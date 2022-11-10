Общество 10 ноября 2022, 10:07 Ученые рассказали, как снизить риск смерти для людей с лишним весом при COVID-19

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Сегодня COVID-19 перестал сеять панику и ужас: с помощью вакцинации вирус удалось если не победить, то как минимум «приручить». Однако вспышки заболевания все еще случаются, особенно рискуют люди с хроническими заболеваниями. Лишний вес и ожирение не только ослабляют иммунитет, но и дают ковиду укрытие у самого сердца больного. Существенно снизить риски тяжело заболеть коронавирусной инфекцией поможет противовирусная терапия умифеновиром.

Лишний вес опасен при ковиде

Еще на заре пандемии коронавируса медики всего мира выяснили, что вирус особенно опасен для «групп риска» — пожилых людей и тех, кто страдает различными хроническими заболеваниями. Одними из самых уязвимых стали пациенты с лишним весом: у них не только высок риск заразиться ковидом и тяжело переносить болезнь, но и умереть от нее.

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Это не удивительно — ожирению всегда сопутствуют несколько других заболеваний, которые сильно ослабляют иммунитет. У тучных людей общее физическое состояние хуже, чем у стройных, нередко есть сердечно-сосудистые болезни, проблемы с дыханием и желудочно-кишечным трактом,

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Врачи также отмечают, что вместе с ожирением встречается онкология, нарушение межпозвоночных дисков и немало других болезней. Все это, разумеется, значительно ухудшает прогнозы при заболевании таким коварным и опасным вирусом, как COVID-19. Однако ковид несет в себе и другую опасность для полных людей.

Коронавирус прячется в жире у сердца

Американские ученые из Стэндфордского университета, одного из самых авторитетных и рейтинговых научных центров мира, определили, что конкретно осложняет для полных людей течение коронавирусной инфекции. Оказалось, что коронавирус способен поражать жировые клетки напрямую, меняя их функции и вызывать в них воспалительные реакции.

Исследования показали, что жировая ткань может служить потенциальным убежищем для вируса: он маскируется в них и таким образом обманывает иммунную систему человека. При этом ковид вызывает воспалительную реакцию в жировой ткани человека через инфицирование адипоцитов и макрофагов.

При вскрытии пациентов с лишним весом, умерших от COVID-19, удалось узнать, что вирус находился и в жировой ткани вокруг сердца. Скорее всего именно потому грузные люди умирали от ковида в 10 раз чаще, чем другие пациенты.

Болезнь можно остановить

Ученые выяснили, что вирус в жировых клетках хорошо реагирует на противовирусную терапию. Например, с этой задачей отлично справляется препарат прямого действия умифеновир, более известный в России как «Арбидол». Лекарство надежно выполняет свою задачу — удаляет и блокирует распространение коронавируса в жировой ткани.

Так ковиду не удается спрятаться от иммунной системы. В результате пациенты с лишним весом не только легче переносят болезнь, но и увеличивают свои шансы на выздоровление. При этом у препарата умифеновир есть очень важная особенность — его можно принимать профилактически.

Если человек имеет высокий риск заразиться вирусом — часто бывает в людных местах, пользуется общественным транспортом или имел контакты с зараженными людьми — «Арбидол» может серьезно снизить риски подхватить ковид. Также он выручит и в сезон простудных и вирусных заболеваний.

Минздрав рекомендует

Среди сторонников применения прямой противовирусной терапии множество зарубежных и отечественных врачей. В их числе и профессор кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета, а дружбы Народов Оксана Гизингер. По ее словам, умифеновир оказывает прямое воздействие на возбудителя ковида и не наносит вреда иммунитету.

Кроме того, Минздрав России еще в 2020 году добавил препарат в рекомендации по лечению и профилактике COVID-19, так как было доказано: что препарат не позволяет вирусу активизироваться и размножаться в организме человека. Также «Арбидол», по мнению профессора Гизингер не менее эффективен против острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Однако важно помнить, что заниматься самолечением не стоит. У каждого человека могут быть индивидуальные особенности организма, которые могут сделать как минимум бессмысленным прием того или иного препарата. Поэтому перед тем, как начинать принимать «Арбидол» необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.