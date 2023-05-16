Эксклюзив 16 мая 2023, 12:57 У иноагентов кишка тонка. Галкин, Земфира и другие недоедающие Писатель Беседин: Россия нужна Галкину, чтобы жить в шоколаде Ведущий Максим Галкин на концерте, приуроченном к юбилею Аллы Пугачевой, 2019 год / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущий и пародист Максим Галкин* после начала спецоперации на Украине уехал в Тель-Авив вместе с женой Аллой Пугачевой. Там он всячески позволял себе негативные высказывания в адрес российской власти и граждан. В сентябре 2022 года юмориста признали иноагентом. Теперь он подал иск против Минюста с требованием снять этот статус. О том, нужны ли России такие, как Галкин*, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Есть такое выражение: «Кишка тонка!» Вспомнил его, когда увидел заявление Максима Галкина*. Он потребовал снять с себя статус иноагента. И даже обратился с тем в суд. А ведь как просил, совсем недавно, чтобы статус ему этот дали. Что же изменилось-то у Максима*?

Галкин* и его жена Алла Пугачева обосновались за границей, где пытались гастролировать, развлекая толпу. Однако вскоре выяснилось, что там, за пределами России, они мало кому интересны.

Ну кто такой Галкин* для старых переселенцев из России? Никто. Кто он для новых выехавших? Для чего он им, если есть другие артисты — модные, западные?

Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин* на премьере фильма Андрея Кончаловского «Рай» в Москве, 2017 год / РИА «Новости»

Конечно, Пугачева и Галкин* давали концерты, зарабатывали деньги, но масштабы, ясное дело, были совсем не те, что в России. При этом с нашей страной артисты связи не разрывали, явно планируя вернуться.

Когда? Тогда, когда все уляжется. Но спецоперация на Украине продолжается, сознание людей перестраивается, а Пугачевой и Галкину* хочется сытно жить.

Максим Галкин* и Алла Пугачева в Израиле / tele

Так что пришлось возвращаться пораньше. Пугачева, как все мы помним, скандально засветилась на похоронах Валентина Юдашкина. После чего осталась в России еще на пару дней.

Теперь стало известно, что Галкин* хочет оспорить свое иноагентство. До этого он долго уверял, что такой статус ничего не значит и никак не мешает, но как выяснилось — все обстоит несколько иначе. Быть иноагентом в России таким, как Галкин*, как минимум невыгодно и некомфортно. Оттого он и обратился в суд.

Но этим дело не ограничилось. Аналогично Галкину*, в суд обратились Земфира*, Семен Слепаков* и даже блогер Илья Варламов*. Невольно вспоминаешь: «Имя им легион». И 100 процентов, легион этот активизировался не просто так. Помимо их желания питаться за счет России, есть и подсказка со стороны: мол, попробуйте — может, и выгорит.

Наблюдать за такими потугами устроить свою пятую точку поудобнее, честно сказать, отвратительно. Захотел — сбежал, захотел — вернулся. Так, а мы-то что? Ведь именно нас та же супруга Максима* Алла назвала холопами и рабами.

Чего же она сейчас молчит о своем муже, который хочет веселить этих «холопов и рабов»? Кто он в таком случае для нее? А кто для себя Варламов*? Кто Слепаков*? Или не пахнут не только деньги, а вообще ничего?

Однако суть тут в другом. Ведь если разобраться, стряхнув с себя рекламную пелену, оказавшись один на один с возможностью возвращения легиона, чем реально полезны для России — особенно для нынешней России — такие как Галкин* или Варламов*?

Они способны создать ударные танки? Или разработать новые ракеты? Или поднять дух бойцов на передовой? Или утешить жен и матерей? Давайте начистоту: для чего нам в принципе Пугачевы, Варламовы* и Галкины*? Первая, конечно, символ, но и те имеют свойство устаревать. А второй? Нет, нам реально не нужен Галкин* — это мы нужны ему, чтобы жить шоколадно.

Тут возникает логичный вопрос: так, может, ну его? Со статусом он или без статуса. Просто бесполезен. И подозрительно труслив.

Дело ведь не в том — за СВО Галкин*, Слепаков*, Варламов* или против, вообще нет. Дело в лицемерии и приспособленчестве, а еще в том, что России необходимо обновление — в том числе масскульта.

И так, как раньше, уже не будет. Не должно быть.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.