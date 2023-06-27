Эксклюзив 27 июня 2023, 16:09 Ученый-медик объяснил, как отличить укус ядовитой змеи и что делать дальше Кандидат медицинских наук Котова: укус ядовитой змеи можно отличить визуально Freepik

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След от укуса ядовитой змеи довольно легко отличить. Об этом «360» рассказала кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Алевтина Котова.

«Укус ядовитой змеи можно отличить, визуально — это одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга, следы от ядовитых клыков, который длиннее прочих зубов змеи. При укусе неядовитой змеи виден ряд небольших проколов, похожих на царапины», — объяснила она.

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По ее словам, самая распространенная в России ядовитая змея — гадюка. Ее яд вначале повышает свертываемость крови, а затем резко понижает, иногда до полной ее утраты. Поэтому укус гадюки кровоточит, вокруг него быстро нарастает отек, возникают многочисленные кровоизлияния сосудов. Быстро нарастают и общие симптомы отравления. Это могут быть сухость во рту, жажда, головокружение, учащенное дыхание, тахикардия, падение артериального давления, тошнота и рвота, расстройство желудка.

Оптимальное время для оказания эффективной доврачебной помощи — первые полчаса после укуса.

В первые 10–15 минут часть яда можно удалить. Для этого нужно сдавить место укуса, открывая ранку, и выдавить яд или отсосать его резиновой грушей. Затем обработать ранку водой и антисептиками: марганцовкой, перекисью водорода, спиртом, одеколоном, зеленкой Алевтина Котова кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Госуниверситета просвещения

А вот накладывать тугой жгут, охлаждать пострадавшую конечность, давать пострадавшему алкоголь, прижигать ранку или делать разрезы нельзя: это может лишь усилить действие яда.

Поскольку яд распространяется с током лимфы, человек должен как можно меньше двигаться. Лучше уложить его на ровную поверхность и зафиксировать в неподвижном состоянии место укуса. Если змея укусила в руку, ее обычно фиксируют согнутой, на место укуса накладывается умеренно сдавливающая повязка, которая замедляет ток лимфы. Если укусила в ногу, такую повязку нужно наложить на всю конечность.

Пострадавшему нужны обильное теплое питье (вода или вода с содой в пропорции две чайные ложки на литр воды), обезболивающее средство (например, анальгин), любое мочегонное средство или отвар крапивы, а также аскорбиновая кислота, которая защищает ткани от воздействия токсинов. Кроме того, укус змеи, даже если она не ядовита, может спровоцировать индивидуальную аллергическую реакцию, поэтому стоит принять антигистаминный препарат — димедрол, тавегил, супрастин или любой другой.

«Любой укус вызывает панику. Так что рвота, тошнота, нарушение сердцебиения, потливость и другие признаки вполне могут оказаться не последствиями отравления ядом, а острой реакцией вегетативной нервной системы. Но здесь лучше перестраховаться: оказать пострадавшему всю необходимую первую помощь и немедленно доставить его в лечебное учреждение или, если это возможно, вызвать скорую помощь на место происшествия», — резюмировала кандидат медицинских наук.