Общество 12 мая 2023, 09:13 «Ты меня никогда не забудешь». Маршрут к 90-летию Вознесенского появился в Москве Маршрут к 90-летию Андрея Вознесенского появился на портале «Узнай Москву»

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Маршрут к 90-летию Андрея Вознесенского появился на портале «Узнай Москву». Пользователи смогут с его помощью прогуляться по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта.

Начинается прогулка в Замоскворечье. Это один из самых атмосферных районов старой Москвы. Детство поэта прошло в 4-м Щипковском переулке. Учился Вознесенский в школе № 554 (сейчас она входит в состав № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко). Будущий режиссер Андрей Тарковский был одним из его одноклассников. К слову, он жил совсем недалеко от дома поэта.

В 2018-м по инициативе вдовы поэта, писательницы Зои Богуславской в Замоскворечье открылся Центр Вознесенского. На площадке организуют концерты и кинопоказы, литературные вечера, спектакли и другие мероприятия.

РИА «Новости»

Квартира Бориса Пастернака в Лаврушинском переулке — следующий пункт маршрута. Здесь прошла первая встреча двух поэтов. Пастернак был наставником для Вознесенского. В свое время он отговорил поэта идти учиться в Литературный институт имени А. М. Горького. Вместе этого в 1951-м Вознесенский поступил в архитектурный.

Памятник Владимиру Маяковскому — еще одно памятное место, связанное с Вознесенским. Дело в том, что именно около этого монумента поэт читает стихотворение «Параболическая баллада» в фильме «Москва слезам не верит».

В театре «Ленком Марка Захарова» в 1981 году состоялась премьера рок-оперы «Юнона и Авось», которую написали на либретто Вознесенского. Спектакль Марка Захарова был из самых популярных в СССР. Эта постановка стала талисманом «Ленкома».

РИА «Новости»

Во время экскурсии можно будет увидеть высотку на Котельнической набережной. В ней поэт долгие годы жил вместе с супругой Зоей Богуславской. Гостями их квартиры были в разные время и Курт Воннегут, и сенатор Эдвард Кеннеди, и драматург Артур Миллер.

В 2013 году у входа в главный подъезд установили мемориальную доску в честь Андрея Вознесенского. Эпиграфом выбрали первую строчку стихотворения «Сага» — «Ты меня никогда не забудешь».

РИА «Новости»

Последние годы жизни поэт провел в Переделкине. Там Вознесенский поселился на бывшей даче автора романа «Города и годы» Константина Федина. В 2010 году поэт скончался.

Чтобы добраться до Переделкина, нужно доехать до станции метро «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии​​. После сесть на автобус № 316 и следовать до остановки «Дом творчества писателей».

Далее нужно свернуть к указателю «Дом-музей Б. Л. Пастернака» и следовать по улице Павленко до дома № 3.