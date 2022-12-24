Эксклюзив 24 декабря 2022, 00:28 Украина решила, что набрала козырей против России. «План мира» Зеленского интересен только ему самому Политолог Светов: Россия не будет играть по правилам Украины РИА «Новости»

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Газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Украины Владимира Зеленского начала дорабатывать план мирного урегулирования, который глава страны обнародовал на саммите «Большой двадцатки». Среди пунктов — ядерная и энергетическая безопасность, освобождение военнопленных и вывод российских войск. Новую версию предадут огласке в феврале 2023 года — накануне годовщины начала специальной военной операции. Украина верит, что подготовила особые козыри против России, но играть по ее правилам никто не будет, заявил в беседе с «360» политолог и журналист Юрий Светов.

Далее — его прямая речь.

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Украинские «планы мира» — простые бумажки

Российской Федерации все эти планы не нужны. По сути дела, сейчас ситуация выглядит так. С одной стороны, нас запугивают, говоря, что после визита Зеленского в Вашингтон, ему там дадут все, что надо: ракеты, самолеты, танки, и он нас победит. С другой — нас все время призывают к тому, что надо вести переговоры, договариваться и так далее. Но договариваться на условиях, которые выдвигает Украина.

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Эти 10 пунктов Зеленский уже озвучивал на встрече G20, потом еще в каких-то местах выступал и повторял. Для России, я надеюсь, это не больше, чем бумага. Потому что весь смысл этих 10 пунктов сводится к следующему: «Давайте вернемся в 1991 год, отдадим Украине все, что РФ за это время благодаря референдумам присоединила к себе, а дальше посмотрим, что и как делать. Вы нам деньги заплатите, восстановлением займетесь, под суд добровольно в Гаагу пойдете или в тот трибунал, что мы создадим», — и так далее.

Собака лает, караван идет

С моей точки зрения, главное, что мы должны сделать, — это игнорировать все эти предложения. Не комментировать их, не обращать на них внимание. Типичный случай, когда «собака лает, караван идет». Нам это все не подходит.

[Пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков и наши дипломаты сказали совершенное определенно: «Граждане, посмотрите, что происходит на Земле. За время специальной военной операции Россия освободила в пять раз больше территорий, чем было в начале, когда мы предлагали оставить в покое Донецк и Луганск и дальше как-то договариваться». Они от этого отказались.

Теперь есть в составе России Запорожье, Херсонская область. И есть впереди представление, что и как делать. Азовское море стало внутренним морем России. Будете продолжать — лишитесь Черноморского побережья. Просто [Украина] не хочет понимать, что ситуация изменилась кардинально. Того, что было, не будет. А им все время кажется, что у них в руках козыри, которые заставят Россию играть по их правилам. А мы этого делать не будем.

Символы англосаксов

Не надо думать, что у президента США [Джо Байдена] нет других дел, кроме как составлять планы [для Киева]. На Украине сидит толпа советников, консультантов, которым платят огромные деньги, и они все эти истории сочиняют.

Все эти планы, заявления <…> написаны не языком, котором изъясняются славяне, скажем так. Они написаны языком, который используют именно англосаксы. Например, название пунктов обогрева: окрестить их «пунктами солидарности» — это чисто американский стиль.

Так и этот план из 10 пунктов — то же самое, все из той же истории. Это они придумывают, это их публика любит вот эти громкие фразы, всякого рода бессмысленные заявления. Истории, когда Зеленский стоит на трибуне, а за его спиной вице-президент США и руководитель Конгресса держат развернутый украинский флаг — символы, которые присущи англосаксонской цивилизации. И этот план из 10 пунктов тоже.

И [Зеленский] теперь говорит, что 23 февраля 2023 года накануне годовщины специальной военной операции предъявит этот план, и все прослезятся и его примут. Будет ли Зеленский, будет ли Украина к 23 февраля?

Курочка по зернышку

Мы определенно ответили. Владимир Владимирович [Путин] сказал, что мы цели своей операции последовательно и настойчиво выполняем. Когда его упрекнули, что это медленно, он ответил: «Ну, курочка по зернышку клюет».

Мы обозначили цели — денацификация Украины, демилитаризация, признание суверенитета <…> Донецкой и Луганской народных республик, признание того, что Крым — часть Российской Федерации. А теперь уже и Запорожье, и Херсонская область, а впереди, видимо, и Одесская, и Харьковская, и Николаевская области. Ни один пункт [украинского плана] нам не подходит.

Западные гарантии безопасности — пустой звук

Я надеюсь, что моя страна будет говорить: «Вот так мы считаем нужным, так мы сделаем». Мы должны быть, простите, эгоистами национальными. <…> Владимир Владимирович [Путин] же признался, откровенно сказал, что мы проиграли в вопросах [Минских соглашений]. Думали, что помогаем Украине, даем ей деньги, энергоносители, [надеялись на] чувство совести, понимание того, что это выгодно. Нет. Поэтому надо вести так: на первом месте Россия, а потом уже все остальные.

Нам плевать на все слова [Запада]. Гарантии безопасности Российской Федерации дают только Вооруженные силы РФ. Все остальные — пустой звук, о чем сказала совершенно откровенно госпожа [бывший канцлер Германии Ангела] Меркель в отношении Минских соглашений.