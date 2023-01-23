Общество 23 января 2023, 20:10 Учитель из Усть-Лабинска избил детей ремнем. Его могли спровоцировать, но риск уголовки это не отменило Правозащитница Волынец: некоторым детям нравится доводить учителей и снимать их на камеру Telegram

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В одной из школ Краснодарского края учитель отшлепал детей ремнем. Так он отреагировал на шум и баловство в классе. Педагог уже написал заявление на увольнение по собственному желанию, однако рассчитывает вернуться к работе, когда скандал утихнет. Ведь, как он сказал, наказание было шуточным, родители претензий не имеют, а сами дети считают учителя хорошим.

Наказание ремнем

В Усть-Лабинске, Краснодарский край, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 4 Владислав Дорофеев проходил мимо кабинета и услышал шум. Когда преподаватель зашел в класс, он увидел, как дети кидаются стульями. Мужчина сделал замечание, на что услышал предложение от самих школьников «побить виновных».

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В итоге учитель пять раз ударил ремнем одного ученика и столько же — второго школьника. За происходящим наблюдал весь класс. Некоторые дети просили отшлепать и их, другие — снимали все на видео

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Ситуация с ремнем произошла 18 января. Педагог в школе уже не работает. При этом родители детей отказались писать заявление на учителя.

Преподаватель надеется вернуться в школу

Владислав Дорофеев рассказал «Подъему», что не избивал детей, а попросту устроил «шоу-наказание», чтобы усмирить шестиклассников.

«Там мальчиковый класс (всего три девочки) и достаточно буйный возраст: летали портфели, махали друг в друга стульями. Могли поубивать друг друга — неразумные создания… Я зашел и говорю: „Что будем делать: родителей вызывать или ремня?“ Так вот, по-отечески. Они: „Ну, ремня“.Естественно, не было цели избиения. Шуточно это все было. Хлопок делаю ремнем вдвое сложенным — и по заднице так прогладил. Всем было весело, никто никаких претензий не предъявлял», — отметил педагог.

Дорофеев добавил, что успел поговорить с родителями мальчиков еще до того, как на видео отреагировали в управлении образования. У взрослых претензий не было. Учитель подчеркнул, что жестокого обращения не было. Он надеется вернуться к работе.

«Финал пришел сверху, что надо написать заявление. Просто жалко стало подставлять директора своего. Я думаю: напишу заявление об уходе, а потом вернусь. Вот сейчас идет расследование — из-за появления видео, а до этого ПДН работал: опрашивали родителей, меня. Претензий никто не имеет. Родители этого класса написали письмо в управление образования и замглавы района по социальным вопросам с просьбой вернуть меня на работу», — пояснил Дорофеев.

Дети считают учителя хорошим

В школе «360» заявили, что педагог уволился сам, «по собственному желанию». Дети же чувствуют себя нормально. Мама одного из пострадавших, Анна, в разговоре с изданием также подчеркнула, что у ее сына все хорошо, травм нет. Никакого заявления родители действительно не писали. Правда, Анна уверена, что виноват все же не балующийся ребенок, а преподаватель.

«Ребенок говорит, что хороший [учитель]. <…> Наказал за баловство», — пояснила собеседница «360».

РИА «Новости»

Школьники могли спровоцировать учителя

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец подчеркнула, что, какими бы ни были причины поведения Дорофеева, ему может грозить уголовная ответственность. При этом она не исключила, что дети могли специально спровоцировать преподавателя.

«Сейчас у них есть такая забава: они специально прикладывают усилия, чтобы довести, и когда он находится уже в крайне расстроенном состоянии или кричит… Я не говорю, что учитель, который себя так ведет, поступает правильно. Но надо понимать, что сейчас идет такая тенденция — школьники осознанно доводят учителей, чтобы снять видео, поймать свой хайп», — отметила Волынец.

Она подчеркнула, что бить детей ни при каких обстоятельствах нельзя никому — ни учителям, ни родителям. Но задуматься, почему школьникам нравится доводить преподавателей, стоит.