Эксклюзив 25 июля 2023, 14:39 «Удовлетворение собственных амбиций». Патент на суперкар Rossa назвали способом потешить самолюбие Автоэксперт Попов назвал патент на суперкар Rossa способом потешить самолюбие Charles Gaudreault / Unsplash

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В России запатентовали отечественный суперкар Rossa, это сделал именитый автогонщик Роман Русинов. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал «360», что получение документа на машину могло стать инструментом удовлетворения собственных амбиций пилота.

Зарегистрировали новый бренд

В базе данных Федерального института промышленной собственности опубликовали патент на промышленный образец нового отечественного спорткара, сообщил Telegram-канал «Автопоток». По данным издания, правообладателем прототипа оказался российский автогонщик Роман Русинов. Он запатентовал машину в двух исполнениях — с большим антикрылом (спойлером) и без него.

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До этого журналисты выяснили, что пилот подал заявку для регистрации логотипа товарного знака Rossa. Под этим брендом должны выпускать целый ряд товаров, включая транспортные средства (автомобили), запчасти и спецодежду.

Информации о том, когда начнется и начнется ли вовсе производство спорткаров, пока нет. Как и других технических характеристик автомобиля.

Что можно называть патентом

Для того, чтобы запатентовать какое-то изделие или устройство, оно должно отвечать признакам новизны и полезного эффекта, рассказал «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, такое изделие должно быть полезным и применимым без помощи других устройств. При соблюдении этих условий оформить патент может любой желающий, добавил специалист.

«А вот дальше начинается интересность. Патентное законодательство в Российской Федерации, да и во всем мире носит запретительный характер. Что имеется в виду? Я запатентовал для того, чтобы никто не повторял использованные мной технические решения. Он (гонщик Роман Русинов — прим. ред.) запатентовал не весь, он, скорее всего, запатентовал либо внешний облик, либо какие-то узлы и агрегаты», — предположил Попов

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Он добавил, что пилот мог оформить права на разработку, чтобы запретить другим пользоваться своим устройством.

«Поэтому говорить о том, что сейчас начнется производство [суперкара], я бы не стал. Я бы скорее сказал наоборот — автогонщик создал или разработал конструкцию суперкара, которую он не хочет, чтобы кто-то повторял без его разрешения», — уточнил Дмитрий Попов.

Потешить самолюбие

По словам собеседника «360», сейчас огромное количество суперкаров, родстеров «на сумасшедших колесах» и так далее, поэтому разработка Русинова может оказаться чем угодно.

«Есть две формы — изобретение или полезная модель, когда я использовал известные технические решения для создания нового эффекта. Скорее всего, автогонщик запатентовал полезную модель. То есть он создал автомобиль из известных, понятных узлов, но у него есть какие-то новые свойства. Надо смотреть. Может быть, его полезный эффект — это сумасшедшая скорость движения, с которой может ездить только он. Может быть, это какие-то узлы, которые спасают подвеску на наших нерадивых дорогах от ям. Может быть, это какая-то супернезависимая подвеска колес при сохранении геометрии и трассировки поведения автомобиля. Это может быть все, что угодно», — отметил Попов.

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Эксперт подчеркнул, что для точного ответа необходимо ознакомиться с документами, которые подавали на регистрацию прав.

«Мне как человеку, который долго занимался всей патентной историей, кажется, что это в значительной степени просто [способ] потешить самолюбие — это удовлетворение собственных амбиций. „А вот у меня есть патент“. Понимаете?» — подытожил специалист.

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