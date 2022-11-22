Эксклюзив 22 ноября 2022, 15:22 Украина задалась целью уничтожить православие. Успеет ли — зависит от спецоперации Политолог Подлесный: цель украинских политиков — перевести православных в католицизм РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру — одну из важнейших православных святынь. В ведомстве заявили, что «контрразведывательные мероприятия» проводили для противодействия «подрывной деятельности российских спецслужб» и чтобы не допустить превращения монастыря в «ячейку Русского мира». Геннадий Подлесный, директор Центра прикладной политологии и социологии, рассказал «360», что будет с православием на Украине.

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Далее — прямая речь.

Задача — обратить всех в католичество

Борьба с православием как таковым идет на Украине достаточно давно. Особый вклад в это внес бывший президент Петр Порошенко: он придумал новую Церковь, новых иерархов, все новое.

Естественно, главная задача — оторвать прихожан от православной церкви Московского патриархата, а в идеале — вообще перевести в унию. То есть перевести православных в католическую веру. Эта цель просматривается сквозь все действия украинских политиков.

Они считают, что православие слишком привязано к Русскому миру, к России. А католицизм — это западничество, то есть, если перейти в ту веру, Украина приблизится к западным стандартам.

Поэтому удивляться тому, что происходит, не приходится. На Украине гонения на православную церковь идут минимум десятилетия, можно ожидать только роста числа провокаций против священников и в итоге полного отъема Киево-Печерской лавры у Московского патриархата.

Скорее всего, это сделают поэтапно. Сначала передадут раскольникам, томос которым [об автокефалии «новой церкви» Украины] в январе 2019 года помог подписать — вернее, «пробить» — Порошенко.

Затем будет главный переход от веры православной к католичеству. На это указывают все действия нынешнего политического бомонда Украины. Если — подчеркну — они успеют это делать.

Петр Порошенко, епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на «объединительном соборе» на Софийской площади в Киеве, 2019 год / РИА «Новости»

Спецоперацию никто не отменял

Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно говорили, что задачи российской спецоперации на Украине не изменились. Соответственно, мы можем с большой долей уверенности допускать, что не далее как весной ситуация там будет совершенно иная, чем та, которая сложилась сегодня.

Успеют ли завершить уничтожение православия на Украине — большой вопрос. Надеюсь, не успеют.

Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре / Служба безопасности Украины

Калька с истории

Мы помним, как большевики расправлялись со священниками, сгоняли их в лагеря, сжигали храмы. Вместо храмов строили бассейны. То, что происходит сейчас, — калька с истории, нашей общей с Украиной. Они будут делать то же, что у них в подкорке сидит. Точно так же будут стремиться к физическому уничтожению священников — образно говоря, старой волны. К сожалению.

Что касается языка, на котором проводят богослужения, то церковнославянский трогать нельзя. Это язык Церкви, он не имеет отношения к миру, мирским делам. А русский язык — это другое, как любят говорить на Западе.

Это язык, на котом разговаривает минимум одна четвертая часть Украины (по другим оценкам, около 46% ее населения). Здесь задача уничтожения русского языка была поставлена чуть ли не от Леонида Кучмы — с первых лет так называемой незалежности.

Священнослужители и верующие на «объединительном соборе» на Софийской площади в Киеве / РИА «Новости»

Тогда стали уничтожать все русское, бороться с языком. Но так как в тот период украинские и российские олигархи были тесно связаны, некое подобие паритета в языковом вопросе сохранялось: в быту можете говорить на русском, а украинский как официальный язык будем продвигать. Но итогом стало изгнание всего русского с территории Украины.

Как будет выглядеть законодательно (речь идет о запрете деятельности РПЦ на территории Украины, а также изъятии недвижимости и иного имущества Церкви, законопроект о котором пока не приняли, — прим. ред.) — мы уже видим. На практике — сказать сложно. Ведь даже те убийцы, которые расстреляли наших безоружных пленных, говорили на русском.