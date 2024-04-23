Общество 23 апреля 2024, 03:36 Тысячелетние традиции. Как евреи всего мира отметят Песах в 2024 году Публицист Листенгорт: иудейский Песах и христианская Пасха — разные праздники РИА «Новости»

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Евреи всего мира вечером понедельника, 22 апреля 2024 года, соберутся за ужином, чтобы встретить один из главных иудейских праздников — Песах. На протяжении многих сотен лет блюда на столе не менялись в отличие от даты праздника. Первый день Песаха отмечают с началом 14-го дня месяца нисан, который в 2024 году выпал на 22 апреля. В Израиле празднование продолжается всю неделю, а в диаспорах за пределами страны — восемь дней. Это означает, что во всем мире Песах продлится до ночи 30 апреля.

Что такое Песах: суть праздника

Название главного иудейского праздника происходит от глагола «пасах», что означает миновать, пройти мимо. Это слово напрямую связано с историей из Ветхого завета об исходе евреев из Египта, где они много лет находились в рабстве. Об этом «360» рассказал публицист и эксперт по иудаизму Александр Листенгорт.

Он напомнил, что для освобождения евреев Бог наслал на египтян 10 казней. Последняя из них касалась гибели первенцев.

Евреи избежали этой участи, потому что пометили двери своих домов кровью жертвенного агнца. Поэтому их первенцы остались живы, а старшие дети в египетских семьях умерли. Поэтому праздник и называется Песах, то есть смерть прошла мимо Александр Листенгорт публицист и эксперт по иудаизму

Длительность празднования в семь дней также имеет свои истоки в Библии.

После разрешения фараона и исхода евреев из Египта им понадобилась неделя, чтобы дойти до Красного моря, которое расступилось перед Моисеем и снова сомкнулось над головами их преследователей, когда последний еврей вышел на соседний берег. Это стала началом 40-летнего путешествия в Землю обетованную.

Традиции еврейской Пасхи

Праздник начинается с традиционного ритуального ужина, меню для которого не меняется уже много лет. Регламентирован даже порядок действий участников трапезы, не считая перемены представленных блюд. Все эти правила называются седер. Подготовка к нему начинается с утра.

РИА «Новости»

Все мужчины-первенцы соблюдают пост. Днем необходимо посетить синагогу, где в это время проходят праздничные богослужения. Вечером семья собирается за столом. Также на ужин обычно зовут дальних родственников, одиноких соседей или просто нищих людей, кто не может купить необходимые продукты.

На столе обязательно присутствует маца, то есть пресный хлеб. Для его изготовления используются только мука и вода. Также должен быть марор — горькая зелень и харос — смесь из тертых яблок, орехов, фиников или других плодов Александр Листенгорт публицист и эксперт по иудаизму

Он добавил, что по давней традиции зелень обмакивают в соленую воду — символ слез, пролитых еврейским народом во время рабства.

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Каждый из представленных продуктов имеет свой символ: горький марор — тяжесть рабства, харос — глину, из которой рабы-евреи возводили дворцы в Египте.

Кроме того на стол выставляют вареные яйца — символ жизни, а также кусочек жареного мяса с костью внутри — жертвоприношение в Египте. Но последний продукт не едят, а оставляют, как дань Богу.

Каждый прием пищи сопровождает молитва. Кроме того, за соблюдением ритуалов внимательно следит глава семьи, который прямо руководит всем ужином.

Все участники седера должны за вечер выпить четыре бокала вина. Для детей предназначен виноградный сок. Такое число связано с Торой. В священной для иудеев книге об исходе из Египта говорится четырьмя словами: выведу, спасу, освобожу и возьму.

Википедия

Подают на седер и другие блюда: фаршированную рыбу, курицу в медовом соусе и тушеные овощи. Завершается праздничный ужин с открытия входной двери — символа начала исхода.

Что запрещено в праздник Песах

На праздничном столе, а также во всем доме на протяжении всей наступившей недели запрещено держать блюда, которые готовят при помощи процесса брожения. Это хлеб, макароны и различная выпечка. Как отметил Листенгорт, такие продукты называются хамец.

От них избавляются накануне. Для этого в домах проводят тщательную уборку. Даже неверующие евреи проводят эту работу именно в это время Александр Листенгорт публицист и эксперт по иудаизму

По преданию, во время исхода из Египта евреи не успели сделать закваску для хлеба и взяли с собой только пресные лепешки, то есть мацу. Поэтому употреблять в пищу все квасное во время Песаха строго запрещено.

РИА «Новости»

Еще один запрет касается первого и последнего дня празднования. В эти дни евреям строго запрещено работать. Остальные дни недели в Израиле считаются «праздничными буднями», то есть время на службе люди проводят по сокращенному графику.

В чем разница между Песахом и Пасхой

Эксперт по иудаизму отметил, что называть Песах еврейской Пасхой в корне не верно. Эти праздники между собой никак не связаны, хотя и имеют похожие названия. Смыслы и традиции у них разные.

Песах посвящен исходу евреев из Египта, а Пасха — воскрешению Иисуса Христа, сына Бога, принявшего смерть за грехи всего человечества.

«Тем более, что события еврейской истории происходили более чем за 2000 лет до событий, связанных с распятием и воскрешением. То есть это разные праздники», — подчеркнул эксперт.

Библейская история тоже свидетельствует о том, что Песах не связан с христианской Пасхой ничем кроме названия.

По мнению ученых и теологов, последняя трапеза Христа — тайная вечеря — это тот самый седер, который отмечали иудеи. На следующий день сына божьего распяли, а спустя трое суток он воскрес. Поэтому совпадения в празднике нет даже по дням недели.