обращаетесь к другому человеку, вы назовете его по имени-отчеству. Поэтому что, с одной стороны, это требование этикета, с другой — культурологическая форма, которая выказывает уважение к предкам. Ну и в-третьих, так уж сложилась традиция. Владимир Славкин филолог

Отчество — это определенное проявление патриархата, отметил Славкин. У россиян закрепился патроним именования по отцу.

«Думаю, что отчество важно, так же как и обращаться на вы к человеку. Это выказывание особого расположения и внимания к личности человека, с которым вы беседуете, и его родным», — сказал филолог.

Он добавил, что зачастую люди употребляют только имя и фамилию по отношению к знаменитым людям. Например, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Модест Мусоргский и так далее. Это не является неуважением, а лишь подчеркивает известность человека.

РИА «Новости»

Матроним без феминизма

Матроним в Древней Руси обычно доставался внебрачным, «негодным» детям. Патриархальное общество предсказуемо выделяло мужчин, много веков отказываясь признавать женщин полноценными людьми. Даже наличие умных и властных правительниц не помогало.

Хотя в просвещенном XXI веке дела должны обстоять иначе, россиянкам все еще отказывают в праве на матроним. Хотя женщины утверждают: выбор имени матери вместо отчества чаще всего обусловлен тем, что отец ребенка просто сбежал или отказался участвовать в жизни дочери или сына.

То есть никакого феминизма в его нынешнем понимании — просто желание увековечить имя того родителя, кто этого действительно достоин. Тем более что отчество никто отменять не предлагал. Возможно, однажды у депутатов Госдумы найдется время решить этот вопрос сообразно с Конституцией.