Общество 19 марта 2023, 11:30 Учиться мужеству надо всем. Легенда авиации Брок-Бельцова — о формуле успеха в жизни Легендарная летчица Брок-Бельцова представила свой взгляд на формулу успеха YouTube

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Легенда отечественной авиации Галина Брок-Бельцова стала героиней нового выпуска проекта «Формула успеха». В феврале знаменитой летчице исполнилось 98 лет, она до сих пор помнит обстановку и даже запах в кабине бомбардировщика Пе-2. За штурвал этой боевой машины она впервые села в 18. Но эта история — не только воспоминания о военном прошлом. Галина Павловна рассказала, как долгие годы совмещала роль жены, матери и работу на советскую контрразведку.

«Никакого нытья и желания уйти»

В 1941 году Галине Брок-Бельцовой было 16 лет. Юная девушка решила, что хочет пойти на фронт, и написала заявление, чтобы стать добровольцем. В 18 лет она впервые села за штурвал Пе-2.

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«Землянки, нары, наволочки, набитые сеном, соломой, как спальное место. Запомнила могилы погибших девчат у входа в землянку. Они как-то настраивали, вооружали чувством мести, ненависти к врагу, который убил твоих друзей», — поделилась легендарная летчица.

По словам Галины Павловны, в годы войны отношение к смерти было очень странным. Нужно было стараться принимать это и стараться жить и бороться дальше.

Вот только что был [человек], говорил, рядом спал, но [вот его нет]. Какое-то непонимание смерти. Как это —смерть пришла? Поэтому ощущение — воюем, значит, гибнем. Никакого нытья, никакого желания уйти. Ты вместе со своим полком в бою. Чем крепче строй, тем вернее жизнь. Галина Брок-Бельцова

Несмотря на крайне сложные условия, женщины-военнослужащие строго соблюдали правила гигиены, отметила ветеран. Был врач, который следил за их состоянием. У всех были короткие стрижки, под мальчика, носили простую одежду.

«Когда выходишь из пикирования, организм женский другой, у мужчин по-другому. Конструктор понял, что выход из строя у девчонок. Отменили пикирование. Конструкторская инженерная мысль работала и работает», — добавила Брок-Бельцова.

фото из личного архива Брок-Бельцовой фото из личного архива Брок-Бельцовой фото из личного архива Брок-Бельцовой фото из личного архива Брок-Бельцовой фото из личного архива Брок-Бельцовой

Говоря о работе в контрразведке, Галина Павловна отметила, что у каждой службы есть свои законы и свои правила. Когда она только пришла в эту сферу, ей сказали о льготах.

«О них мы стали задумываться. Образования нет, квартиры нет, специальности нет. Ничего нет. Шинель с пилоткой. Они говорят вдруг: „Мы вас оденем. У вас будет штатский гардероб. Военная форма. Вы старший лейтенант. Военное звание, все сохраняется. Вы будете на совершенно секретной работе. Вам будут за это платить. Вы ничего не разглашаете. Вы никому ничего не говорите“», — рассказала она.

О компромиссах и помощи мужа

фото из личного архива Брок-Бельцовой

Приходилось и идти на компромиссы. По словам Галины Павловны, это было важно, чтобы помочь человеку «сделать себя».

«Первый мой компромисс был в том, что мой муж, летчик, известный снайпер. Москва, МГУ, учеба, положительные оценки научных руководителей, командировка, Сталинград, допуски, а он расследует летное происшествие. А я, как летчик, знаю, что это страшное, тяжелейшее дело. Мой муж сказал мне: „Не могу, я летчик. Я должен летать. Ты должна понять“. Я его поняла», — поделилась собеседница «360».

По ее мнению, вероятно, не каждая женщина сможет легко принять от мужа признание в том, что сильнее полетов он ничего не любит. Галина Павловна добавила, что до сих пор очень переживает уход супруга.

«Я не переживала уход мужа, я переживаю. Мой супруг, с которым 60 лет были, за два дня до ухода мне говорит: „Ты знаешь, как я тебя люблю?“ А я ему вопрос: „А где ты раньше был?“ Мы 60 лет вместе. Он говорит: „А я все делал для тебя, чтобы ты состоялась“. Без его помощи, несмотря на занятость, я бы не состоялась», — подчеркнула она.

Надо жить по совести — это главное

Отдельное внимание Брок-Брельцова обратила на необходимость развития ряда качеств, чтобы жить долгую и достойную жизнь.

Я не отрицаю роль физической закалки, но рядом целые направления, которые надо задействовать, чтобы жить активно. Это обязательно развитие умственное, психологическое, интеллектуальное. Галина Брок-Бельцова

Галина Павловна добавила, что придает большое значение работе в коллективе. Только сообща можно начать творить чудеса, уверена ветеран.

В заключение Брок-Бельцова высказала уверенность, что формулой успеха можно однозначно назвать жизнь по совести, в единстве слова и дела, в разумном достатке.

«Ничего лишнего. Самое необходимое. Учиться мужеству. Сейчас говорят: мужество — удел мужчин. Отнюдь. Мужество от слова „мужчина“, но учиться мужеству надо всем», — заключила легендарная летчица.