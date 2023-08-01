Общество 01 августа 2023, 18:35 Уникальный фестиваль культуры народов Севера прошел в Красноярске Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

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Набережная Красноярска превратилась в красочный фестиваль, на котором можно увидеть и изучить культуру северных народов. Мероприятие под открытым небом прошло при поддержке компании «Роснефть».

В программу фестиваля включили концерты, выставки и спортивные соревнования. Гостей мероприятия ждали этнические коллективы, самобытные народные песни и уникальные национальные костюмы.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

Еще одним местом притяжения стала выставка-ярмарка. Здесь местные ремесленники представили необычные изделия из оленьего меха, украшения и игрушки ручной работы.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

«Этот фестиваль многочисленный, много народностей собираются в одном месте. Здесь можно посмотреть особенности культуры, изделия, что-то выбрать для себя. Можно пообщаться — народы очень дружат между собой», — отметила участница мероприятия Олеся Филиппова.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

Посетители фестиваля познакомились с экзотическими видами спорта, например с метанием тынзяна на хорей. Закинувший веревку на шест считается прошедшим тест на оленевода. Метание выглядит просто только со стороны. Также в программу вошло перетягивание в мас-рестлинге — это национальный вид спорта в Якутии.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

«Этот фестиваль способствует популяризации национальной культуры, рассказывает о том, какие песни есть, даже костюмы показывает. И он имеет социальную почву под собой», — рассказала участница ансамбля «Тогокон» Елена Румен.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

Еще одно украшение праздника — конкурс стрит-арта «Краски Севера». Десятки художников из Красноярска и других городов края превратили кубы на набережной Енисея в настоящие произведения искусства.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

Организовать уникальный для региона фестиваль помогли местные добывающие предприятия «Роснефти». Поддержка коренных малочисленных народов Севера и сохранение их национальной культуры — одна из важных задач компании в регионах присутствия.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

«Наше предприятие осуществляет свою производственную деятельность в Эвенкийском районе, где проживает более 20 коренных национальностей. Соответственно, поддержка их традиций, фольклора, искусства — это для нас очень важно. Организуя такие мероприятия, как сегодняшний фестиваль, мы стараемся внести свой вклад в сохранение культуры народов России», — отметила пресс-секретарь АО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Мария Безрукова.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

Окунуться в мир культуры Севера можно и сейчас. Выставка под открытым небом в Красноярске продлится до конца лета.