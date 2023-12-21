Эксклюзив 21 декабря 2023, 23:14 Уловки застройщиков и страх потерять квартиру. В российских законах нашли пробелы Политолог Склянчук: квартиру в России можно забрать только через суд

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Застройщики в России иногда идут на хитрость, чтобы добрать неполученную прибыль. Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» пояснил, что причина — в наслоении законодательных норм.

«С одной стороны, Жилищный кодекс, бремя содержания не только своей квартиры, но и общедомового имущества, на баланс здесь может входить, например, детская игровая площадка, клумбы, дорожки, пандус», — отметил он.

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Ситуацию, когда застройщик продает только жилплощадь, но не землю под многоквартирным домом, Склянчук назвал уловкой.

По закону, можно произвести так называемое межевание земельного участка по отмостке — по границе дома. Где дом стоит — по этому периметру во всех документах будет [указано], что это относится к общедомовому имуществу, а прилегающее, по сути, застройщик оформляет на себя. И в каком-то смысле делает людей заложниками. Павел Склянчук руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Собеседник «360» заметил, что по-хорошему подобную практику необходимо запрещать. Он заметил что после покупки квартиры все, что находится вокруг — неотъемлемая часть жилой собственности покупателя и к нему должна перейти вся полнота прав.

В качестве обратного примера Склянчук привел случаи максимально широкого межевания по инициативе жителей.

«Муниципалитеты выдохнули — все, пожалуйста, все ваше, платите, содержите. А теперь люди говорят, мол, мы не можем так много платить, заберите обратно. А муниципалитеты не хотят», — заметил эксперт.

В каких случаях могут отобрать квартиру?

Бояться потерять квартиру тем, кто столкнулся с использованием застройщиками описанной схемы, не стоит. Склянчук напомнил, что жилплощади в России можно лишиться только по решению суда.

«Квартиру за долги можно забрать только через суд. У нас это редкая практика — у нас очень социально ориентированное государства. В других странах не церемонятся», — подчеркнул собеседник «360».

Он рассказал о практике трехцветных квитанций за рубежом: белые означают, что все в порядке, желтые предупреждают о задолженности, а красные — знак того, что у человека есть сутки, чтобы освободить помещение, потом его просто выселят.

У нас коммунальщики тянут до победного конца. Павел Склянчук

Поведение застройщиков он объяснил желанием добирать неполученную прибыль не только с продажи квадратных метров, но и с их эксплуатации.

«Они понимают, что, если построят, лет 5-10 делать ничего не надо — все новое и не сильно быстро сломается, а деньги капают. <…> У застройщика, как правило, есть своя управляющая компания, которую „прикрепляют“ к этому же дому и [таким образом] добирают в стоимости квадратных метров», — добавил Склянчук.

Аренду земельного участка он посчитал схемой и пробелом в законодательстве, которые позволяют отделить функциональное назначение примыкающего участка к жилому дому.