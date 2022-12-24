24 декабря 2022, 00:28
Украина решила, что набрала козырей против России. «План мира» Зеленского интересен только ему самому
Политолог Светов: Россия не будет играть по правилам Украины
Газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Украины Владимира Зеленского начала дорабатывать план мирного урегулирования, который глава страны обнародовал на саммите «Большой двадцатки». Среди пунктов — ядерная и энергетическая безопасность, освобождение военнопленных и вывод российских войск. Новую версию предадут огласке в феврале 2023 года — накануне годовщины начала специальной военной операции. Украина верит, что подготовила особые козыри против России, но играть по ее правилам никто не будет, заявил в беседе с «360» политолог и журналист Юрий Светов.
Далее — его прямая речь.
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Украинские «планы мира» — простые бумажки
Российской Федерации все эти планы не нужны. По сути дела, сейчас ситуация выглядит так. С одной стороны, нас запугивают, говоря, что после визита Зеленского в Вашингтон, ему там дадут все, что надо: ракеты, самолеты, танки, и он нас победит. С другой — нас все время призывают к тому, что надо вести переговоры, договариваться и так далее. Но договариваться на условиях, которые выдвигает Украина.
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Эти 10 пунктов Зеленский уже озвучивал на встрече G20, потом еще в каких-то местах выступал и повторял. Для России, я надеюсь, это не больше, чем бумага. Потому что весь смысл этих 10 пунктов сводится к следующему: «Давайте вернемся в 1991 год, отдадим Украине все, что РФ за это время благодаря референдумам присоединила к себе, а дальше посмотрим, что и как делать. Вы нам деньги заплатите, восстановлением займетесь, под суд добровольно в Гаагу пойдете или в тот трибунал, что мы создадим», — и так далее.
Собака лает, караван идет
С моей точки зрения, главное, что мы должны сделать, — это игнорировать все эти предложения. Не комментировать их, не обращать на них внимание. Типичный случай, когда «собака лает, караван идет». Нам это все не подходит.
[Пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков и наши дипломаты сказали совершенное определенно: «Граждане, посмотрите, что происходит на Земле. За время специальной военной операции Россия освободила в пять раз больше территорий, чем было в начале, когда мы предлагали оставить в покое Донецк и Луганск и дальше как-то договариваться». Они от этого отказались.
Теперь есть в составе России Запорожье, Херсонская область. И есть впереди представление, что и как делать. Азовское море стало внутренним морем России. Будете продолжать — лишитесь Черноморского побережья. Просто [Украина] не хочет понимать, что ситуация изменилась кардинально. Того, что было, не будет. А им все время кажется, что у них в руках козыри, которые заставят Россию играть по их правилам. А мы этого делать не будем.
Символы англосаксов
Не надо думать, что у президента США [Джо Байдена] нет других дел, кроме как составлять планы [для Киева]. На Украине сидит толпа советников, консультантов, которым платят огромные деньги, и они все эти истории сочиняют.
Все эти планы, заявления <…> написаны не языком, котором изъясняются славяне, скажем так. Они написаны языком, который используют именно англосаксы. Например, название пунктов обогрева: окрестить их «пунктами солидарности» — это чисто американский стиль.
Так и этот план из 10 пунктов — то же самое, все из той же истории. Это они придумывают, это их публика любит вот эти громкие фразы, всякого рода бессмысленные заявления. Истории, когда Зеленский стоит на трибуне, а за его спиной вице-президент США и руководитель Конгресса держат развернутый украинский флаг — символы, которые присущи англосаксонской цивилизации. И этот план из 10 пунктов тоже.
И [Зеленский] теперь говорит, что 23 февраля 2023 года накануне годовщины специальной военной операции предъявит этот план, и все прослезятся и его примут. Будет ли Зеленский, будет ли Украина к 23 февраля?
Курочка по зернышку
Мы определенно ответили. Владимир Владимирович [Путин] сказал, что мы цели своей операции последовательно и настойчиво выполняем. Когда его упрекнули, что это медленно, он ответил: «Ну, курочка по зернышку клюет».
Мы обозначили цели — денацификация Украины, демилитаризация, признание суверенитета <…> Донецкой и Луганской народных республик, признание того, что Крым — часть Российской Федерации. А теперь уже и Запорожье, и Херсонская область, а впереди, видимо, и Одесская, и Харьковская, и Николаевская области. Ни один пункт [украинского плана] нам не подходит.
Западные гарантии безопасности — пустой звук
Я надеюсь, что моя страна будет говорить: «Вот так мы считаем нужным, так мы сделаем». Мы должны быть, простите, эгоистами национальными. <…> Владимир Владимирович [Путин] же признался, откровенно сказал, что мы проиграли в вопросах [Минских соглашений]. Думали, что помогаем Украине, даем ей деньги, энергоносители, [надеялись на] чувство совести, понимание того, что это выгодно. Нет. Поэтому надо вести так: на первом месте Россия, а потом уже все остальные.
Нам плевать на все слова [Запада]. Гарантии безопасности Российской Федерации дают только Вооруженные силы РФ. Все остальные — пустой звук, о чем сказала совершенно откровенно госпожа [бывший канцлер Германии Ангела] Меркель в отношении Минских соглашений.
США
Владимир Зеленский
Украина
Отношения России и Украины
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