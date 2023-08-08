Эксклюзив 08 августа 2023, 22:44 «Убили Украину». В эскалации конфликта обвинили Байдена и Джонсона Блогер «Голос Мордора»: Запад вынудил Зеленского продолжать конфликт на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выработанные в Стамбуле соглашения между Украиной и Россией не устроили президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ведущие политики Запада вынудили украинского лидера Владимира Зеленского продолжить конфликт, и тем самым убили Украину. Такое мнение специально для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь

Реклама

Не договорились

История с крахом мирных соглашений России и Украины, которые были выработаны в Стамбуле, продолжает свое развитие.

Журнал Foreign Policy опубликовал статью Фионы Хилл, экс-советника президента США, в которой та рассказала, что проект стамбульских соглашений, готовый к подписанию, лежал на столе у Джо Байдена. От Украины требовалось не особенно много — отказаться от вступления в НАТО, закрепить нейтральный статус в Конституции, после чего она получала гарантии безопасности. В случае подписания этих договоренностей, по данным Фионы Хилл, Россия прекращала специальную военную операцию в конце марта − начале апреля и должна была вывести свои войска с территории Украины.

Документ был отвергнут Джо Байденом, а затем и Борисом Джонсоном. Они добились того, чтобы Зеленский продолжил все, обещая ему всестороннюю военную и медийную поддержку, а также «процветание».

Россия пойдет до конца

Очевидно одно — Россия шла на очень большой риск, заключая подобные мирные соглашения с Украиной. И шла на этот риск именно потому, что была уверена в их полном провале. По сути, это была вторая попытка предложить Западу договориться. Первая не увенчалась успехом в конце 2021 года, из-за чего Россия и вынуждена была начать спецоперацию. После ее начала, когда российские войска стояли у ворот Киева, была предпринята вторая попытка. Для того чтобы показать свои серьезные намерения, Россия даже отвела войска с части территории Украины, хотя высшее руководство страны, скорее всего, хорошо отдавало себе отчет насчет последствий этого шага. Но большая игра требовала и больших ходов.

Запад не захотел договариваться в очередной раз. Более того — приняв намерения России за слабость, он снова ее обманул. И теперь цена этого обмана станет очень высокой. Если тогда российская сторона была согласна на сохранение и Украины, и ее правящего режима, при некоторой коррекции внешней и внутренней политики, то сейчас все будет иначе. По сути дела, Байден и Джонсон попросту убили Украину в нынешнем виде.

И сейчас не понятно, останется ли такая страна на карте мира вообще, а если и останется, то какой она будет. Но очевидно, что сейчас Россия пойдет до конца, потому что ей не оставили никакого другого выбора. И на переговоры больше не пойдет. Все разговоры закончились в Стамбуле.