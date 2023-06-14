Эксклюзив 14 июня 2023, 16:20 «У нас свой путь». Автогонщик Сироткин — о санкциях и российском автоспорте Автогонщик Сироткин рассказал о развитии отечественного автоспорта в условиях санкций РИА «Новости»

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Уход иностранных производителей запчастей с российского рынка в прошлом году стал толчком, чтобы пересмотреть собственные возможности и стимулировать производство. Уже сейчас ощущается развитие в разных гоночных категориях, рассказал «360» автогонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин.

По его словам, негативная сторона у санкций тоже есть. Это касается отказов в допуске российским спортсменам к соревнованиям. Однако и этот момент можно направить в положительную сторону и перевернуть в своих интересах.

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«Автоспорт в России гораздо моложе, чем в США и ЕС. Нам еще надо их догонять и перегонять по инфраструктуре, но рождаются амбициозные проекты, появляются нововведения. У нас свой путь и мы не должны кого-то копировать», — сказал спортсмен.

Сироткин рассказал, что в последние годы большое внимание развитию спорта уделяется с технической точки зрения. К примеру, созданы симуляторы для гонок, которые используют для подготовки пилотов. Он добавил, что с помощью симулятора проехать по трассе могут не только профессиональные гонщики, но и мальчишки.

«Это отличный инструмент, чтобы прикоснуться к этому не для всех доступному спорту, получить эти эмоции от гонок. Конечно, всей картины симулятор не даст, но даст возможность почувствовать себя гонщиком», — отметил пилот.

Он указал на большую доступность виртуального спорта. По словам гонщика, сейчас создается целая дисциплина. При этом участвующие в ней спортсмены смогут получать такие же награды, что и спортсмены, выступающие на реальной трассе.

«Сейчас важно показать, что автоспорт интересный и зрелищный. Он должен развиваться с точки зрения медийности. Важно, что этот спорт может быть полезен и для детей, если мы о картинге говорим, например», — заключил Сироткин.