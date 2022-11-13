Общество 13 ноября 2022, 18:25 Уехавших из России IT-специалистов хотят вернуть. Что им предложит Минцифры IT-эксперт Геллер: сложно представить, что Минцифры может предложить уехавшим айтишникам РИА «Новости»

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Минцифры задумалось о том, как вернуть в страну уехавших IT-специалистов. По разным оценкам, Россию покинули десятки тысяч экспертов из этой сферы. «360» попробовал разобраться, чем министерство может привлечь айтишников и насколько это жизнеспособная инициатива.

Бояться нечего

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, в настоящее время ведомство пытается сформулировать, что можно сделать дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал.

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«Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой [может быть] уровень гарантий», — рассказал Шадаев.

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Министр отметил, что в данной ситуации речь не идет об особых экономических условиях. По его словам, IT-специалисты должны понимать, что им нечего бояться в России.

В марте Российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК) подсчитала, что из страны уехали около 50–70 тысяч IT-специалистов. В апреле, по предварительным оценкам, могли покинуть страну еще порядка 70–100 тысяч, уточнил РБК. В конце весны в правительстве и Минцифры отчитались о том, что около 85% уехавших айтишников вернулись обратно.

Для развития IT-сферы уже приняли большое количество различных мер поддержки. Они в том числе затрагивают налоговую сферу и область недвижимости (появилась так называемая IT-ипотека). Приняли решения в рамках предоставления льготного кредитования IT-предприятий. Кабмин продемонстрировал, что этой отрасли уделяется максимальное внимание. Осенью специалистам этой сферы предоставили отсрочку от частичной мобилизации. Тем не менее часть кадров уехала.

«Довольно странная инициатива»

По мнению главного разработчика сайта Kremlin.ru, председателя комиссии в Институте развития интернета Артема Геллера, в нынешних условиях очень сложно представить, какие механизмы хочет использовать Минцифры, чтобы возвращать уехавших. При этом он согласился с прогнозом министерства, что специалисты продолжат возвращаться.

«В мире сейчас, в принципе, не очень хорошая обстановка, в тех странах, которые они идеализировали, тоже не все хорошо по условиям. Но этот эмоциональный поступок сам по себе возвращает многих. <…> Значительная часть [специалистов] вернется», — отметил Геллер в беседе с «360».

Эксперт обратил внимание, что уехавшие люди приняли эмоциональное и политическое решение, а не финансовое или карьерное. Это нужно учитывать.

По его мнению, налоговые льготы и субсидирование, конечно, способны вернуть небольшую часть людей или компаний в Россию, но все зависит от масштаба принимаемых мер.

«Если они будут небольшими, то и результаты будут крошечными», — заметил Геллер.

Тезис о том, что сейчас крайне сложно представить, какие меры может предложить Минцифры для возвращения IT-специалистов, поддержал первый вице-президент по региональному развитию «Опоры России» Павел Сигал.

«Я даже представить не могу, что может предложить Минцифры. Люди уехали по соображениям, связанным с СВО, частичной мобилизацией. А что может предложить Минцифры?» — задался вопросом собеседник «360».

Сигал напомнил, что на IT-сфере сейчас держатся многие отрасли экономики. Любые процессы в производстве, бизнесе, государственном управлении связаны именно с цифровизацией, подчеркнул Сигал. Именно поэтому к этой сфере приковано столько внимания.

Попробуйте сейчас на предприятии, в организации без компьютера, без программ, без искусственного интеллекта обойтись. Это будущее. Конечно, их нужно возвращать. По крайней мере как-то привлекать к работе. Но как это сделать, я пока плохо представляю. Тем более Минцифры. Что они могут предложить? Деньги? Это странная довольно инициатива Павел Сигал первый вице-президент по региональному развитию «Опоры России».

Этому рынку всегда нужны кадры

Говоря о самочувствии отрасли, Геллер отметил, что IT-рынок всегда голоден до хороших кадров. Это нормально — отрасль растет, развивается. Кроме того, в России готовят много молодых специалистов, которые могут заменить тех, кто уехал. Но для этого должно пройти время.

«Более того, на места тех, кто уехал, приходят другие люди, которые наконец добрались до кем-то засиженных мест. Так что у меня какого-то негативного сценария в этом смысле нет. И важно понимать, что рынок IT все равно глобален. И, условно, из Москвы или Новосибирска можно работать на любую компанию, что сейчас и делается. У нас, например, сидят ребята в Самаре, в Ростове — в общем, где угодно — и работают на компанию Apple, например», — отметил Геллер.

По мнению эксперта, повышенное внимание к IT-отрасли выглядит не слишком справедливо. Но, с другой стороны, в этой сфере видят будущее, ждут прорыва.

«Все еще хотят работать со сравнительно молодыми людьми, с молодежью, потому что IT-сектор — это иногда рискованные, но очень большие деньги. Это то, куда хочется и интересно смотреть нашему правительству технологичному», — пояснил эксперт.

По мнению Сигала, сейчас можно говорить о новой не технологической, но интеллектуальной революции, поэтому усилия в IT-области должны наращиваться. Это важно и для развития других сфер экономики.

«У нас цифровой век, потом будет век искусственного интеллекта, без этого никак. Без этой отрасли сейчас никуда. Потому что это будущее», — заключил он.

Импортозамещение ПО и развитие кибербезопасности

Максут Шадаев ранее указывал, что поддержкой IT-отрасли занимается не только Минцифры, но и правительство, и администрация президента. По его словам, это общий фокус и приоритет.

«Мы работаем над тем, чтобы наша отрасль развивалась. Задача — создать такой климат, где наши разработки могли бы совершенствоваться», — пояснил министр.

По его оценке, за последние полгода отрасль уже получила колоссальный опыт работы в области информационной безопасности. Продолжается и работа по линии импортозамещения программного обеспечения.

Кабмин выделяет гранты крупным заказчикам, которые заказывают продукты у отечественных разработчиков. Права при этом остаются у разработчиков, и они могут тиражировать свой продукт в отрасли. Также Шадаев назвал большим достижением, что налоговые льготы, которые раньше распространялись только на разработчиков софта, теперь доступны и разработчикам программно-аппаратных комплексов.

«Понятно, что айтишники немного тревожные, но, коллеги, знайте, что вы — супервостребованные во всех сферах: и в безопасности, и в импортозамещении», — заверил министр.