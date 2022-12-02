Эксклюзив 02 декабря 2022, 18:31 Украина выступила слугой сатаны. Цель — уничтожить все русское Журналист Авва: Украина намерена уничтожить все русское freepik

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете религиозных организаций, «связанных» с Россией. Латвийский журналист и эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва заявил «360», что такой поступок вызван желанием украинского лидера уничтожить все русское.

Уничтожить институцию

Эта история, на самом деле, конечно, не про президента Зеленского, не про диктатора Зеленского, каким он на самом деле сейчас является, и не про Православную церковь Украины. Это история войны, акт войны и террора.

Реклама

Цель Зеленского — уничтожить институцию, в которую так или иначе входят церковные службы, упоминается Московская патриархия, патриарх Кирилл, где поют ему здравицу, где служба идет на русском языке.

Реклама

Священнослужители во время Рождественского богослужения в Киево-Печерской лавре в Киеве, январь 2022 года / РИА «Новости»

Зеленский уничтожает все русское, все, где оно связано с чем-то положительным на Украине. В диктатуре, которая поддерживается не самим Зеленским, а финансируется Западом, он выступает копьем Лонгина. Оно направлено в тело Украинской православной церкви и хочет уничтожить нас всех.

За всеми формулировками, которые говорят о подрывной деятельности, скрывается все что угодно. Мы знаем, что в Одессе человек, вывесивший российский флаг, получил за это 15 лет тюрьмы. Вдумайтесь, это не украинская практика. Девушку в Германии, блогера, которая топила за Россию, выслали из страны.

Александра Дубьяго в Латвии, который 10 октября пришел уже к снесенному памятнику освободителям Риги от фашизма, завернувшись в российский флаг, посадили в тюрьму. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Идет следствие, ему угрожает пять лет, но сроки могут везде расти.

Это общий нарратив Запада — все русское, все российское должно быть уничтожено. Перед этим оно должно перестать быть положительным.

Инструмент сатаны

Вот, что скрывается под антигосударственной деятельностью. В итоге преступным будут язык и кириллица как таковая. То, что они позволяют себе провести эту расправу против Церкви, говорит, что они безбожники и у них нет веры. Эти люди — язычники в лучшем случае.

Как бы громко это ни звучало, но они выступают слугами и инструментами сатаны.

Во всей этой акции, конечно, существует метафизический смысл. Я напомню, что после удара копья Лонгина Христос воскрес. Конечно же, воскреснет и Украинская православная церковь и Украина. Там — источник русского мира, а вся вот эта нечисть будет снесена.

Это будет стоить нашему общему народу большой крови, больших жертв, но их придется принести, потому что предыдущие 30 лет они рождали эту ситуацию. Мы сами были разобраны, растеряны, были вынуждены пересобраться и сейчас сражаемся за жизнь.