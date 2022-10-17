Удары по Украине, Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации, теракт на полигоне. Неделя в фотогалерее | 360°

Общество 17 октября 2022, 00:35 Поделиться Telegram

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Viber Удары по Украине, Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации, теракт на полигоне. Неделя в фотогалерее Главные события, которые произошли в России и мире с 10 по 16 октября — в фотогалере «360» РИА «Новости»

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Россия нанесла серию массированных ударов высокоточным оружием по энергетическим и военным объектам на Украине. Президент России Владимир Путин обозначил сроки завершения частичной мобилизации. На военном полигоне в Белгородской области выходцы из стран СНГ расстреляли 11 человек.

РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости»

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Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 10 по 16 октября — в фотогалерее «360».

Воздушно встревоженная Украина

Сигналы воздушной тревоги не утихают по всей Украине с понедельника. В первый день взрывы прогремели в Киеве недалеко от офиса президента Владимира Зеленского.

В столице и Харькове остановилось метро из-за пропажи электроэнергии. Обесточены оказались другие крупные города страны, также прекратилось движение поездов из-за повреждения контактной сети.

Президент России Владимир Путин заявил, что целью массированных ударов высокоточным оружием стала энергосистема Украины, а также объекты военного управления и связи.

Российский лидер отметил, что оставлять без последствий преступления киевского режима дальше стало невозможно. Поэтому он согласился с Минобороны и Генеральным штабом о пуске ракет.

После первого дня обстрелов премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ракеты повредили 11 важных инфраструктурных объектов в Киеве и восьми областях. Он призвал жителей готовиться к перебоям с электричеством, водоснабжением и связью.

Минобороны России включило в ежедневные брифинги сообщения об успешном поражении объектов энергетики и военного управления Украины.

Частичной мобилизации отвели срок

Объявленная в России частичная мобилизация завершится примерно через две недели. Такое заявление на пресс-конференции в Астане сделал президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в количество призванных достигло 222 тысяч человек, что близко к заявленным в начале показателям в 300 тысяч.

Причин увеличивать численность мобилизованных нет, добавил президент.

Путин впервые объяснил причину проведения частичной мобилизации. Он отметил, что линия соприкосновения в зоне проведения СВО составляет 1100 километров. Удержать ее силами исключительно контрактников невозможно.

Пока часть подлежащих мобилизации приходят в военкоматы добровольно, объясняя, что готовы отдать долг Родине, другие резервисты пожаловались на облавы на улицах.

В СМИ появилась информация о том, что представители военных комиссариатов в сопровождении сотрудников полиции начали раздавать повестки молодым мужчинам около станций метро Москвы и Санкт-Петербурга, а также в людных местах и возле подъездов домов.

Поведение военкомов осудили в Совете Федерации.

В ответ на это в комиссариате Санкт-Петербурга заявили, что по домам ходили только в рамках оповещения призывников, которые ранее не явились по повестке. В московском комиссариате отметили, что полиция ведет разыскную деятельность, под которую попадают уклоняющиеся от визита в военкомат уже после получения повестки.

Как пояснили опрошенные «360» эксперты, вручить повестку резервисту сотрудники военкомата могут в любое время и в любом месте. Неявка по ней грозит наказанием.

Стрельба до передовой

Выходцы одной из стран СНГ открыли стрельбу на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. В этот момент там находились добровольцы, проходившие занятия по огневой подготовке. На месте погибли 11 человек, еще 15 получили ранения.

Минобороны назвало случившееся терактом. В ведомстве подчеркнули, что устроивших стрельбу ликвидировали на месте, а раненых доставили в больницы, для оказания медицинской помощи.

Военные следователи завели уголовное дело и пообещали, что выяснят все обстоятельства случившегося. Пока ведомство не раскрыло никаких деталей по расследованию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что ранеными сейчас занимаются врачи. Он подчеркнул, что жителей региона на полигоне не было.

Не оказалось среди погибших и раненых жителей Брянской области, о чем сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он подчеркнул, что распространившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

Подрывников назвали по именам

Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии ячейки, стоящей за взрывом на Крымском мосту. По данным ведомства, организатором и непосредственным координатором группировки стал глава военной разведки Кирилл Буданов. Всего в группе состояли 12 членов, восемь из которых силовики задержали.

В ведомстве выяснили, как взрывчатку перевозили из Болгарии в Грузию, оттуда в Армению, а после, проведя через таможню по различным документам привезли в Армавир.

Взрывчатое вещество завернули в целлофан и положили в грузовик, которым управлял россиянин Махир Юсубов. Во время проезда фуры по Крымскому мосту машину подорвали. Ведомство опубликовало видео досмотра грузовика-камикадзе.

После взрыва Крымский мост начали восстанавливать. Автомобильное движение возобновили в день теракта. Для грузовиков и автобусов запустили паром. В минувший четверг по переправе прошел электропоезд «Ласточка» из Керчи.

Премьер России Михаил Мишустин призвал провести работу по ремонту Крымского моста в кратчайшие сроки, чтобы не было никаких сбоев. На это время глава кабмина потребовал разработать все детали перевозки грузов, чтобы обеспечить дителей полуострова всем необходимым.

Турции пообещали хаб

Турция может стать газовым хабом для транспортировки энергоносителя в страны Европы. Такое предложение сделал президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Он напомнил, что Москва поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

На переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер отметил, что открытие газового хаба позволит устанавливать цену на газ в условиях рынка.

Предложение Путина вызвало интерес у турецкого лидера. Он отметил, что газовый хаб можно открыть во Фракии — это европейский регион страны. Эрдоган подчеркнул, что работу нужно начать как можно скорее.

По оценке экспертов, появление хаба для поставки российского газа в Турцию — вполне логичное решение. Сейчас через страну идут поставки в Сербию и Венгрию, откуда они могут распространяться в страны Центральной и Северной Европы, в зависимости от интересов ЕС.

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