Евросоюз приостановил соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме: последствия для россиян | 360°

Общество 31 августа 2022, 19:58 Поделиться Telegram

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Viber Упрощенный визовый режим — все. Вместо Европы россиянам лучше посещать другие страны Вице-президент Союза туриндустрии Барзыкин: отдельные страны ЕС могут ввести свои визовые требования для россиян

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Евросоюз приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, которое действовало с 2007 года. Срок получения документов увеличится, консульский сбор тоже вырастет. Если раньше для получения разрешения был единый перечень документов, то теперь страны смогут запрашивать дополнительные данные на свое усмотрение.

Евросоюз приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Этот документ действовал с 2007 года и описывал условия выдачи краткосрочных виз.

В итоге срок получения въездных документов увеличится. Вырастет и сумма консульского сбора за оформление краткосрочного шенгена: он составит 80 евро вместо 35 евро. Россиянам придется по запросу предоставить дополнительные документы в зависимости от цели визита.

Министры иностранных дел стран — участниц ЕС не согласовали общий запрет на выдачу виз гражданам России, отметил Сийярто. Многие выступили против. Глава ведомства подчеркнул, что сам тоже не поддерживает подобные меры.

Источник фото: freepik

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит выдавать въездные документы «конкретным группам россиян». При этом вопрос о дальнейшей судьбе ранее оформленных и еще действующих виз пока не решен. Еврокомиссия подготовит предложения о том, «как поступать с ними».

Граничащие с Россией и Украиной страны могут также принять меры на национальном уровне, чтобы регулировать допуск российских граждан «в соответствии с Шенгенским кодексом», заключил Боррель.

Сложности с передвижением

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил «360», что упрощенный порядок выдачи виз подразумевал определенный перечень документов для поездки, а теперь страны могут самостоятельно вводить требования.

«Будет дольше и дороже. Отдельные страны могут самостоятельно не выдавать визы определенным категориям. Внутри Шенгенской зоны мы сейчас свободно перемещаемся, но некоторые государства могут ввести ограничения», — отметил Барзыкин.

Источник фото: freepik

С неудобствами столкнутся не только туристы, но и россияне, которые едут в ЕС на учебу или работу. Подать документы станет сложнее, поэтому те, кто хочет отправиться в Европу в октябре, должны сейчас позаботиться о визе.

Для отдыха, по мнению собеседника «360», лучше предпочесть другие страны, где ниже риски и меньше неопределенностей.

Европу ждет зеркальный ответ

Некоторые страны Евросоюза высказывались за общий запрет на выдачу виз гражданам России. Глава МИД Литвы заявлял, что если Брюссель не достигнет единого решения, страны Балтии, Польша и Финляндия могут пойти на региональные ограничения. Среди прочего местные власти хотели ввести опросник для россиян при въезде.

Против запрета выступали в том числе Германия и Франция. «Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз. <…> Наша визовая политика должна <…> по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством России», — говорится в документе, в котором изложена позиция Берлина и Парижа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва отслеживает ситуацию с визами в Европу и ответ будет зеркальным.

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