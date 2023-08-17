Эксклюзив 17 августа 2023, 23:41 У украинцев отнимают детей в Европе. Почему за помощью они идут к России? Политолог Макеева: российская дипломатия может помочь детям изъятым у украинцев Телеканал «360»

Читать 360tv в

Россия с апреля получила около 50 обращений в связи с изъятием детей из украинских семей в странах Евросоюза. Дипломат Дмитрий Полянский подчеркнул, что украинские беженцы сталкиваются с беспределом со стороны ювенальных служб стран Европы, а в Киеве и самом ЕС эта ситуация тщательно скрывается. Можно ли помочь украинским семьям, рассказала «360» заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Далее — прямая речь.

Инструментов, с помощью которых можно было бы повлиять на ситуацию, не вижу. Но то, что украинские семьи, столкнувшиеся с ювенальным беспределом, обращаются именно к российским дипломатам — весьма показательно.

Это демонстрирует, что именно Россия на евразийском континенте является тем субъектом и центром определенного влияния, к которому можно обратиться за помощью.

Украинцы, можно сказать, опомнились и увидели, что все-таки Россия — она матушка, а не какой-то страшный враг. Это вселяет надежду, что большинство населения бывшей Украины мыслит приблизительно так же, просто люди боятся сказать. Их 30 лет пугали и продолжают до сих пор пугать.

Давайте не будем забывать, что многие из этих детей просто исчезают. Часть попадают просто в однополые семьи. Это делается вполне легально в европейском правовом поле.

Но для граждан бывшей Украины это шок. Ребенок жил в нормальной семье, а вдруг оказался у содомитов. В такой ситуации смотреть в сторону России и ждать от нее помощи вполне реально. Люди надеются на Россию.

Я думаю, что российскому дипломатическому ведомству нужно помогать украинцам в беде. Это наши люди. Это наши дети. Они обратились к нам за помощью. Именно так к этому надо относиться.

Freepik

В современном мире международное право — даже формально — нарушено было Западом столько раз, что уже говорить о нем проблематично. При этом высказать какое-то недовольство мы имеем право. А что мы нарушаем?

Нужно смотреть юридические тонкости. В принципе предпринимать определенные действия имеем полное право. Покажите, какую букву закона мы при этом нарушим. Вряд ли такая буква найдется.