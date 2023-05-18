Эксклюзив 18 мая 2023, 00:57 «Улыбаться никогда не смогу». Изуродованная хирургами модель из Сочи получила компенсацию в 5 млн рублей Изуродованная хирургами модель Тарасевич получила по суду компенсацию в 5 млн рублей Юлия Тарасевич «До и после» / Telegram

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Модель из Сочи Юлия Тарасевич получила по суду пять миллионов рублей компенсации за изуродованное хирургами лицо. Женщина не может закрывать глаза, у нее не работает половина мышц, и она никогда не сможет улыбаться как раньше. Об операции, последующих проблемах и поведении медиков пострадавшая рассказала «360».

Юлия не планировала кардинальных операций, в клинику в Краснодаре пришла для аппаратной подтяжки овала лица. Хирург уговорил ее на оперативное вмешательство, чтобы получить наибольший эффект. С этого началась эпопея модели по спасению своей внешности.

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После трех пластических операций — блефаропластики верхних и нижних век, подтяжки мягких тканей средней трети лица и удаления комков Биша — у Юлии образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица. Женщина подала в суд на клинику и хирурга.

«Когда мой адвокат обратился с предложением [в клинику] как-то помочь мне деньгами, в реабилитации, что-то сделать, они чуть ли не дули скрутили перед его лицом. Они ну очень грубо с ним поговорили, что хрен тебе, а не деньги, захотела денег», — рассказала Юлия.

Пострадавшая просила компенсацию в 35 миллионов рублей, однако суд Краснодара решил взыскать с клиники в пользу Юлии и ее супруга пять миллионов рублей. Женщина отметила, что хирурги, изуродовавшие ей лицо, даже не извинились.

«Улыбаться уже я никогда не смогу, красивая широкая улыбка, которая у меня была <…> Ну, может быть, хотя бы закрывать глаза смогу, пока я это не могу делать. Улыбаться я никогда уже не смогу», — подчеркнула Юлия.

Изуродованная модель заявила, что вынесла свое горе на публику, чтобы эти «чудо-хирурги» не смогли больше никому навредить. Она заявила, что подаст апелляцию на решение местного суда в высшие инстанции.