01 августа 2023, 18:35
Уникальный фестиваль культуры народов Севера прошел в Красноярске
Набережная Красноярска превратилась в красочный фестиваль, на котором можно увидеть и изучить культуру северных народов. Мероприятие под открытым небом прошло при поддержке компании «Роснефть».
В программу фестиваля включили концерты, выставки и спортивные соревнования. Гостей мероприятия ждали этнические коллективы, самобытные народные песни и уникальные национальные костюмы.
Еще одним местом притяжения стала выставка-ярмарка. Здесь местные ремесленники представили необычные изделия из оленьего меха, украшения и игрушки ручной работы.
«Этот фестиваль многочисленный, много народностей собираются в одном месте. Здесь можно посмотреть особенности культуры, изделия, что-то выбрать для себя. Можно пообщаться — народы очень дружат между собой», — отметила участница мероприятия Олеся Филиппова.
Посетители фестиваля познакомились с экзотическими видами спорта, например с метанием тынзяна на хорей. Закинувший веревку на шест считается прошедшим тест на оленевода. Метание выглядит просто только со стороны. Также в программу вошло перетягивание в мас-рестлинге — это национальный вид спорта в Якутии.
«Этот фестиваль способствует популяризации национальной культуры, рассказывает о том, какие песни есть, даже костюмы показывает. И он имеет социальную почву под собой», — рассказала участница ансамбля «Тогокон» Елена Румен.
Еще одно украшение праздника — конкурс стрит-арта «Краски Севера». Десятки художников из Красноярска и других городов края превратили кубы на набережной Енисея в настоящие произведения искусства.
Организовать уникальный для региона фестиваль помогли местные добывающие предприятия «Роснефти». Поддержка коренных малочисленных народов Севера и сохранение их национальной культуры — одна из важных задач компании в регионах присутствия.
«Наше предприятие осуществляет свою производственную деятельность в Эвенкийском районе, где проживает более 20 коренных национальностей. Соответственно, поддержка их традиций, фольклора, искусства — это для нас очень важно. Организуя такие мероприятия, как сегодняшний фестиваль, мы стараемся внести свой вклад в сохранение культуры народов России», — отметила пресс-секретарь АО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Мария Безрукова.
Окунуться в мир культуры Севера можно и сейчас. Выставка под открытым небом в Красноярске продлится до конца лета.
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