Общество 11 сентября 2023, 17:50 Удобно и выгодно. Покупателям начислят кешбэк рублями за оплату через СБП в «Ленте» Пресс-служба НСПК

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Система быстрых платежей запустила в торговой сети «Лента» акцию, позволяющую делать покупки с выгодой. Посетители гипермаркетов получат кешбэк 3% рублями за оплату через СБП.

«Система быстрых платежей становится привычным платежным инструментом для россиян, которые все чаще оплачивают покупки через СБП с помощью QR-кодов или NFC-табличек. Мы вместе с партнерами постоянно расширяем список интересных предложений в разных категориях, особенно в таких популярных, как покупка продуктов. Уверены, что в новой акции с „Лентой“ покупатели оценят выгоду и скорость оплаты через СБП», — рассказала Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК — операционного платежного и клирингового центра СБП.

Чтобы стать участником акции, нужно сначала зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». После этого достаточно оплатить покупку в «Ленте» через Систему быстрых платежей любым удобным способом.

Пресс-служба НСПК

Первый вариант — расплатиться в одно касание, приложив смартфон к NFC-табличке. Для этого нужно заранее скачать приложение «СБПэй» и привязать к нему свой банковский счет.

Владельцам смартфонов на Android достаточно разблокировать устройство и поднести его к NFC-табличке. Пользователям iOS нужно запустить приложение «СБПэй», выбрать бесконтактную оплату и поднести гаджет к табличке.

Второй способ рассчитаться через Систему быстрых платежей — отсканировать QR-код в кассовой зоне. Это можно сделать через приложение «СБПэй», с помощью камеры смартфона или привычного приложения мобильного банка.

В течение нескольких дней кешбэк поступит на счет. В сумме один участник может получить до 1000 рублей за весь период акции. Предложение действует до 31 октября 2023 года.

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